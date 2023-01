Clujenii atacă arbitrajul după meciul cu Rapid. Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, nu înţelege de ce nu s-a consultat VAR-ul la o fază de penalti în meciul de vineri, cu Rapid, încheiat la egalitate, 0-0. Adrian Mutu s-a declarat nemulţumit de rezultatul final.

„Şi astăzi am făcut un meci destul de bun. Atitudine bună, am încercat să controlăm jocul pe un teren greu. Am avut situaţii în care ne trebuia mai multă concentrare. Felicit jucătorii pentru că au muncit foarte mult, asta contează, când dai totul, poţi progresa. Sunt optimist, jucătorii sunt foarte serioşi, preocupaţi, se antrenează foarte foarte bine.

Au arătat că putem juca de la egal la egal, deci se poate. Vor veni şi rezultatele. Am înţeles că am avut un 11 metri clar, nu ştiu de ce nu a dorit să consulte VAR-ul. Astea sunt condiţiile, mergem înainte. Ne pregătim bine, seriozitate, implicare, arătăm bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău după meci.

”A fost un teren greu, noi mergem la victorie mereu. Şi astăzi, în ciuda condiţiilor, am avut ocaziile mai clare, iar rezultatul mă nemulţumeşte oarecum. Am încercat să ne adaptăm pe un noroi incredibil, nu mai vorbim de tactică. A fost un meci de luptă, care pe care, orice greşeală putea costa.

Cel mai important lucru e că toţi băieţii au terminat meciul sănătoşi. Am avut ocazie în minutul 8, prin Dugandzic. Dacă terenul era mai bun, probabil ar fi marcat. Pe un teren de genul ăsta, dacă iei un gol, e aproape imposibil să egalezi. A fost o strategie în funcţie de condiţii. Săptămâna asta ne ajunge un jucător, eu cred că avem un lot omogen şi suntem o nucă tare”, a spus Adrian Mutu.

Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Rapid, în primul meci al etapei a 23-a din Superligă.