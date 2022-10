SUA caută prin lume arme rusești pentru Ucraina. „Comoara“ din Cipru

Cipru ar putea deveni un donator important de arme pentru armata ucraineană, dar este îngrijorat de prezența militară turcească în creștere în apropiere.

Atacul masiv al Rusiei cu rachete asupra țintelor civile din Ucraina din această săptămână a declanșat instantaneu noi promisiuni din partea aliaților Kievului de a furniza mai multe arme și muniție. SUA au promis sisteme de apărare antiaeriană, iar Germania a spus că va livra arme similare „în următoarele zile”. Secretarul general al NATO a anunțat că sprijinul Ucrainei în lupta împotriva Rusiei va dura „atât cât va fi necesar”.

Dar există o problemă cu toate aceste promisiuni. Kievul are nevoie, de asemenea, de mai multe arme rusești pe care armata ucraineană știe să le folosească. Și rezervele globale ale unor astfel de echipamente se epuizează, scrie New York Times. Pentru a găsi astfel de arme, SUA și aliații săi răscolesc planeta pentru a găsi potențiali furnizori.

Există anumite succese. Finlanda, care a încercat multă vreme să nu irite Rusia, trimite în Ucraina anumite tipuri de arme sovietice, inclusiv muniție și puști de asalt compatibile cu AK-47. Coreea de Sud furnizează veste antiglonț, căști, echipamente medicale și alte echipamente de protecție.

De asemenea, secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a vizitat recent țări precum Cambodgia, RD Congo, Rwanda, Mexic, Columbia și Peru. Aceasta vorbește despre munca minuțioasă din culise a diplomației americane de a implica țări care au arătat sprijin pentru Ucraina, dar nu au trimis încă ajutoare letale.

„Comoara“ din Cipru

Și apoi este Cipru. Până în această lună, a fost sub embargoul SUA asupra armelor. A fost introdus în urmă cu 35 de ani, după ce un conflict a împărțit insula în două, unul controlat de guvernul susținut de Grecia și celălalt de Turcia. În același timp, ambele țări sunt membre NATO. La acea vreme, Cipru a apelat la URSS, iar mai târziu la Rusia, pentru arme și echipament militar. Astăzi, Nicosia are cel puțin 10 instalații Tor și Buk capabile să doboare avioane rusești, drone și rachete de croazieră. Și aceasta este o adevărată comoară pentru armata ucraineană. Dar guvernul cipriot a spus clar că dorește un înlocuitor nou și mai bun pentru aceste sisteme. Dar asta ar putea enerva Turcia și ar putea declanșa o cursă înarmărilor în conflictul încă nerezolvat. În ciuda acestui fapt, la 1 octombrie, administrația lui Joe Biden a ridicat oficial embargoul, permițând Ciprului să cumpere arme americane.

Oficialii americani spun că mișcarea este în lucru de câțiva ani. Și într-un sens mai larg, scopul său este de a îndepărta Ciprul de influența rusă. Dar un oficial american a declarat pentru New York Times, sub rezerva anonimatului, că Cipru a devenit acum un „furnizor potențial” de arme pentru Ucraina.

Ciprul este gata să ia în considerare transferul de arme și muniție către Ucraina, dacă vor fi înlocui cu alte echipamente militare cu aceeași putere și capacități ”, a declarat secretarul de presă al guvernului cipriot, Marios Pelecanos.

În iulie, think tank-ul „Fondul pentru Apărarea Democrației” a identificat o listă de 23 de țări din afara NATO care dețin împreună 6.300 de unități de arme și muniție sovietice și rusești. Toate aceste țări au condamnat Rusia pentru invadarea Ucrainei. Dar Cipru se remarcă printre potențialii furnizori. Bradley Bowman, fost ofițer al armatei americane și expert militar pentru Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, a subliniat că Nicosia are la dispoziție sisteme de rachete cu lansare multiplă MLRS rusești, rachete sol-aer, elicoptere, tancuri și vehicule blindate. Și toate acestea sunt exact de ce are nevoie Ucraina pentru contraofensivă, precum și pentru a păstra teritoriile eliberate. Bowman a explicat că înainte de ridicarea embargoului, nici măcar nu a fost posibil să discutăm serios despre înlocuirea armelor de origine rusă din arsenalul Ciprului cu sisteme americane.

Oficialii ciprioți au salutat decizia SUA de a ridica embargoul ca fiind un pas important către consolidarea relațiilor cu NATO și consolidarea securității în estul Mediteranei. Cu toate acestea, ei au subliniat că acest lucru nu înseamnă că Ciprul este pregătit să trimită arme în Ucraina.

„Având în vedere amenințările grave la adresa securității venite din partea forțelor de ocupație turce în fiecare zi, arhitectura actuală de securitate a Ciprului va rămâne intactă ”, a spus Pelecanos.

Bowman recunoaște „preocupările legitime” ale țării. Dar el subliniază, de asemenea, că ridicarea embargoului permite, de asemenea, țărilor occidentale să trimită mai rapid sistemele americane de apărare în Cipru, fără a fi nevoie să obțină permisiunea de la Washington. În acest fel, arsenalul cipriot poate fi înlocuit cu sisteme mai noi și compatibile cu NATO dacă Nicosia dă Ucrainei armele sovietice.