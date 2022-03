Suportul emoțional pe care-l primesc soldații ucraineni în război

Un soldat ucrainean ține în brațe o felină FOTO / Twitter The New Voice of Ukraine

Imagini cu pisici nu lipsesc de pe rețelele sociale nici în vreme de război. Felinele au fost fotografiate în timp ce țin companie soldaților ucraineni.

Simpaticele patrupede au fost surprinse în ipostaze caracteristice, dormind sau alintându-se.

”Cats of Ukraine… purring combat unit / Pisici din Ucraina ...unitatea de luptă care toarce” este textul care însoțește fotografii cu soldați ucraineni postate de publicația The New Voice of Ukraine, pe Twitter.

Cats of Ukraine… purring combat unit 🐱 pic.twitter.com/xOdvn9HhcW— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 16, 2022

FOTO / Twitter The new Voice of Ukraine

