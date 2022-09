Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a promis joi, într-o vizită la Kiev, că Uniunea Europeană (UE) va susţine Ucraina ”atât timp cât va trebui” împotriva Rusiei, în contextul în care trupele ucrainene înregistrează succes după succes împotriva armatei ruse, relatează AFP.

”Sunt impresionată să văd cât de mult s-a schimbat în bine orașul. Am văzut oameni pe stradă

reluându-și afacerile. Mi-ați spus (n. r. e vorba de Zelenski) că orașul e mai plin de viață și merge înainte”, a declarat președinta Comisiei Europene la Kiev.

Oficialul UE l-a felicitat pe lideurl de la Kiev pentru succesul contraofensivei.

”E impresionat să vezi curajul forțelor armate ale Ucrainei. Succesul lor a ridicat spiritele nu doar pentru poporul ucrainean”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Ea a mai precizat că ”procesul aderării” la UE ”e în grafic”: ”Vă susținem cum putem”.

Această vizită are loc în paralel cu o întâlnire între preşedinţii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping, în Uzbekistan, la un summit al Organizaţiei Cooperării de la Sganghai (OCS), o organizaţie prezentată drept o ”alternativă” a alianţelor occidentale, arată news.

