Statele Unite iau în calcul furnizarea de arme grele, care să îi permită Ucrainei să atace Crimeea, considerată de ruși teritoriul lor

Administraţia Biden începe să-şi flexibilizeze poziţia avută până acum în războiul din Ucraina şi ia în considerare argumentul Kievului că are nevoie de arme mai puternice pentru a lovi peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014 şi unde se află aproximativ 70.000 de soldaţi ruşi şi mai multe baze militare importante ale Moscovei, relatează The New York Times.

Statele Unite au susţinut tot timpul că peninsula Crimeea - anexată ilegal de Moscova în 2014 - este parte a Ucrainei. Cu toate acestea, administraţia Biden a menţinut o linie intransigentă de la invazia rusă din februarie 2022, refuzând să furnizeze Kievului armele de care ar avea nevoie pentru a ţinti peninsula Crimeea, pe care Rusia o foloseşte ca bază pentru a lansa lovituri devastatoare. Acum, această linie dură a administraţiei americane începe să se înmoaie, scrie NYT.

După luni de discuţii cu oficialii ucraineni, administraţia Biden începe în cele din urmă să admită că Kievul ar avea nevoie de puterea necesară pentru a lovi acest "sanctuar" rusesc, chiar dacă o astfel de mişcare ar creşte riscul de escaladare, au declarat mai mulţi oficiali americani citaţi sub protecţia anonimatului de cotidianul newyorkez.

Flexibilizarea poziţiei s-a produs pe măsură ce administraţia Biden a început să fie convinsă că dacă armata ucraineană arată Moscovei că îi poate ameninţa controlul asupra Crimeei, asta ar consolida poziţia Kievului în orice negocieri viitoare. În plus, temerile că Kremlinul ar putea riposta folosind o armă nucleară tactică s-au diminuat, au declarat oficialii şi experţii americani, deşi aceştia au avertizat că riscul rămâne totuşi valabil.

Noua atitudine cu privire la Crimeea arată cât de departe au ajuns oficialii administraţiei Biden faţă de începutul războiului, când erau reticenţi chiar şi în a recunoaşte public faptul că Statele Unite furnizau rachete antiaeriene Stinger pentru trupele ucrainene, punctează The New York Times. Acum, scrie cotidianul, administraţia Biden ia în considerare ceea ce ar fi una dintre cele mai îndrăzneţe mişcări ale sale de până acum, ajutând Ucraina să atace peninsula pe care preşedintele Vladimir Putin o consideră parte integrantă a încercării sale de a restabili gloria de altădată a Rusiei.

O PUNTE TERESTRĂ CHEIE

Oficialii americani discută cu omologii lor ucraineni despre utilizarea armelor furnizate de americani, de la sisteme de rachete HIMARS la vehicule de luptă Bradley, pentru a viza, eventual, cu ajutorul lor, reobţinerea controlului asupra punţii terestre ce funcţionează ca rută de aprovizionare critică pentru trupele ruse şi care leagă Crimeea de Rusia prin oraşele Melitopol şi Mariupol, ocupate în prezent de ruşi. Cu toate acestea, preşedintele Biden nu este încă pregătit să ofere Ucrainei sistemele de rachete cu rază lungă de acţiune de care Kievul ar avea nevoie pentru a ataca instalaţiile ruseşti din peninsulă.

Oficialii ucraineni au insistat mult timp asupra faptului că peninsula Crimeea este o ţintă importantă pentru atacurile lor şi că presiunea militară continuă asupra bazelor ruseşti de acolo ar fi o parte semnificativă a strategiei lor. Oficialii militari ucraineni au discutat, de asemenea, cu oficialii americani despre importanţa creşterii presiunii asupra eşalonului din spate al Rusiei, cel din Crimeea, care sprijină operaţiunile militare ruse din alte părţi ale Ucrainei.

În Crimeea se află flota rusă a Mării Negre, există o importantă bază aeriană, posturi de comandă şi centre logistice care sprijină operaţiunile ruseşti din sudul Ucrainei şi de aceea, peninsula reprezintă un punct de interes major în planurile de luptă ale Kievului.

Principalul motiv pentru care forţele ruseşti au reuşit să cucerească teren în sudul Ucrainei anul trecut a fost că au avut sprijin dinspre Crimeea, a recunoscut un oficial american.

Prin decizia de a oferi Ucrainei transportoare blindate Bradley, administraţia Biden s-a apropiat de punctul de a oferi Kievului ceva pentru care înalţii oficiali de la Kiev imploră de luni de zile: ajutor american direct pentru ca Ucraina să treacă la ofensivă, vizând inclusiv Crimeea. Vehiculele Bradley sunt transportoare blindate pentru trupe, echipate cu tunuri puternice de 25 de milimetri şi rachete ghidate ce pot ataca tancurile ruseşti. Ele ar putea fi folosite în următoarele luni pentru a rupe puntea terestră dintre Crimeea şi Rusia.

CUM AR ARĂTA O CONTRAOFENSIVĂ UCRAINEANĂ

Vehiculele Bradley, împreună cu tancurile britanice şi vehiculele blindate de luptă pe care Franţa şi Germania au fost de acord să le trimită ar putea fi avangarda unei forţe blindate pe care Ucraina ar putea să o folosească într-o contraofensivă în această iarnă sau în primăvară, spun analiştii.

