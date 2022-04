Slovacia a furnizat Ucrainei, în secret, sistemul de apărare aeriană S-300. Anunțul a fost făcut de premierul Eduard Heger.

”Aș dori să confirm faptul că Slovacia a furnizat Ucrainei un sistem de apărare aeriană S-300. Națiunea ucraineană își apără cu curaj țara suverană și ne apără și pe noi. Este de datoria noastră să ajutăm, nu să stăm pe loc și să ignorăm pierderea de vieți omenești sub agresiunea Rusiei”, a transmis premierul Slovaciei pe Twitter.

Acesta este unul dintre cele mai importante ajutoare oferite Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a cerut de mai multe ori arme care să permită apărarea aeriană a țării.

Sistemul donat a fost operat începând cu 1990 de Cehoslovacia, fiind moștenit în 1993 de Slovacia. Este de tipul S-300PMU cu 48 de rachete, dintre care trei au fost trase în timpul unui exercițiu comun cu Bulgaria din anul 2015.

”Este o decizie responsabilă prin care Republica Slovacă, ca țară care susține pacea, libertatea și protecția drepturilor omului, oferă asistență sub forma unui sistem pur defensiv Ucrainei și cetățenilor săi nevinovați, și credem că acest sistem va ajuta la salvarea cât mai multor ucraineni nevinovați de la o nouă agresiune a regimului lui Putin.

Slovakia has now delivered its S-300 long-range SAM missile defense system to UA!

Days ago, Visegrad24 received this video of the transfer from a railway worker but didn’t publish it since it wasn’t public news.

Slovak media confirmed the news 1h ago⬇️ pic.twitter.com/2S71IpKB3H— Visegrád 24 (@visegrad24) April 8, 2022