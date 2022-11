De ce armata ucraineană nu va putea începe în viitorul apropiat o operațiune la fel de puternică ca în regiunile Harkov sau Herson

Artileria ucraineană a fosrt regina ofensivei in Harkov și Herson/ FOTO: Defense News

Nu departe de satul Kivșarivka de pe malul estic al râului Oskil, trupele ucrainene au întâlnit un zid de rezistență rusă, încercând să extindă contraofensiva, care în urmă cu două luni a eliberat teritoriile din apropiere într-un ritm neașteptat.

Un soldat al Brigăzii 92 mecanizate pe nume Andrii nu știa ce să spună când un grup de ofițeri de informații ucraineni au venit și au întrebat de înaintarea unității sale în direcția Svatovo.

„Cât de sincer pot să spun asta? A fost foarte dificil”, a declarat Andri reporterilor de la Washington Post.

După victoriile de toamnă ale Kievului, războiul declanșat de Rusia a atins un nou punct de cotitură. Timp de două luni și jumătate, forțele ucrainene au impresionat lumea cu spiritul lor hotărât, mai întâi eliberând regiunea Harkov, apoi expulzând metodic inamicul de pe malul drept al Niprului în regiunea Herson. Victoriile au oferit Kievului încredere, au ridicat moralul și au crescut așteptările pentru noi succese. Ucraina are toate oportunitățile de a-și continua contraofensiva pentru a elibera cât mai mult teritoriu, în timp ce Rusia suferă de lipsă de soldați și probleme cu comanda. Pentagonul, împreună cu aliații săi europeni, a promis că va înarma armata ucraineană „atât cât este necesar”.

„Dar forțele ucrainene au întâlnit acum obstacole care le încetinesc progresul. Ambele părți se pregătesc să continue lupta anul viitor. Și niciuna dintre armate nu s-a apropiat încă de ceea ce ei consideră o victorie”, scrie publicația.

Pozițiile rusești pe front sunt mai bine fortificate în multe locuri. Ucrainenii trebuie să treacă prin numeroase linii de apărare inamice. Condițiile mlăștinoase fac manevrarea deosebit de dificilă. Și această situație va continua până când solul va îngheța în mijlocul iernii. Publicația scrie că partea ucraineană, ca și partea rusă, s-a confruntat cu o lipsă de muniție și cu epuizarea soldaților. Rusia a putut, de asemenea, să-și retragă cele mai capabile unități de luptă din Herson. Și asta înseamnă că aceste forțe pot apărea ca un rival serios în altă parte.

Rusia amestecă soldați nou mobilizați cu grupuri de forțe speciale

Luptele aprige continuă în apropiere de Svatovoi, unde Andri și unitatea sa au încercat recent să captureze poziții rusești, dar au fost ținuți în ambuscadă. Un ofițer militar ucrainean a spus că Rusia amestecă soldați nou mobilizați cu grupuri de forțe speciale. Acestea din urmă nu sunt doar mai experimentate, ci și mai bine echipate. Folosesc drone pentru recunoaștere pentru a detecta forțele ucrainene atunci când încearcă să avanseze.

Rusia este prea slabă pentru a conduce ofensiva. Dar Moscova a reușit să-și consolideze cumva pozițiile defensive, fără a opri bombardarea infrastructurii critice a Ucrainei.

„S-a dovedit că acum au trei linii de apărare. Dar ei stau acolo și nu încearcă să meargă înainte”, a spus Andrei.

Washington Post scrie că această situație a dus la speculații că este timpul ca Ucraina să înceapă negocieri cu Rusia pentru a găsi o soluție politică la conflict, care va necesita aproape sigur concesii teritoriale. Recent, șeful statului major al armatei SUA, Mark Milley, a făcut o propunere similară. În timpul conferinței de presă, el a spus că linia frontului, care se întinde de la regiunea Harkov până la Herson, „a început să se stabilizeze”. Și pe termen lung, Ucraina nu va putea elibera încă 20% din teritoriul său, care se află sub ocupație rusă. Cu excepția cazului în care „armata rusă va suferi un colaps complet, ceea ce este puțin probabil”.

