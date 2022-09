Cu ce se mai întorc românii din vacanțe: "Am găsit un coral la malul Mării Roșii, îl pot aduce în țară?"/ "Trebuie să-l cipezi înainte"

Spre finalul sezonului estival, unii români sunt în continuare în vacanțe. Mulți dintre cei care și-au petrecut concediul în afara țării s-au întors cu produse tradiționale pe care le adoră.

Sunt însă cazuri în care turiștii au opțiuni neobișnuite legate de suvenirurile pe care ar vrea să le aducă în România.

Este cazul unei românce care vrea să afle de pe Facebook dacă ar putea aduce în țară un coral.

"Bună ziua călători,

Mă puteți ajuta cu o informație, vă rog? Am găsit un coral la malul Mării Roșii, îl pot aduce în țară?", a scris femeia pe grupul Vacanțe do it yourself, de pe Facebook.

Este complet interzis prin lege

În comentarii, cei mai mulți o descurajează sau o ironizează.

"Nu ai voie. Și la vamă au niște scanere speciale pentru așa ceva. Dacă găsesc ceva în bagaje poți să ai multe probleme. Noi am fost în Egipt și am fost sfătuiți de multe ori să nu luăm nimic ce provine din mare."

"Sigur, pentru că e o țară săracă și coruptă, Egiptul nu își protejează bogățiile naturale; deja că încălzirea climatică distruge coralii, îi mai culeg și românii. Te miri că au mâncat lebede? Nuuu."

"Călătoriile sunt ca să îți desfeți ochii și sufletul, nu să călărești elefanți, să rupi corali, să exploatezi delfini. Omul, cea mai prădătoare ființă din univers."

"Este complet interzis prin lege să iei scoici sau coral sau orice altceva care provine din mare. Cu siguranță acel coral de la mal/ plajă este deja mort (tot din pricina omului) însă el trebuie să rămână acolo.

Egiptul este într-o campanie serioasă în această perioadă pentru a deveni o destinație eco friendly și pentru a proteja flora și fauna marină.

Gândește-te cum ar fi să ai un musafir care găsește o bijuterie în casă ta ruptă/ deteriorată și în loc să te anunțe, o bagă în buzunar și pleacă cu ea.

Admirați și bucurați-vă de frumusețea lumii subacvatice, însă plecați de acolo doar cu amintiri.

Coralul este o vietate care crește extrem de greu 1 cm pe an, anumite specii cresc 1 cm în 10 ani. Stă doar în mâinile noastre să protejăm natura."

"Niciodată, nimic. În plus coralul va muri curând și se va “pietrifica”. Când o să îl atingeți se va sfărâma. Multe probleme pentru nimic."

"Trebuie să-i faci carnet de sănătate și să-l cipezi înainte."

"Dacă te prind prin vamă e jale!"

"Alții au luat amendă pentru nisip de prin Sardinia. Pentru coral poate vă împușcă."

"Faceți ce simțiți dumneavoastră"

"Nu mai postați întrebări de genu' pe grup, faceți ce simțiți dvs sau întrebati localnicii, aici riscați să fiți ucisă virtual că judecata s-a produs deja."

"Sigur, ce contează că sunt legi care interzic lucrul asta? Să facă ce simte doamna, că doar e deasupra legilor, hal de gândire mioritică. Din cauza ăstora ca voi pun străinii afișe cu 'nu luați acasă/ nu rupeți/ fiți civilizați'", dă cineva replica.

"Eu am adus. Am un an de când am venit din Egipt, e la fel! Nu s-a fărâmat!"

"Bine că n-ai adus o lebădă din vreun lac. Românii și furtișagul nu se dezmint în veci."

"L-ai protejat cu prosoapele de la hotel, nu?"