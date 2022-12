Scandalul stârnit de jurnalistul Dorin Chioțea capată amploare, după ce acesta a criticat decizia conducerii TVR de a muta meciul Germania - Costa Rica, disputat aseară, pe TVR Info.

Într-o primă postare, Chiotea a răbufnit la adresa șefilor săi, spunând: ”În cea mai emotionanta seara de la CM, cand Japonia conduce Spania si Costa Rica pe Germania, sefii TVR isi bat joc de banul public si transmit pe TVR1 o emisiune cu iz patriotard, trasa de par, cu dialoguri rasuflate tinute pe podele zgariate. Nu asa se respecta Romania de ziua Țării, doamnelor si domnilor. Tara nu se respecta punand-o pe dra Nadine Vladescu, clienta tuturor ziarelor de la o vreme, sa debuteze fulminant la TVR Cultural din primul minut de emisie. Nu așa avem grija de munca oamenilor care tin institutia asta in viata. Iar dl PDG care se crede patron si aia din juru-i vor ca noi sa tacem si sa inghitim. Dl Dan Turturica si yesmenii care decid asemenea aberatii au impresia ca au luat institutia pe persoana fizica. Ca sunt stapani, fara sa dea socoteala pt o investitie strategica, aducatoare de audienta. Sa va fie rusine!”

Ads

Ulterior, el a revenit și mai acid și l-a pus la zid pe Directorul General, Dan Turturică, pe care-l acuză de incompetență.

”Audientele de aseara ale TVR1 au fost de vreo 15 de ori mai mici decat in zilele cu meciuri de la FIFA World Cup 2022. Puteau macar SA ANUNTE PE CRAWL unde se desfasura partida Costa Rica vs Germania, asa iti respecti telespectatorii din banii carora traiesti. Iar TVR INFO a fost in general in nota obisnuita.

Cel mai scump program din lume a fost dat la o parte ca sa intre o productie de slaba calitate motivand, chipurile, respectul fata de Ziua Nationala. Nu, nici vorba, emisiunea a fost o incropeala care a aratat exact contrariul. Iar romanii au amendat asta, ca cifrele nu mint. Nu poti masca aceasta irosire teribila a unor drepturi platite cu greu din banul public nefolosindu-le la valoarea lor. Nu e doar o lipsa de cunostinte basic de management tv, ci si de programare, de respect financiar. Este si un prejudiciu care poate fi calculat, pentru care decidentii ar trebui luati la intrebari de Ministerul Finantelor si de Curtea de Conturi. Mondialul performeaza ca niciodata la TVR1 si la TVR2 (aici in etapa a treia a grupelor).

Ads

Mai este ceva: de cand e PDG, regimul Dan Turturica a reusit o contraperformanta halucinanta: prabusirea pe linie a audientelor canalelor. Sunt multe ore pe zi cu 0.0 - 0.2. El ia toate deciziile, in Comitetul Director nu misca nimeni. Am asistat la asemenea scene, sedintele se filmeaza. Interesant, PDG nu ar trebui sa se amestece editorial, dar mentinand interimatele managerilor ii poate schimba oricand. El a hotarat, absolut hilar, sa nu trimita nici macar un reporter sportiv la cursa de record mondial a lui David Popovici cand TVR detinea drepturile de transmisie! De aceea nu au existat declaratii ale lui David din Zona Mixta a Foro Italico, precum cele luate de Marian Olaianos imediat dupa cursa de la Budapesta. Culmea, Turturica a fost in tribune la Roma, e drept ca in interes personal. Pentru el era de vazut, pentru platitorii de taxe s-a facut o mare economie!

Ads

Cei care sustin ca la TVR nu ar trebui sa ne intereseze audienta induc lumea in eroare cu buna stiinta. In televiziune, fara audienta esti irelevant. Nu contezi, nu existi, vocea ta e inutila, vocile publice devin inutile pentru ca mesajele nu ajung nicaieri. SRTv a devenit televiziunea publica europeana cu cele mai mici audiente raportate la propria tara. Asta costa 100 de milioane de euro anual!

O excelenta colega imi scria azi asa: E vai de noi oricum. E timpul lor. Tot ce scriu si ce voi scrie aici e de notorietate in TVR, chiar daca unora le convine aceasta situatie. Eu insa nu pot sa tac. Nu, nu e timpul lor. Nu cred ca politicienii care-si pun oameni in TVR vor raul institutiei, asa ceva e de neconceput pentru mine. Cred ca se lasa pacaliti sau nu realizeaza pe cine numesc. Nu am pe nimeni in spate, nu imi este frica, iar mici dictatori am mai vazut cum s-au dus unul cate unul. Am muncit din greu la TVR si nu pot inchide ochii. Ma declar avertizor public si voi scrie aici despre toate neconformitatile si neregulile, care n-au legatura cu indisciplina pe care probabil cauta sa o inventeze. Voi informa, in paralel, si autoritatile. Adevarul trebuie cunoscut de public, ca de asta da banii!”