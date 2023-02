De ce are nevoie Ucraina de avioane de luptă și care sunt cele mai potrivite pentru armata sa

Aliații NATO discută despre posibile livrări de avioane către Kiev, în pofida temerilor legate de o escaladare, relata recent Politico.eu.

Ministrul olandez de Externe, Wopke Hoekstra, a declarat în Parlament că guvernul va analiza orice potențială solicitare din partea Kievului de a trimite avioane F-16. Premierul olandez Mark Rutte a confirmat ulterior acest lucru.

Cu toate acestea, cancelarul german Olaf Scholz a respins anterior apelurile de a furniza avioane de luptă Ucrainei, afirmând că trebuie evitată orice escaladare ulterioară. Dar merită menționat faptul că declarații similare au fost făcute în ceea ce privește tancurile și sistemele de rachete HIMARS, care ulterior au fost livrate cu succes țării, scrie Novaia Gazeta Europe.

Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a menționat că sunt în curs de desfășurare negocieri rapide pe această temă: „Cred că putem ajunge foarte curând la următorul nivel, cum ar fi aviația și rachetele cu rază de acțiune mai lungă”.

Potrivit lui Podoliak, Kievul are nevoie de aceste arme pentru a lovi infrastructura logistică și depozitele de artilerie ale forțelor rusești din Crimeea. Oficialul a mai relatat că „partenerii Ucrainei înțeleg totul”, dar nu pot „renunța la un fel de conservatorism” din cauza temerilor că arhitectura globală s-ar schimba din cauza războiului din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ignat, a precizat că Ucraina are nevoie de aproximativ 180 de avioane de luptă.

Deocamdată, toate discuțiile despre posibile livrări de avioane către Ucraina înseamnă, în esență, să numeri puii înainte de-a ecloza”, a declarat expertul militar israelian David Sharp pentru Novaia Gazeta Europe. „Dar țările occidentale și în special SUA își depășesc încet-încet barierele psihologice în ceea ce privește furnizarea de diferite arme. Putem concluziona, pe baza informațiilor care apar în surse deschise, că livrările de avioane se apropie acum”.

F-16 cele mai potrivite

„Din câte am înțeles, totul depinde acum de o singură persoană - Joe Biden. Președintele american este cel care poate aproba exporturile din SUA. Se pare că F-16 sunt cele mai potrivite pentru a fi exportate în Ucraina”, spune Pavel Aksenov. „Aceste avioane sunt foarte răspândite în diverse modificări. Multe țări le folosesc, ceea ce înseamnă că le pot pilota în Ucraina cu permisiunea Washingtonului. Iar unele țări trec acum la modele mai moderne și, prin urmare, umflă piața de F-16 la mâna a doua."

David Sharp subliniază că este nevoie de o întreagă gamă de măsuri pentru a utiliza eficient aviația militară: controlul spațiului aerian, detectarea țintelor, precum și a amenințărilor de la suprafață și din aer, furnizarea de informații piloților și indicarea țintelor pentru aceștia. Sistemele de război electronic sunt, de asemenea, vitale pentru ca avioanele să se protejeze.

Nu este clar pentru ce are nevoie Ucraina de avioane de vânătoare, spune Aksenov. Acestea pot fi folosite pentru a lovi ținte de suprafață și pentru a sparge scuturile de apărare aeriană, pot participa la lupte aeriene și pot acționa și ca sisteme de apărare aeriană. În plus, dacă avioanele de luptă occidentale sunt integrate în forțele ucrainene, acestea vor avea acces la sistemele de informații ale NATO. De exemplu, sistemul american AWACS (Airborne Warning and Control System) ar putea, în teorie, să furnizeze informații piloților, simplificând foarte mult achiziția de ținte și obținând date despre inamic. Cu toate acestea, raza de acțiune operațională a acestor radare este limitată și este greu de spus cât de eficiente vor fi pentru forțele aeriene ucrainene.

Potrivit lui David Sharp, dacă măcar una sau două escadrile de luptă F-16 vor fi trimise în Ucraina, acest lucru va spori considerabil capacitățile Kievului.

Dacă aceste avioane vor fi echipate cu arme decente, Ucraina va putea să lanseze lovituri în afara razei de acțiune a sistemelor de apărare aeriană și a avioanelor de luptă rusești.

Cele mai recente arme de înaltă precizie fac posibilă atacarea inamicilor fără a traversa linia frontului. De exemplu, bombele SDB (Small Diametre Bombs) lansate de la o altitudine de 10 km la o viteză semnificativă pot elimina forțele adverse aflate la peste 100 km distanță. Un singur F-16 poate folosi aceste bombe pentru a ataca mai multe ținte diferite. În același timp, riscul de a fi doborât chiar și de sistemele de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune ale inamicului este foarte scăzut.

Avioanele americane pot fi echipate și cu rachete aer-aer cu rază lungă de acțiune. Această mișcare va crea o amenințare semnificativă pentru aviația rusă deasupra teritoriilor controlate acum de Moscova. Avioanele de avertizare timpurie și de control, cum ar fi A-50 al Rusiei, vor fi amenințate în acest caz. Nu poți domina cerul cu aceste forțe. Cu toate acestea, este foarte posibil să se găsească soluții la anumite probleme prin provocarea de daune substanțiale inamicului.