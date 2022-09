Cum poate Ucraina anihila o bombă nucleară trimisă de Rusia. "Lucrul problematic ar fi resturile împrăștiate pe o suprafață uriașă"

Analistul Mihailo Samus, angajat 12 ani în Forțele Armate Ucrainene, a explicat în ce condiții s-ar putea apăra Ucraina împotriva unor potențiale arme tactice lansate de Rusia de pe teritoriul ei.

„Pentru a face acest lucru, avem nevoie de sisteme de apărare antirachetă cu rază lungă de acțiune și de avioane cu detectare radar cu rază lungă de acțiune care să intercepteze aceste lansări la o distanță de 1.000 de kilometri de graniță", a spus el.

Forțele armate ucrainene s-ar putea apăra împotriva unor potențiale arme nucleare tactice pe care Rusia le-ar lansa asupra Ucrainei doar în anumite condiții, spune concluziv jurnalistul și analistul militar Mihailo Samus, directorul platformei independente The New Geopolitics Research Network, citat de New Voice of Ukraine.

„Dacă se folosesc obuze de artilerie, ceea ce este posibil, ar fi practic imposibil (să le distrugem) în condițiile actuale.

Dacă vorbim despre Kalibr și Iskander (rachete balistice), care sunt principalele purtătoare de arme nucleare tactice, atunci, desigur, ar fi posibil să le doborâm. Lucrul problematic este că ar putea apărea pericolul unei (explozii) murdare, astfel încât resturile rezultate în urma distrugerii unui focos nuclear să fie pur și simplu împrăștiate pe o suprafață uriașă", a spus el.

Publicația Politico a dezvăluit marți, 27 septembrie, citând foști și actuali oficiali americani că serviciille americane de informații și-au amplificat supravegherea în privința armelor nucleare ale Rusiei.

Serviciile secrete occidentale încearcă să stabilească dacă Rusia ar putea folosi arme nucleare tactice în Ucraina, au spus aceștia. În plus, accentul se pune pe monitorizarea regiunii Kaliningrad.

După cum a subliniat unul dintre actualii oficiali americani, citați de Politico, serviciile de informații americane sunt încrezătoare că Rusia nu va folosi arme nucleare pe scară largă împotriva Ucrainei sau a țărilor membre NATO.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Patrick Ryder, a declarat marți că Statele Unite nu au observat nicio intenție a Rusiei de a folosi arme nucleare, iar Washingtonul nu crește pregătirea propriului său arsenal de focoase atomice.

„În prezent nu vedem nicio dovadă că Rusia va folosi arme nucleare”, a declarat și locotenent-comandorul (căpitan de rangul al treilea) Joshua Kelsey, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Strategic al SUA.