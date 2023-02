Ofensiva majoră a Rusiei în estul Ucrainei a început. Kremlinul suferă pierderi colosale: primul „Terminator” din istorie distrus

Forțele Rusiei ar fi demarat deja ofensiva pe frontul din estul Ucrainei, în dimineața zilei de 9 februarie, conform ultimelor informații independente.

Imagini ale luptelor din zona Donbasului au început să apară pe rețelele de socializare.

În zona Lugansk, rușii ar fi pierdut un blindat de tipul BMPT „Terminator”, una dintre cele mai moderne arme ale infanteriei rusești. Ar fi prima pierdere a unui asemenea tanc confirmată până acum în istoria războaielor moderne.

La ofensivă participă unități ale mai multor regimente ale diviziilor 144 și 3 de infanterie motorizată (Armata 20 de Arme Combinate, Districtul Militar de Vest), cu sprijinul unor unități ale Diviziei 76 aeropurtate și al unor unități nespecificate din Districtul Militar de Sud.

Ritmul operațiunilor rusești de-a lungul liniei Svatove-Kreminna din vestul regiunii Lugansk a crescut semnificativ în ultima săptămână, surse rusești raportând că trupele Moscovei atacă liniile de apărare ucrainene și fac progrese minore de-a lungul frontierei Harkov-Lugansk, în special la nord-vest de Svatove, lângă Kupiansk, și la vest de Kreminna.

Imaginile care au fost confirmate prin geolocalizare a luptelor arată avansuri minime rusești în zona Dvorichne, la nord-vest de Svatove.

Rușii spun că au făcut câteva progrese, dar cu siguranță lucrurile sunt dificile, în special în jurul orașului Bahmut. Rușii susțin că au cucerit câteva sate în nordul și sudul orașului, în încercarea lor de a încercui zona, iar luptele devin tot mai brutale pe zi ce trece.

ISW consideră că ofensiva rușilor nu a căpătat încă un impuls maxim: comandamentul rus nu a activat încă unități ale Diviziei 2 de infanterie mecanizată (Armata 1 de tancuri Gardă, Districtul Militar de Vest), care a fost desfășurată în ianuarie în regiunea Lugansk, după ce a fost trimisă în Belarus.

Deși forțele rusești din regiunea Lugansk dețin în prezent inițiativa, în sensul că forțele rusești stabilesc termenii de angajare, punând capăt perioadei de inițiativă ucraineană din august 2022, capacitatea de luptă a rușilor ar putea duce la un punct culminat pe linia Svatove-Kreminna, fără a atinge obiectivul de a captura întreaga regiune Lugansk și Donețk, obiectivul declarat de Kremlin.

Acest punct culminant este probabil să creeze o oportunitate pentru ca forțele ucrainene să o folosească pentru propria contraofensivă, cred analiștii de la ISW.

Comandamentul așa-numitei miliții a autoproclamatei Republici Populare Donețk ar fi preluat controlul unui batalion de artilerie rusesc, probabil ca parte a unui efort de a consolida forțele degradate din Donețk.