"Credem că acum este momentul potrivit pentru a ne intensifica sprijinul pentru Ucraina", a declarat marţi ministrul britanic de externe, James Cleverly, aflat într-o vizită la Washington. "Nu putem permite ca acest lucru să se prelungească şi să devină un fel de impas de uzură de tipul Primului Război Mondial", a subliniat şeful diplomaţiei de la Londra

Ministerul britanic al Apărării a declarat săptămâna trecută, într-un mesaj pe Twitter, că în ultimele săptămâni, Rusia şi-a consolidat fortificaţiile defensive în centrul regiunii Zaporojie, în apropierea punţii terestre dinspre Crimeea. Dacă Ucraina se concentrează pe recuperarea Zaporojiei, atunci atacurile preliminare ar putea include lovirea unor ţinte din Crimeea, aflată în apropiere. "Un avans major al Ucrainei în Zaporojie ar pune serios la îndoială viabilitatea punţii tereste a Rusiei", arată evaluarea britanică.

Ucraina dispune, de asemenea, de sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune HIMARS, furnizate de americani. Odată cu recucerirea, anul trecut, a oraşului Herson din sud, avanposturile ucrainene le pot folosi acum pentru a lovi principalele rute de aprovizionare care ies din Crimeea, a declarat un oficial militar american.

CE SE VA DISCUTA LA NOUA REUNIUNE ÎN FORMAT RAMSTEIN DE SĂPTĂMÂNA ACEASTA

Săptămâna aceasta, comandanţii americani şi ucraineni de rang înalt vor avea o reuniune de planificare la nivel înalt în Germania pentru a pune la punct planul ofensiv, a declarat un alt oficial american de rang înalt. Întâlnirea, a spus oficialul, este menită să alinieze planurile de luptă ale Ucrainei cu tipurile de arme şi de provizii cu care contribuie aliaţii NATO.

Oficialii ucraineni se tem că ţara lor nu poate supravieţui ani de zile unui conflict aflat în blocaj, timp în care Rusia va continua să lovească localităţi ucrainene, aşa că nu văd altă soluţie decât să ţintească Crimeea şi să arate că este în pericol, a declarat un oficial american de rang înalt. El a spus că această problemă a fost abordată în cadrul unor reuniuni recente la nivel înalt la Casa Albă.

ADMINISTRAŢIA BIDEN CREDE CĂ UCRAINA NU POATE CUCERI CRIMEEA. DE CE ESTE IMPORTANTĂ, TOTUŞI, LOVIREA EI

Cu toate acestea, în ciuda armamentului suplimentar, administraţia Biden nu crede că Ucraina poate cuceri militar Crimeea - şi, într-adevăr, există încă temeri că o astfel de mişcare l-ar putea determina pe Putin să riposteze cu un răspuns escaladat. Dar, au spus oficialii, evaluarea lor acum este că Rusia trebuie să creadă că Crimeea este în pericol, în parte pentru a întări poziţia Ucrainei în orice negocieri viitoare.

Prin demonstrarea capacităţiI de a lovi în Crimeea, spun oficialii americani, Ucraina ar putea arăta că nu este stabil controlul rusesc. De asemenea, administraţia Biden crede din ce în ce mai mult că lovirea liniilor din spate pe care Rusia le are în Crimeea ar putea afecta grav capacitatea Moscovei de a-şi împinge frontul mai departe în Ucraina, spun oficialii.

"Fără Crimeea, totul se prăbuşeşte", a declarat Evelyn Farkas, principalul oficial al Pentagonului pentru Ucraina din timpul administraţiei Obama.

Pe de altă parte, oficialii americani recunosc că nu ştiu cum va reacţiona Vladimir Putin dacă Ucraina va ataca Crimeea folosind arme furnizate de americani. Putin şi publicul rus consideră Crimeea ca făcând parte din Rusia, astfel că loviturile de acolo ar putea consolida sprijinul populaţiei pentru război.

O DECLARAŢIE A LUI BLINKEN AR FI ÎNCURAJAT RUSIA

Luna trecută, secretarul de stat Antony Blinken a reiterat care este politica americană cu privire la Ucraina - administraţia Biden încearcă să ajute ţara să-şi recupereze teritoriul confiscat în timpul şi după invazia rusă de anul trecut.

"Ne concentrăm să continuăm ceea ce am făcut până acum, şi anume să ne asigurăm că Ucraina are ce îi trebuie pentru a se apăra, pentru a respinge agresiunea rusă, pentru a lua înapoi teritoriul care i-a fost confiscat de la 24 februarie", a declarat Blinken la un eveniment găzduit de Wall Street Journal. Astfel, conform definiţiei lui Blinken, acest teritoriu nu ar include Crimeea.

Această poziţie, spun criticii, a oferit în mare măsură armatei ruse un sanctuar de neatins de unde să atace Ucraina. "În esenţă, am pus limite Ucrainei, spunând că acest război va fi purtat pe teritoriul vostru şi nu pe teritoriul rusesc", a declarat generalul în retragere Philip Breedlove, care era comandantul suprem al NATO în Europa atunci când Rusia a invadat Crimeea în 2014. "A oferi Rusiei un sanctuar din care să lupte, fără teamă de reproşuri, este absolut absurd. Nu are niciun sens din punct de vedere militar", a punctat el.