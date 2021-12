Un deputat PSD din Comisia de siguranță națională a publicat un fake news conspiraționaist. Reacția Ro Vaccinare

Deputatul PSD Dumitru Coarnă – fost lider de sidicat al polițiștilor – a postat pe Facebook informații false pe care Ro Vaccinare, pagina oficială a CNCAV, le-a dezmințit. Parlamentarul, membru în Comisia pentru siguranță națională, a publicat un așa-zis poster de film din 1963 cu titlul „Varianta Omicron”, care inocula ideea că „evenimentele curente sunt planificate”.

Pagina oficială a Comitetului Național pentru Cooronarea Activităților privind Vaccinarea (CNCAV) a publicat dovada care arată că nu există un film numit „Varianta Omicron”.

„Afișul a fost falsificat digital de un autor și comedian irlandez după un poster al unui film SF din 1974 - „Phase IV”. Imaginea a devenit virală în multe țări și a fost fost distribuită de mii de ori în mai multe limbi, precum spaniolă, portugheză, franceză, engleză, germană sau olandeză, de utilizatori care cred că filmul există și anunță apariția tulpinii Covid-19 Omicron”, arată Ro Vaccinare.

Ro Vaccinare scrie că mai multe informații despre cum s-a propagat această informație falsă pot fi citite pe site-ul agenției care se ocupă de fact-checking în România.

Iată posterul original al unei pelicule, de la care a fost executat cel fals:

„Fiecare se poate implica. Raportați informațiile false. Cele mai virale pot fi semnalate la agenția care se ocupă de fact-checking în România: https://verificat.afp.com/contact sau prin e-mail: verificat@afp.com.”, scrie Ro Vaccinare.

Pe data de 8 decembrie 2021, Dumitru Coarnă a publicat un așa-zis poster de film cu mesajul:

„Oare câți ați știut că în 1963 a fost făcut filmul The Omicron Variant - The Day That World Was Turn In A Cemetery despre un virus care omoară omenirea??? Ca să vedeți dacă mai era nevoie, de cât sunt de planificate evenimentele curente!!!”.

Postarea lui Dumirtu Coarnă a strâns 242 de reacții și 277 de distribuiri: