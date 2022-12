Germania s-a făcut cu propriile mâini parte a conflictului din Ucraina și nu poate fi un „broker” cinstit între Moscova și Kiev, a declarat, joi, în timpul unui briefing, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova.

„În paralel cu apelurile la convorbiri, conducerea Germaniei continuă să pompeze arme regimului de la Kiev, încercând în mod proactiv să ocupe funcţia de coordonator al războiului economic purtat de Uniunea Europeană împotriva țării noastre. Germania, de fapt, s-a făcut cu propriile mâini parte a conflictului și, prin urmare, nu poate conta pe rolul unui broker cinstit” – a spus ea.

Jurnaliştii i-au cerut reprezentantului oficial al MAE rus să comenteze afirmaţiile cancelarului german, Olaf Scholz, conform cărora este necesar dialogul pentru a pune capăt conflictului din Ucraina şi au întrebat-o dacă Rusia este pregătită să poarte înceapă contacte. Zaharova i-a cerut persoanei care a pus întrebarea să explice afirmaţiile cancelarului cu cine anume trebuie purtat dialogul. „Există vreo informaţie că partea rusă refuză să aibă contacte cu Berlinul? Nu am auzit despre asta. Dacă domnul Scholz are date în acest sens, să le împărtășească. Dacă, însă, este vorba de convorbiri cu Ucraina, cu regimul de la Kiev, voi reaminti ceea ce am spus astăzi, şi anume că a fost decizia regimului de la Kiev la nivel legislativ de a interzice negocierile cu Rusia” – a spus diplomatul rus.

„Poate că Scholz a avut altceva în vedere? Poate că atunci când a spus că este necesar să se discute, el a considerat că este necesar să vorbească la microfon, doar sub forma unui monolog? Ei o fac perfect, vedem acest lucru. Dar în acest caz nu va exista niciun efect. Dacă vorbim sub forma unui monolog, dând vina unii pe alții și, în același timp, furnizând arme regimului de la Kiev, ca să spunem așa, incitându-l și instigându-l, nu vor fi rezultate pozitive” – a declarat Zaharova. În același timp, ea a subliniat că „nicio singură inițiativă prezentată de Berlin, nici un singur rol sau funcție pe care încearcă să o ocupe, nu este implementată fără acordul cu Statele Unite ale Americii.

Capturile de tehnică rusească din Ucraina, analizate de serviciile secrete germane

Forțele ucrainene capturează echipamente de război rusești, de pe câmpul de luptă. De cele mai recente tehnologii rusești sunt interesate serviciile secrete occidentale, printre care și BND-ul german, relatează televiziunea de stat, ARD.

Potrivit Westdeutscher Rundfunk, (WDR), „achiziționarea tehnologiei străine de apărare este una dintre sarcinile Serviciului Federal de Informații (BND)”. Serviciul colectează informații despre sistemele de arme inamice, lucru realizat și prin procurarea, examinarea și testarea echipamentelor de război străine. „Concluziile urmează să fie puse la dispoziția Bundeswehr și, în cele din urmă, și altor țări NATO, iar exact asta se întâmplă în Ucraina”.

Nu este surprinzător faptul că BND caută în Ucraina noi sisteme de arme rusești, puțin cunoscute. Încă din anii 1960 și 1970, spionii BND erau ocupați cu obținerea de material militar sovietic, în zonele de război din întreaga lume.

Cu ajutorul forțelor armate ucrainene, ei procură, de câteva luni, tehnologie militară rusească și analizează în Germania prada de pe câmpul de luptă. Se spune că au avut loc deja primele teste ale blindajelor și tehnologiilor de apărare, inclusiv teste balistice, care sunt efectuate împreună cu Armata germană (Bundeswehr).

Iar rachetele ghidate rusești, sistemele de detectare a țintelor și dronele iraniene desfășurate de Moscova sunt, de asemenea, pe lista de curiozități a BND.

La solicitarea jurnaliștilor germani, BND și Bundeswehr nu au vrut să comenteze aceste acțiuni. Orice informație despre achiziționarea și evaluarea materialelor militare străine este „clasificată drept confidențială sau strict secretă”, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Când a început războiul în februarie, nu numai diplomații germani, ci și serviciile secrete germane au părăsit Ucraina, dar între timp s-au reactivat la fața locului. De acolo, BND nu numai că obține informații despre cursul războiului, pentru guvernul federal, dar oferă în mod regulat părții ucrainene informații secrete, despre forțele armate ruse.

Un alt aspect important al spionajului este studiul armamentului și echipamentelor rusești, în special a celor încă necunoscute. De exemplu, este vorba despre a determina care capacități ale celui mai recent tanc principal de luptă rusesc sunt doar propagandă de la Kremlin, sau chiar reprezintă o redutabilă amenințare.

Armata Rusiei a pierdut deja o serie de tancuri în războiul împotriva Ucrainei, dar acest exemplu e ceva deosebit. În urmă cu doar câțiva ani, acest model a fost oficial lansat și doar câteva zeci de astfel de tancuri ar fi în misiune.