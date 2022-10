Locul din România în care un cuplu din Canada s-ar muta fără să stea pe gânduri: ”Cred că este bijuteria ascunsă a Moldovei” VIDEO

Steve și Ivana sunt doi turiști din Canada care s-au îndrăgostit iremediabil de România și care o cutreieră în lung și în lat deja de ceva timp.

Au văzut mai multe locuri din țara noastră decât au făcut-o unii români, au gustat numeroase preparate tradiționale, au simțit atât gustul vieții de la sat, cât și cel al vieții din Capitală, iar recent au ajuns la o decizie.

Au găsit în sfârșit locul din România în care s-ar muta fără să stea pe gânduri, fiind vrăjiți de frumusețea acestuia. Mai exact, aceștia s-au cazat la un hotel din Bicaz, Neamț, iar priveliștea i-a făcut să declare că ar cumpăra o casă acolo fără să stea pe gânduri.

”Cred că am găsit un paradis românesc mai puțin cunoscut și cred că există și români care nu știu de acest loc pentru că este un oraș simplu, nu foarte dezvoltat, dar incredibil de frumos. Am descoperit acest loc accidental, am rezervat o cameră la acest hotel din pură întâmplare, iar priveliștea este de un milion de dolari. Cred că este bijuteria ascunsă a Moldovei. Ne-ar plăcea să cumpărăm o casă aici, probabil că nu ne permitem, dar e un loc foarte liniștit și frumos”, spune Steve la începutul vlogului.

Cei doi pornesc să exploreze împrejurimile din jurul lacului Izvorul Muntelui, iar apoi, evident, se opresc să ia masa, amândoi fiind îndrăgostiți de preparatele românești. Găsesc un local unde se servesc doar mici, cartofi prăjiți și bere, însă nu sunt deloc dezamăgiți.

La masă au o discuție privind dimensiunea optimă a unui mic și decid că ar trebui să fie mâncat din 3 mușcături.

La final, Ivana decide că locul este ”Elveția României”.