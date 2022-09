Noul corp de armată format de Kremlin, deja decimat în urma contraofensivei ucrainene

Pe parcursul verii, Kremlinul a făcut eforturi pentru a forma un nou corp de armată care să-i înlocuiască pe cei 80.000 de soldați care au fost răniți sau uciși în Ucraina. De asemenea, noul corp de armată ar trebui să compenseze 5.000 de unități de echipamente pierdute pe câmpul de luptă, care au ars sau au căzut în mâinile ucrainenilor.

Pe hârtie, Corpul III de Armată este o forță formidabilă. Este format din mai multe brigăzi de 10.000 de soldați, împărțiți în ceva mai mult de o duzină de batalioane, înarmate cu sute de tancuri T-80 și T-90, precum și alte vehicule blindate. Dar, în realitate, noul corp de armată este plin de voluntari care sunt fie bătrâni, fie în formă fizică proastă. Printre ei sunt și mulți oameni cu dependență de alcool sau droguri, scrie revista Forbes.

Săptămâna trecută, Corpul III de Armată a fost trimis în regiunea Harkov într-o încercare disperată de a opri contraofensiva ucraineană. Dar totul s-a încheiat cu faptul că noua entitate rusă pur și simplu s-a „topit”. Noul corp de armată, care avea baza la Mulino, a fost cea mai bună încercare a Kremlinului de a-și reface pierderile grele în mai mult de 200 de zile de război împotriva Ucrainei. Iar faptul că această nouă forță nu a putut să facă față situației este o veste foarte proastă pentru efortul de război al Moscovei. Cu cât mai târziu, cu atât va fi mai dificil pentru armata rusă să adune noi voluntari.

În primăvară, când pierderile rusești au depășit 50.000, Kremlinul a început să creeze noi batalioane din acele forțe care se aflau încă în centrele de antrenament. Totodată, armata rusă a luat inițiativa de a forma batalioane de voluntari în regiuni, oferind salarii la nivelul de 5 mii de dolari pe lună. Aceste noi batalioane de voluntari au devenit parte din brigăzi, în special cea de-a 72-a brigadă de infanterie motorizată, care servește sub steagul Corpului al treilea al armatei ruse. Inițial, planul prevedea mobilizarea a 20.000 de oameni pentru serviciul militar. Dar, se pare, procesul s-a oprit pentru că s-au înscris aproximativ 10.000 de voluntari.

Acest lucru nu este surprinzător. Recrutarea oamenilor în Corpul III de Armată s-a confruntat cu o situație demografică proastă și cu regulile de tratare a recruților în Rusia. Aproximativ jumătate din armata de 900.000 de oameni a Federației Ruse sunt soldați sub contract. Cealaltă jumătate sunt recruți cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani. Recruții servesc timp de un an. Dar legislația rusă interzice utilizarea lor în război. Din fiecare milion de tineri în vârstă de recrutare din Rusia, aproximativ o treime sunt cei care nu pot servi din cauza sănătății sau din cauza studiilor. De două ori pe an, Kremlinul reușește să trimită în armată aproximativ 200.000 din cei 700.000 de băieți apți pentru serviciul militar.

Prin urmare, nu există prea mult surplus de personal în rezervă. Forbes scrie că tinerii recruți nu sunt cei cu care Kremlinul a umplut batalioane de voluntari. În schimb, acolo erau bărbați în vârstă. Este vorba de aproximativ 2 milioane de oameni cu experiență militară care sunt apți din punct de vedere tehnic pentru serviciul militar. De asemenea, armata a recrutat voluntari în închisorile rusești.

Concluzia este că soldații Corpului III de Armată sunt în general într-o formă fizică mai proastă decât tinerii luptători din alte unități.

În stare bună sau nu, la sfârșitul lunii august, elemente ale Corpului III de Armată al Federației Ruse au fost trimise în regiunea Harkov, unde o săptămână mai târziu, forțele ucrainene au lansat o puternică contraofensivă și, în cinci zile, i-au pus pe ruși pe fugă. Un videoclip care arată o baterie de artilerie a Corpului III al Armatei Rusiei undeva pe drumurile din regiunea Harkov a fost distribuit pe rețelele de socializare. Aceste forțe trebuiau să întărească pozițiile de apărare ale Rusiei în regiune. În schimb, au pierdut mai întâi câteva vehicule blindate în urma atacurilor ucrainene și apoi s-au retras din regiune, abandonând tancurile și vehiculele bindate BMP-2 și BTR-80.

O astfel de experiență nu oferă Moscovei motive de optimism în eforturile sale de mobilizare, menite să recupereze pierderile după peste jumătate de an de război.

Încă nu este clar care va fi soarta Corpului III de Armată. El încă mai poate forma și desfășura unități. Dar performanțele Corpului din regiunea Harkov nu oferă motive de optimism. Mai rău este că deficitul de oameni, pe care Corpul III de Armată al Federației Ruse ar trebui să-l umple acum, a devenit și mai mare. Contraofensiva de la Harkov a costat armata rusă sute de vehicule blindate și mii de soldați. Printre cele mai afectate unități s-a numărat și Armatei 1 de Gardă Tancuri, subordonată Districtului Militar Vest al armatei ruse.

Oricare ar fi perspectivele de mobilizare ulterioară pentru Corpul III de Armată, cu siguranță nu va putea umple golul lăsat după distrugerea parțială a Armatei 1 de Gardă Tancuri, unitate de elită a armatei ruse.

Armata lui Putin acționează fără sens

Trupele trimise de președintele rus Vladimir Putin în Ucraina continuă să desfășoare operațiuni ofensive lipsite de sens în jurul orașului Donețk și Bakhmut, în loc să se concentreze pe apărarea împotriva contraofensivei ucrainene care continuă să avanseze în Harkov, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului în analiza de duminică dimineață.

Soldații ruși își continuă atacul asupra orașului Bakhmut și în diverse sate din apropierea orașului Donețk, zone care nu au importanță din punct de vedere tactic.

Think tank-ul american susține că Rusia, care deja are resurse limitate, depune eforturi în aceste zone și nu încearcă să își consolideze liniile defensive vulnerabile desfășurate de-a lungul râului Oskil, în estul regiunii Harkov, unde armata ucraineană își continuă contraatacul.

Toate aceste acțiuni fără sens ale trupelor rusești par ”robotice” și sunt departe de ”realitățile” frontului.

Rusia este foarte vulnerabilă în nord-estul Ucrainei pentru că nu este în stare să trimită întăriri pentru a contracara ofensiva lansată de soldații ucraineni.

ISW crede că Vladimir Putin a decis să nu mai apere această zonă, chiar dacă liderul de la Kremlin a declarat în repetate rânduri că scopul ”operațiunii militare speciale” este eliberarea Donbasului.

Din punct de vedere strategic, zonele din sudul Ucrainei, cum ar fi regiunile Herson și Zaporojie, sunt mai importante atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova, în timp ce zonele din nord-estul țării invadate sunt mai puțin importante.

Cu toate acestea, deciziile luate de comandații ruși de a continua ofensiva în Bakhmut și Donețk, în ciuda faptului că resursele invadatorilor sunt limitate, în detrimentul apărării împotriva contraofensivei ucrainene, pot fi puse la îndoială.

Trupele ucrainene își continua contraofensiva din Harkov și își extind pozițiile la est de râul Oskil și la nord de râul Siverski, operațiune ce le poate permite să atace militarii ruși din jurul Limanului, unde Moscova nu pare să redirecționeze trupe.