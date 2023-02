Surpriza unor români plecați în vacanță: "Când rezervi bilete de avion pe o rută, te aștepți chiar să ajungi la destinația aleasă, nu la 100 de km depărtare"

Așteptate cu nerăbdare, unele călătorii sunt pline de neprevăzut. Un român a avut parte de o surpriză după ce a călătorit cu avionul în Spania, iar la aterizare a descoperit că se află pe alt aeroport, la 100 de kilometri distanță față de locul în care urma să ajungă, după cum a relatat într-o postare pe Facebook.

"Așa se întâmplă pe anumite rute"

"Când rezervi bilete de avion pe o rută, te aștepți chiar să ajungi la destinația aleasă, NU LA 100 KM DEPĂRTARE. CORECT?

Asta am pățit noi în urmă cu câteva zile pe ruta București-Valencia și retur.

Chiar dacă pare ilogic, așa se întâmplă pe anumite rute, unde Wizzair poate opera pe mai multe aeroporturi apropiate. Până când am cumpărat biletele, câteva zile am accesat linkul de mai jos, specific pentru Valencia.

Nu am dat căutare după localitate de fiecare dată. Scrie Valencia? Scrie.

Am verificat acum pe site-ul lor. Dacă intri să rezervi bilet pe ruta

București H. Coandă (OTP) - Valencia (VLC) https://bit.ly/3wXQP9b și compari cu

București H. Coandă (OTP) - Castellón (Valencia) (CDT) https://bit.ly/40xh0Rz

vei observa că zborurile din aceeași zi sunt la aceleași ore, cu același preț.

Asta confirmă că ceea ce am pățit noi nu este o eroare, ci deliberat și fără scrupule.

NU, NU am primit acel mesaj de atenționare că am putea ajunge pe alt aeroport.

Nu este prima dată când luăm bilete de avion.

Iar când de fapt ajungi în aeroportul din Castellon (LA 100 KM DEPĂRTARE DE VALENCIA), nu prea ai niciun mijloc de transport în comun până în oraș (cu noroc poate prinzi un taxi).

Ai plătit, nu ai observat tertipul lor, aia e, nu mai poți modifica apoi sau plătești încă o dată.

Este un subterfugiu folosit de companiile aeriene, dar ambalat în bune intenții: “V-am dus aproape de destinație”, “doar în anumite zile avem spre Valencia, însă nu ați nimerit ziua norocoasă, iar noi nu ne-am gândit că trebuie să vă anunțăm” etc.

Vigilența maximă! Vom fi și mai atenți dățile viitoare", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Am pățit și eu"

În comentarii, și alți membri ai grupului relatează situații asemănătoare.

"Am pățit și eu... Iași și Bacău. Eu selectasem Bacău că doar nu sunt retardată și știu unde vreau să mă duc. Și când mă uit pe mail văd Iași... Zic wtf... Nici nu știu în ce punct au schimbat destinația. I-am sunat imediat și mi-au făcut refund și am luat alt bilet. Ah, au dat vină pe mine, nu au recunoscut că ar fi făcut ei ceva."

"Azi ne-am întors de pe Valencia Castellon. Castellon este cel mai jenant aeroport oe care am fost, iar păcăleala ustură. Bilete pentru 3 persoane - 500 lei dus întors.

Bus aeroport gara castellon - 36 euro. Tren Castellon - Valencia - 24 euro

La întoarcere altă distracție:

Avion la 9. Porți se închid la 8, tu trebuie să fii în aeroport la 6.30-7.

Trenul face minim 1 h, ne-am decis că nu are rost să riscăm am mai luat o noapte de hotel în Castellon - 80 euro, deși aveam plătiți și în Valencia tot la banii aia nu am mai putut anula.

Transfer taxi la ora 6 de la hotel Castellon la aeroport (30 km) - 55 euro

Total distracție pentru că am aterizat aiurea - 195 euro și minim o zi întreagă pe drumuri deci o zi mai puțin de vizitat."

"Am pățit același lucru în Decembrie...din 3 zile de vacanță una am pierdut-o pe drum...Așa pàțanie mai rar..și acum râd când îmi amintesc Luați-o că pe o experiențà distractivà."

"Am pățit același lucru în Stockholm. Am luat bilete de avion din Stockholm spre Tromso, cu Norwegian Air și returul cu Wizz că era varianta cea mai ieftină. În ziua când ne-am întors am realizat că aeroportul unde ne lasă Wizz e la 150km de Stockholm. A trebuit să mai pierdem 4 ore, că noi aveam mășina la celălalt aeroport. Și contrar ce spunea domnul de mai sus, nu suntem nici începători în ale călătoritului, și am văzut și 36 de țări pe cont propriu.

Mă gândeam sincer că a fost o întâmplare nefericită la noi, că nu am fost atenți când am căutat biletele. Nu mă gândeam că cei de la Wizz au făcut o practică așa comună din asta."

"Este de fapt chiar foarte ușor să le iei la distanțe mari fără să realizezi. Că tu cauți avion spre Valencia (toate aeroporturile), că oraș, dar pe motoarele de căutare de zboruri, în jurisdicția Valenciei intră aeroportul din Valencia și cel din Castellon. Dacă nu știi unde e pe hartă Castellon, e foarte ușor să ajungi în altă parte. Ce cred că vrea să spună domnul, e că nu e normal să treci un aeroport la mama naibii că fiind într-un oraș. Sunt orașe cu 2-3 aeroporturi la periferii, în zona metropolitană. Dacă nu cauți specific aeroportul pe google maps, e foarte ușor să te trezești în altă parte, cum e și în cazul ăsta".

"Căscați ochii. E vina voastră"

Alții cred că este doar vina pasagerilor care nu sunt suficient de atenți când cumpără biletele.

"Căscați ochii. E vină voastră, nu a lor. Că nu v-a promis nimeni în scris că va duce în Valencia. Scrie clar Castellon. Mi am luat și eu țeapă cu aeroportul de la Oslo. Nu m-am documentat și am văzut după la ce distanță este practic de oraș. Am pierdut 300 ron că am vrut într-un final. Decât să-mi bat capul cu 100 km până în oraș și alți bani cheltuiți."

"Apare pe parcursul rezervarii Castellon (Valencia). Trebuie urmărit cu atenție ce zbor bifați - știu asta pentru că la mine, la orice căutare din Iași, îmi da și zborurile din Chișinău sau Bacău!Probabil așa e și cu aeroportul spre care se pleacă - da toate variantele într-o distanță de 100 km."

"Nu e țeapă, este neatenție sunt aeroporturi diferite."

"Nu știu cum de n-ați observat că scrie alt aeroport că după ce dai Începe rezervarea îți scrie destul de clar unde aterizezi. Pe de altă parte și la Londra scrie Londra și aterizezi la Luton care e la 80 km."

"Nu e nicio păcăleală. Când continuați rezervarea după ce selectați Valencia Castellon va anunță că zborul aterizează pe multiple aeroporturi și precizează care-adică Valencia, nu Castellon sau invers".