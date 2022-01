Citeste toate textele scrise de Eddie Tone pentru Ziare.com

Am crezut că pandemia ne va face mai buni. Că vom realiza dintr-o dată în ce haos existențial intrasem, călare pe racheta care ducea omenirea spre hăul apocaliptic. Că planeta va deveni mai curată, după ce am avut grijă s-o facem mai uscată. Că vom învăța să ne (mai) abținem de la prostii, să fim mai cumpătați, să călătorim mai cu cap.

Doi ani mai târziu, iată-ne „privind în sus”, într-un scenariu de film la care cu mare succes ne hăhăim din canapea, împărțiți în două echipe ce se urăsc de moarte, despărțite de un ser ce ar trebui să salveze vieți. Dacă am pune totul într-un serial de comedie, Seinfeld ar deveni istorie. Doar că nu e nimic comic în tot ceea ce trăim: planeta e și mai murdară, crize de tot felul bat la ușă, nu ne mai abținem de la nimic, cumpătarea scrâșnește din dinți sub mască, iar de călătorit…

De călătorit, călătorim în continuare. Industria asta s-a transformat însă, dintr-un flamingo superb, dintr-un păun care-și rotea cu nesaț coada multicoloră, dintr-o cloșcă uriașă, ce nu mai știa să-și numere ouăle de aur, într-o pasăre Phoenix șchioapă, cu penajul murdar, care pare să fi consumat atât de mult alcool ca să scape de depresia în care a băgat-o carcalacul invizibil, încât stârnește milă.

Călătoriile continuă, cu sau fără Covid

Oamenii călătoresc de mii de ani și o vor face în continuare, cu sau fără Covid. Doar că pandemia a transformat turismul într-un animal hămesit și haotic. Am avut mai întâi „turismul pe culori”, după semaforul care permitea accesul acolo sau dincolo. Așa s-au ivit destinații ad-hoc, luate cu asalt de hoardele obișnuite să plece „undeva”. Am manelizat Zanzibarul, am mamaizat Maldivele, probabil dacă Tahiti ar fi costat doi lei și ar fi primit turiști, l-am fi afumat și p-ăla cu niște mici, de s-ar fi întors Gauguin în mormânt de poftă. Așa au apărut charterele de destinații exotice, specie necunoscută în epoca pre-pandemică, în care dinozaurii de Grecia și Turcia dominau Carpații cu flăcările lor.

A venit apoi rândul turismului „pe certificat”. Segregarea vaccinării a mai redus, volens-nolens, din poftele poporului, nevoit să se îmbulzească pe plajele chinuitului Litoral, unde oricum totul e ca într-un tablou ieșit din pensula unui pictor dement, pe care nu-l înțelege nimeni. Turismul intern a prosperat, dar din necesitatea adaptării la vremuri, nu din vreun plan magistral scornit de autoritățile pentru care oricum această industrie pare că nu există. Niciun proiect major, nicio viziune, nicio campanie. Avem o țară aridă, de ce naiba s-o vadă cineva?

Una peste alta, noul sezon se apropie cu pași timizi. Unde vom pleca la vară? Vom lua din nou cu asalt Litoralul? Ne vom roti din nou prin țară, înjurând lipsa de șosele late? Vom burduși chartere spre noi destinații scornite de agențiile cu idei – poate Pakistan sau Insulele Feroe? Vom scăpa brusc de Covid și porțile turismului cotropitor de odinioară se vor redeschide? Vorba lui Mărgineanu: Jana nu e moartă, Jana se transformă. Hai să vedem ce-o mai taie capul!

