Este pe cale să se repete străvechea catastrofă a Atlantidei? Este războiul din Ucraina și lărgirea pe ruta mătăsii o reeditare a celor succedate în Atlantida?

Alarmă mondială în anul grație, sau dizgrație, 2022. O dată cu începerea războiului în Ucraina sunt aproape toate condițiile pentru a reedita marea conflagrație mondială care prin scufundarea Atlantidei, în urmă cu 9.000 de ani, a dus la căderea civilizației de atunci. Dacă nu învățăm lecția, am putea avea aceiași soartă.

Ads

Iată demonstrația. Mișcarea de rotație a globului determină deplasarea retrogradă a atmosferei Pământului de la Vest la Est, așa-numitul efect Coriolis. Acest lucru influențează și psihicul uman pe termen lung astfel că, de-a lungul istoriei, au existat multe mișcări migratorii spre Est, Orient, precum cea a migrațiilor ariene. Cel mai mare eveniment de acest tip a avut loc cu 9.000 de ani în urmă, în cazul războiului purtat de Atlantida împotriva Indiei acelor vremuri, care s-a încheiat cu distrugerea Atlantidei. Această ciclicitate împinsă și reținută de același efect, Coriolis, s-a repetat de multe ori atât înainte cât și după Atlantida, iar acum pare să se repete. Războiul din Ucraina ar fi doar vârful unor acumulări de tendințe orientate în această direcție.

ATLANTIDA. Conform textelor antice, cu foarte mult timp în urmă a existat o civilizație avansată, situată în Oceanul Atlantic, care s-a extins spre și prin Europa cucerind-o fără a ține cont de Pactul propus de Hiperboreii cu sediul în Carpați. Totul a început cu marele incident provocat în Bosfor care, rupându-și marginile, a revărsat apele Mării Mediterane ducând la formarea Mării Negre peste lacul preexistent, scufundând zona (Mica Atlantidă).

Ads

Apoi, urmând Via lui Rama, actualul Drum al Mătăsii, Atlanții au ajuns în India unde au purtat războaie cu arme super-tehnologice. Scopul expediției nu era India ci mai degrabă un alt popor situat dincolo de ei, purtător de pălării conice și constructori de conuri (adică piramide gigantice), numele lor era "cinesi", sau Chinezi iar țara se numea China, țara Conurilor (în China sunt peste 500 de piramide). Așa s-a perpetuat legenda biblică a lui Abel și Cain. Abel venea din Babel (Turnul) acel proces de confuzie a limbilor. Uciderea lui Abel de către Cain ar fi un ecou îndepărtat al distrugerii Atlantidei perpetuat de-a lungul timpului. Probabil că numele chinez este legat și de obiceiul de a crește și mânca câini.

Ne întrebăm de ce atunci războaiele au avut loc în India și nu în China? Pur și simplu, pentru a le împinge în afara granițelor chineze. Războiul Atlanților împotriva Chinei, prin India, a fost cunoscut drept „războiul vimanelor”. Conform textelor străvechi, vimanele erau navele spațiale indiene caracterizate ca foarte melodioase în zbor, în timp ce vailixi-urile Atlanților erau descrise ca fiind foarte rapide. Denumirile lor sunt o dovadă, deoarece vimana derivă din armonica sonoră vmnnn ... produsă de o coardă care vibrează, în timp ce vailixi este latinescul velox, adică rapid. Cultura armonică prezentă în dans și în mantrele melodioase și repetitive încă predomină în India, în timp ce rigoarea latină evocă coduri precum „TL ↔ LT”, în acest caz genealogia propriului nume: ATLanT ↔ LATin, Sub-TIL.

Ads

Acum, toată această reconstrucție a trecutului Atlantidei (atât de asemănătoare cu evenimentele de astăzi, precum războiul din Ucraina) și traseele Drumului Mătăsii este tulburătoare. Prea mulți sunt cei care se aruncă în vâltoarea conflagrației fără să știe ce îi așteaptă. Dacă tot repetăm: „Historia magistra vitae”, atunci să și ținem cont. Potrivit teoriei universologului Vasile Droj, Istoria s-a născut în acea Zonă a Carpaților, a Mării Negre și a Dunării al cărei nume grecesc era tocmai Ister, locul marilor Maestri și ai Măiestriei.

GLOBAL - UNIVERSAL. Pe parcursul evoluției lor, toate civilizațiile umane au eșuat în momentul în care au ajuns la globalism din unul și același motiv; nu au cunoscut sau nu au aplicat UNIVERSALISMUL*. Soluția GLOBALITĂȚII este UNIVERSALITATEA, GLOBAL  UNIVERSAL. La fel și elementul NAȚIONAL nu se poate plenar împlini decât prin NOȚIONAL și apoi UNIVERSAL. Și pentru că nu aveau „formula fuziunii civilizatoare planetare”, puterile globale din toate timpurile au ajuns să se bată între ele. Înainte de marea aventură belicoasă a Atlanților către Asia, Hiperboreii Carpaților au propus Atlanților formula salvatoare, dar nu au fost ascultați. Urmele și dovezile acestui Pact Hiperborean sunt și astăzi acolo în zonă. Soluția ar fi ascunsă în misteriosul “Universalion” din București, acesta fiind legat și de Reunificarea Globală a Cunoașterii, Marea „Resetare Universală a Cunoașterii” care se realizează odată la fiecare 10.000 de ani.

Ads

Dacă de data aceasta nu înțelegem sau înțelegem problema, dar nu o rezolvăm, nu se va produce o Catastrofă ci un CATACLISM. Alegeți deci între Apocalipsă și Revelație. Repetăm Eroarea Atlantidei sau o rezolvăm odată pentru totdeauna?

Site autor: universology.com

In 1988, cu ocazia participarii la unui Congres Mondial de Antropologie din Yugoslavia, am ajuns in Italia, Roma, unde in prezent sunt editor, scriitor si cercetator transdisciplinar. In acest sens am creat o noua filosofie pentru nevoile secolului XXI numita "Universologia", o sinteza a vechii cunoasteri, impletita cu cea moderna. In 1990, la Bucuresti, aceasta a fost costituita ca Fundatia Universologia, iar in Italia ca Asociatia Cultural Spirituala "Universologia". Au urmat apoi o serie de publicatii si participari la congrese si conferinte nationale si internationale. Excesiva mea cercetare in cunoastere a dus la creatia a numeroase articole originale care sunt acum disponibile publicului larg.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.