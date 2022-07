Va fi bătaie între cicliști pe ultimul loc din Turul Franței! Premiul fabulos anunțat de unul dintre sponsori

Unul din sponsorii Marii Bucle a venit cu o idee originală: lanterna roşie a Turului Franţei, competiție aflată în plină desfășurare, va primi drept premiu de consolare o vacanţă.

Agenţia britanică de turism online Lastminute.com este sponsorul care oferă vacanţa.

Conform cotidianului belgian La Derniere Heure, agenţia nu a comunicat valoarea sau destinaţia vacanţei.

👉 A well-deserved holiday for the last place rider 🏝️

👉 A solidarity program run by @lastminute_com foundation and @LENVOLAsso to offer sick children a holiday break with their families 👬 pic.twitter.com/GvApzK4ofq— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2022