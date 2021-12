Cercetător: Tulpina Omicron ar putea ajunge în circulație comunitară în România până la sfârșitul anului. De ce nu o vor identifica autoritățile

Cea mai contagioasă tulpină a SARS-CoV-2 de până acum – varianta Omicron – ar putea ajunge în circulație comunitară în România până la sfârșitul acestui an. Biostatisticianul Octavian Jurma a analizat modul în care s-a răspândit Omicron în Africa de Sud, apoi evoluția tulpinii în Marea Britanie și a ajuns la concluzia că noua variantă are nevoie de mai puțin de 30 de zile pentru a deveni dominantă.

Dr. Octavian Jurma publică un grafic în care evertizează că programul național de secvențiere este foarte redus, motiv pentru care România nu va identifica tulpina Omicron în momentul în care aceasta va dobândi o circulație coomunitară.

Asta pentru că România a făcut circa 7.500 de secvențieri de la începutul anului, cam câte face Marea Britanie într-o singură zi.

„Încă 4 cazuri infectate cu Omicron au fost confirmate în România. Omicron este deja în circulație comunitară în Marea Britanie. Înainte de finalul lunii decembrie, cel mai probabil chiar la finalul săptămânii viitoare, Omicron va deveni dominantă în Marea Britanie, după ce a fost confirmată pentru prima dată la finalul lunii noiembrie. Aceasta înseamnă că Omicron are nevoie de mai puțin de 1 lună pentru (a deveni – n.r.) dominantă. România începe să se încadreze in profilul curbei Omicron în care numărul de cazuri se dublează la fiecare 3,5 zile, deci crește de 4x pe săptămână și va fi în circulație comunitară în România până la finalul lunii decembrie. Exact la timp pentru ca petrecerile de final de an și bisericile să asigure o răspândire intens comunitară”, scrie pe Facebook dr. Octavian Jurma.

Cât de scăzută e capacitatea de sevențiere genomică în România

Cercetătoruls-a uitat peste datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) și a ajuns la concluzia că realitatea epidemiologică nu va fi reflectată corect în raportările autorităților, asta deoarece România are o capacitate atât de redusă de secvențiere, încât nu va identifica varianta Omicron ca fiind în circulație comunitară.

Mai mult, autoritățile din România nici nu testează suficient, pentru ca mai departe să realizeze secvențieri genomice.

Acest lucru s-a întâmplat și în Valul 4 cu tulpina Delta, când INSP susținea că acesata nu a dobândit o circulație comunitară și insista că sunt doar „focare”.

„Aici aveți graficul testelor RT-PCR si secventierilor saptamanale din programul național începând cu luna martie 2021, cand au apărut rapoartele VOC (variants of concern, variante de îngrijorare – n.r.) ale INSP. La finalul lunii septembrie 2021 Romania făcea 86.000 de teste RT-PCR în programul național (plătite de stat). 2 luni mai târziu acest numar coborâse deja la 33.000. În medie asta înseamnă sub 5.000 de teste pe zi. E penibil să constatăm că în vârful valului 4-Delta, la peste 15.000 de cazuri pe zi, am făcut cu 15% mai puține teste RT-PCR în programul național decât în varful valului 3-Alpha, la 6.000 de cazuri pe zi”, scrie cercetătorul.

Dr. Octavian Jurma e de părere că impactul real al tulpinii Omicron în România este subestimat – din cauza testelor puține și a capacității reduse de secvențiere – astfel încât situația din Valul 4-Delta se va repeta în Valul 5-Omicron.

„Este probabil că majoritatea testelor se fac acum în contextul internărilor în spitale și a cererilor celor simptomatici, deci valoarea de supraveghere epidemiologică a testelor este aproape zero și subestimarea cazurilor este enormă. La fel de prost stăm cu supravegherea genomică (secvențierile). În total, România a făcut de la începutul pandemiei 7.500 de secvențieri în programul național, cam cât face Marea Britanie într-o zi. Putem face mult mai multe dar nu vrem, deși ar fi și o cale de investi în cercetarea din universitățile de medicină, unde există laboratoare care stau degeaba. De la aproape 500 secvențieri pe săptămână în septembrie, am coborât la sub 200 în decembrie. În medie, asta înseamnă că acum România face sub 30 de secvențieri pe zi. Asadar, ne pregătim pentru venirea unui nou val cu o nouă variantă scăzând la minimul istoric măsurile de supraveghere (epidemiologică și genomică), care și așa se află pe ultimele locuri din Europa”, mai scrie dr. Octavian Jurma.

Iată singurele 7 centre în care se pot realiza secvențieri genomice în România, dintre care 2 sunt private: