Agenţi de turism: 30.000 de turişti, pe litoral în acest weekend. Cele mai vândute destinaţii externe au fost Egiptul, Bulgaria, Turcia şi Grecia

Operatorii din turism apreciază că 30.000 de turişti sunt în acest weekend pe litoral, atraşi de festivaluri şi de vremea bună, mai puţin însă decât în alţi ani.

”Destinaţiile din ţară sunt cam aceleaşi, nu au apărut destinaţii noi. Litoralul s-a vândut mai slab ca în alţi ani, şi nici nu au fost multe hoteluri deschise de 1 Mai pe litoral. Zonele de balneo-munte s-au vândut ceva mai bine, oricum sub nivelul la care ne aşteptam”, a declarat Alin Burcea, CEO-ul unei agenții de turism.

”În străinătate, s-a vândut foarte bine Egipt, Hurghada/ Sharm, câteva chartere pe insulele greceşti, Bulgaria (şi ca urmare a anulării tuturor restricţiilor), individuali Grecia-Thassos în primul rând, şi câteva chartere pe Antalya, adaugă el.

În ceea ce priveşte bugetul alocat pentru vacanţa de 1 Mai, acesta variază de la 150 euro în Bulgaria, la 200-250 euro pentru Grecia. Cei care au mers pe cont propriu au ajuns la 500/550 euro pentru chartere şi la 200-300 euro în zona de balneo şi de munte.

”În acest an, ne dorim să "revitalizăm" destinaţiile tradiţionale, care, odată scăpate de " stresul" Covid, trebuie să îşi revină. Spania îşi revine, pentru că nu s-a putut călători în ultimii ani, Italia la fel, aici vor călători mult mai mulţi turişti. Se vor relua acum grupurile în Thailanda, care se deschide, anulând restricţiile, precum şi Indonezia. Israelul s-a redeschis, am început să organizăm grupuri, primul grup fiind în luna mai. Reluăm de asemenea şi Israel - Iordania, Iordania fiind un succes al ultimilor 2 ani. Am lansat Uzbekistan şi merge foarte bine”, adaugă Alin Burcea.

El precizează că, pe litoral, chiar dacă s-au deschis unele hoteluri, nu sunt deschise şi alte atracţii. ”Sunt deschise restaurantele din Constanţa, pentru că funcţionează tot anul. La fel şi în staţiunile din zonele de balneo şi munte”, mai spune Alin Burcea.

La rândul său, Corina Martin, proprietar al unei alte agenții de turism, a declarat că 30.000 de turişti sunt în acest weekend pe litoralul românesc, atraşi de festivaluri, de cluburi şi de vremea bună. Între festivaluri, sunt Sunwaves Festival, Festival du Bonheur Mamaia şi Costineşti Festival ”Beach, Please”.

Peste 100 de unităţi de cazare sunt deschise în acest weekend pe litoral. ”Faptul că evenimentele anunţate pe litoral precum şi că pretrecerile din cluburi vor fi fără restricţii - după doi ani de pandemie - relevă într-o manieră corectă preferinţele turiştilor în acest an cu privire la weekend-ul de 1 Mai pe Litoral.

Aşadar, discutăm despre un procent de 80% în hotelurile din Mamaia si Mamaia Nord, Costineşti şi Vama Veche şi 60% în sudul litoralului, acesta fiind şi topul staţiunilor pentru acest weekend. Evident, sunt preferate hotelurile situate în apropierea cluburilor sau locurilor unde sunt anunţate evenimente”, a declarat Corina Martin.

Ea precizează că sunt mulţi participanţi din Europa de Vest la Festivalul Sunwaves, la fel ca la fiecare ediţie, o categorie de turişti mai puţin dependentă de factorii economici, financiari sau geopolitici.

În Costineşti, preţurile la cazare variază de la 160 de lei/noapte la pensiuni şi pot ajunge până la 574 de lei pe noapte. În Vama Veche o noapte de cazare a ajuns să coste la hotel 300 de lei sau chiar 400 de lei, iar tarife mai mici se pot găsi la pensiuni sau persoane particulare.

”Operatorii de pe litoral asigură că startul sezonului estival se dă în cele mai bune condiţii. Pe plaje au fost amenajate deja beach-baruri şi s-au instalat umbrele şi şezlonguri şi conform victoriei obtinute de Patronatul RESTO, Guvernul a aprobat prin Ordonanta de urgenţă şi posibilitatea ca şi pe plajele noi să poată fi amenajate şezlonguri, umbrele şi beach baruri mobile”, adaugă ea.

Sezonul 2022 aduce foarte multe noutăţi la capitolul “Cazare” în staţiunile româneşti de la Marea Neagră, de la hoteluri nou construite până la reamenajări şi redecorări interioare.