În același timp, secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a promis că va ajuta Ucraina să-și protejeze populația și să-și atingă obiectivele pe câmpul de luptă. Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei Valeri Zalujnîi a precizat că scopul Kievului este eliberarea tuturor teritoriilor controlate de Rusia, inclusiv Crimeea.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ignat, se îndoiește că Rusia va îndeplini orice acord. În schimb se va folosi de pauza în luptă, care va începe prin negocieri, pentru a-și reface stocurile de muniție și rachete, pentru a-i pregăti pe cei mobilizați și pentru a repara sau înlocui echipamentele avariate.

„Rusia are nevoie de un armistițiu înainte de primăvară. Și apoi va lovi din nou cu tot ce are. În plus, ei construiesc noi rachete, vor începe să lovească cu o nouă putere pentru a ne distruge complet. Acesta este politica externă și planul de pace al Rusiei”, a spus el.

Kievul nu va putea lansa o nouă operațiune la scară largă până în ianuarie sau februarie

Analiștii cred că pe termen scurt, cel mai probabil, Ucraina își va continua operațiunile ofensive, dar la scara mai mică. Va fi greu de organizat o altă contraofensivă puternică, dar de data aceasta în regiunea Zaporojie, din cauza condițiilor meteo. Potrivit lui Mason Clark, analist la Institutul pentru Studiul Războiului, Kievul nu va putea lansa o nouă operațiune la scară largă până în ianuarie sau februarie. Cu toate acestea, până la sfârșitul anului, va efectua operațiuni mai mici pentru a recâștiga din teritoriu.

Directorul companiei poloneze Rochan Consulting, Konrad Muzyka, notează că forțele ucrainene au un avantaj datorită armelor occidentale. Dar rușii și-au întărit pozițiile defensive. Și este puțin probabil ca ucrainenii să le spargă așa cum s-a întâmplat în regiunea Harkov sau chiar lângă Herson. Nu există puncte slabe evidente de-a lungul întregului front rusesc, spune expertul.

„Acum va fi dificil pentru ucraineni să creeze condiții care să le permită să efectueze o manevră pentru a provoca o înfrângere pe scară largă trupelor ruse. Forțele ruse sunt prost înarmate și prost pregătite. Dar au un avantaj cantitativ. Ei nu caută o modalitate de a îmbunătăți calitatea trupelor lor, ci încearcă doar să țină linia", a explicat Music.

Moscova pregătește să arunce în luptă alți 200.000 de soldați

The Washington Post scrie că la momentul în care a început mobilizarea, Rusia avea aproximativ 90.000 de soldați pe teritoriul Ucrainei. Un oficial al unei țări europene membră NATO a spus că de atunci Moscova a putut trimite alți 100.000 de oameni pe front. Încă aproximativ 200.000 sunt în curs de pregătire. Vor fi trimise în Ucraina în următoarele luni. Atunci ei vor fi cel puțin într-o formă puțin mai bună decât acei soldați care sunt aruncați în față acum. Astfel, Rusia ar putea avea forțe de luptă mai bune în primăvară.

„Asta înseamnă mulți luptători. Știm cu toții foarte bine că au o calitate slabă. Le lipsește echipamentul și pregătirea. Cu toate acestea, într-o oarecare măsură, cantitatea depășește calitatea. Și viteza joacă, de asemenea, un rol”, a declarat publicației un oficial care a dorit să-și păstreze anonimatul.

El a adăugat că Rusia a pierdut un număr mare de tancuri și transportoare blindate de trupe. Cu toate acestea, are încă mii de astfel de mașini în stoc. Fabricile rusești pentru producția de obuze de artilerie funcționează în două sau trei schimburi, deoarece Moscova cheltuiește astfel de muniții foarte masiv. Între timp, SUA și aliații săi din Europa încearcă să ofere Ucrainei tot ce are nevoie. Și datorită acestui fapt, trupele ucrainene au reușit să obțină un succes semnificativ în ultimele luni.

În ciuda apelurilor la negocieri, Kievul și Moscova se pregătesc pentru continuarea războiului. „Suntem în stadiul în care ambele părți sunt obosite și epuizate. Dar ei nu sunt pregătiți să oprească luptele”, a declarat analistul RAND Corp Dara Massicot.