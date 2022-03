Turismul de pașapoarte, un nou exemplu de incompetență administrativă

Statul român își dovedește încă o dată limitele, lipsa de reacție și incapacitatea administrativă. După turismul de vaccinare, mai nou a apărut turismul de pașapoarte.

Pentru a-ți face un nou pașaport, ești nevoit să îți faci o programare în alt județ, dacă ai noroc să găsești un loc liber.

Am încercat aseară să îmi programez copilul și soacra pentru pașapoartele necesare vacanței din luna mai. Am intrat pe pagina epasapoarte.ro și acolo am descoperit, cu stupoare, că nu mai există locuri libere în București, iar autoritățile mă anunță, printr-un banner, că îmi pot face rezervare în alt județ.

Am căutat în toate județele și am reușit să găsesc numai două variante disponibile în aprilie – Mehedinți și Maramureș. În rest, în toate celelalte județe, nu îți poți face programare pentru pașaport mai devreme de luna mai!

Am ales Drobeta Turnu Severin și mi-am făcut și rezervare la hotel, pentru că un drum de cel puțin 12 ore, dus-întors, pe relația București-Mehedinți, cu copilul în mașină, nu este unul să îl faci într-o singură zi.

Ads

Este frustrant modul în care statul român își tratează cetățenii. Turismul de pașapoarte reprezintă încă un exemplu că statul este incapabil să se adapteze situației, că nu acționează în interesul celor care îl întrețin, din taxe și impozite.

Faptul că nu îți poți face documentele legale la domiciliu, într-un termen rezonabil, dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie, că trăim într-un stat eșuat.

Soluții există. În loc să pui oamenii pe drumuri, autoritățile ar trebui să deschidă mai multe ghișee, să aducă mai mulți funcționari, să introducă, dacă e nevoie, programul non-stop. Să rezolve problemele administrative ale populației, indiferent de ce natură sunt.

Nu înțeleg, de exemplu, care este motivul pentru care nu îți poți face pașaport electronic la urgență.

Nu contează motivele pentru care românii își doresc acum un pașaport. Contează faptul că statul este incapabil să le rezolve această minimă cerință – de a avea documente legale atunci când au nevoie.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.