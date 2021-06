U BT Cluj, noua campioana a Romaniei la baschet masculin. Finala s-a jucat intr-o atmosfera de vis: 6000 de fani in tribune VIDEO

Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a castigat duminica, pe teren propriu, titlul national, dupa ce a invins formatia CSM Oradea, scor 86-67 (38-35), in al cincilea meci, decisiv, al finalei Ligii Nationale. U BT Cluj este campioana pentru a treia oara in ultimii 10 ani.

Meciul de la BT Arena s-a jucat cu peste 6.000 de fani in tribune, intre care s-au numarat si circa 300 de suporteri ai oaspetilor.

Anterior, pe teren propriu, U BT Cluj a castigat cu 73-62 si 103-80, apoi CSM Oradea s-a impus, acasa, cu 75-71 si 64-60, astfel ca scorul general este de 3-2, iar clujenii au obtinut medaliile de campioni.

Conform traditiei la Cluj-Napoca, proaspetii campioni ar urma sa se imbaieze cu trofeul in raul Somes, din vecinatatea Cluj Arena.

Formatia antrenata in prezent de Mihai Silvasan si Dusko Vujosevici, in calitate de coordonator, si-a trecut primele doua titluri in palmares in 2011, atunci cand se numea U Mobitelco, si in 2017. Clubul mai are in palmares patru trofeee Cupa Romaniei si doua Supercupe. Toate acestea se alatura celor trei titluri nationale castigate in 1992, 1993 si 2006 de CS Universitatea Cluj, care nu mai are de ani buni resurse sa alinieze o echipa in Liga Nationala.

U BT Cluj si CSM Oradea s-au confruntat pentru prima data in finala Ligii Nationale.

Revenind la titlul national din 2021, performanta U BT Cluj ii aduce si drept de inscriere in Basketball Champions League.

Medalia de bronz a stagiunii a revenit echipei BCMU Pitesti, care a invins in doua meciuri pe CSO Voluntari.

In sezonul anterior, titlul national nu a fost decernat din motive pandemice, dupa "inghetarea" campionatului, iar la acel moment lider era U BT Cluj.