Decizia luată de Tyson Fury după ce şi-a păstrat centura WBC! Upercut de colecție reușit de britanic VIDEO

Pugilistul britanic Tyson Fury l-a pus la podea pe compatriotul său Dillian Whyte cu un upercut violent de dreapta, în repriza a şasea a meciului pentru centura WBC, care a avut loc, sâmbătă, pe Stadionul Wembley, în faţa a 94.000 de spectatori, o asistenţă record în Marea Britanie după Al Doilea Război Mondial la un meci de box.

Fury, 33 de ani, şi-a păstrat centura mondială WBC la categoria grea şi a anunţat din nou că se retrage.

"Aceasta ar putea fi ultima cortină pentru Gypsy King", a declarat Fury după meci, potrivit BBC.

El a adăugat ulterior: "Am petrecut mult timp pe drumuri. Am fost plecat pentru o perioadă lungă de timp. Am îndeplinit tot ce mi-am dorit vreodată să îndeplinesc. Mă voi retrage ca fiind doar al doilea greu din istorie, după Rocky Marciano, care se retrage neînvins. Am fost imbatabil la acest meci".

Tyson Fury uppercut KO! 😳🐐 pic.twitter.com/ysQezgxUn2— the jew jitsu (@brentsehxti) April 23, 2022