Mai multe explozii au fost auzite la o bază aeriană militară din satul Hvardiiske, în apropiere de Simferopol, în centrul peninsulei Crimeea, informează de Kyiv Independent.

Coloane de fum negru au fost văzute marți ridicându-se deasunei baze aeriene militară rusă din apropierea localității Gvardeiskoie, în centrul Crimeei controlate de Rusia.

Baza militară se află la aproximativ 93 de kilometri de depozitul de muniții care a fost avariat marți dimineață în apropierea orașului Jankoi, în nordul Crimeei.

Jurnalistul de investigație Kristo Grozev a scris pe pagina sa de Twitter că pe aerodromul care aparține Marinei ruse se aflau 12 avioane SU-24M și 12 SU-25SM.

Înainte de exploziile de la depozitul de muniții din districtul Jankoi pe teritoriul aerodromului, ocupanții ruși depozitaseră aproximativ 50 de unități de echipament militar, informează Centrul de Comunicații Strategice al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Conform datelor preliminare, cel puțin 8 sisteme de apărare aeriană S-400, 3 sisteme de apărare aeriană S-300, 5 sisteme de apărare aeriană Panțir-S1 au fost desfășurate în zona aerodromului de lângă Jankoi. În plus, 440 TPK (containere de transport-lansare) au fost concentrate pe aerodrom. Aceste TPK au fost plasate acolo într-o asemenea cantitate nu atât pentru a proteja spațiul aerian cât pentru a fi trimise în regiunile Herson și Zaporrojie, pentru bombardarea Nikolaevului și Zaporojie.

În zona gării „Azovska”, ocupanții au descărcat trei unități de tunuri autopropulsate BM-21 „Grad”, două tunuri autopropulsate „Pion”, 17 BBM, șapte tunuri autopropulsate „Msta-S”, 10 tunuri autopropulsate „Gvozdika” și muniție.

Calea ferată, pe care Federația Rusă a folosit-o pentru a transfera trupe în sudul Ucrainei, a fost avariată

Așa-numitul „șef” al Crimeei, Serhi Aksionov, a declarat că, în urma exploziilor de la depozitul de muniții din districtul Jankoi, calea ferată a fost avariată, relatează rosZMI. Acum trenurile din Krasnodar vor merge doar la Vladislavovka aflat lângă Feodosia.

Pasagerii vor fi transferați în autobuze din Vladislavovka și duși la cele mai apropiate stații de autobuz.

Rușii și-au transferat trupele în sudul Ucrainei, în special în regiunea Zaporojie, pe calea ferată din Jankoi.

Ministerul rus al Apărării a pus pe seama unui "sabotaj" seria de explozii în jurul localității Jankoi din nordul Crimeei, a relatat agenția de presă de stat RIA. Rușii din Crimeea s-au repezit să părăsească Peninsula spre continent după noua serie de atacuri din partea ucrainenilor.

Oficial, Ucraina nu a confirmat și nici nu a negat implicarea sa în recenta serie de explozii din Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014.

Dar un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru The New York Times, sub rezerva anonimatului, că o unitate militară ucraineană de elită care operează în spatele liniilor inamice este responsabilă pentru explozia de la depozitul Djankoi.care a provocat numeroase detonări, potrivit Ukrainska Pravda.

The New York Times sugerează că Ucraina a folosit tactici neconvenționale încă de la începutul războiului, încercând să învingă inamicul, care este depășit semnificativ din punct de vedere numeric.