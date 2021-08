Un doctorand al universității conduse de Tudorel Toader acuză o răzbunare a fostului ministru al Justiției: „Atât m-a costat pe mine curajul”

Silvian-Emanuel Man, doctorand la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, unul dintre cei mai duri contestatari ai lui Tudorel Toader, reclamă o răzbunare din partea fostului ministru, care a emis, în calitate de rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” o somație de plată pe adresa lui Man.

„Tudorel Toader tocmai mi-a emis prima „notă de plată”: 5.000 de lei pe care trebuie să îi plătesc până pe 19 august, altfel mă execută silit și trebuie să îi plătesc și prietenul executor judecătoresc. În plină vacanță! De ce?

Se răzbună pentru tot ceea ce am făcut prin intermediul unor hotărâri judecătorești dintr-un dosar pe care l-am pierdut (voi explica mai jos) și în care Universitatea „Cuza” și-a angajat avocat, de frică că proprii consilieri juridici nu vor putea face față în instanță.

Faptul că am criticat măsurile și acțiunile lui Tudorel Toader în toți acești ani și că am fost principalul contestator public al său din universitate m-a costat cel puțin 45.000 lei (circa 10.000 euro).

În comparație, Tudorel Toader are venituri lunare de circa 14.000 de euro! Adică el „câștigă” 5000 de lei în 2-3 zile, iar eu trebuie să muncesc 2-3 luni doar pentru ei”, a scris Silvian-Emanuel Man, pe Facebook.

Tânărul doctorand susține că pentru a plăti cheltuielile de judecată are nevoie de ajuto.

Redăm în continuare postarea tânărului ieșean:

Mă puteți ajuta, donând:

1. În contul personal, deschis la Raiffeisen Bank

RO32 RZBR 0000 0600 1510 3784

2. prin PayPal la adresa https://www.paypal.me/silvianman

sau la e-mail-ul silvian.man@gmail.com

3. sau prin Revolut la nr. +04 0788.388.488 sau la revolut.me/silvianman

Cum am ajuns aici?

Pentru că începând din 2017 am fost alături de colegii din Liga Studenților (LS IAȘI) principalii contestatori ai lui Tudorel Toader din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

✅ poziții publice ferme de fiecare dată când a fost necesar, fie cu privire la activitatea lui de ministru al Justiției, fie cu privire la excesele de putere pe care le-a făcut ca rector (suspendat sau în funcție); la acestea se adaugă cel puțin trei proteste organizate de noi și avertizarea constantă a opiniei publice cu privire la acțiunile sale;

✅ discursul de la festivitatea promoției anterioare (2018) și discursul de la absolvire (2019);

✅ prezența constantă la ședințele Senatului UAIC, în care am taxat și în anumite situații am reușit să blochez, prin lobby și vot, excesele de putere ale lui Toader;

✅ sesizarea CNATDCU în cazul tezei lui Codruț Olaru de către Liga Studenților și implicarea ca membru în Comisia de Etică în încercarea de a rezolva acest caz;

✅ provocarea acestuia la o dezbatere reală despre viitorul universității (a refuzat!) prin depunerea candidaturii mele pentru funcția de rector al Universității „Cuza”.

Pentru toate aceste acțiuni mi-a fost afectat parcursul academic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de la bullying-ul suferit la anumite cursuri sau seminare, până la pierderea unor burse:

1. 12.000 lei - sunt dintr-o bursă de performanță neacordată pentru perioada 2016-2017 pentru că proaspătul rector și noul decan au refuzat să o acorde în anul respectiv după ce au văzut că am fost singurul care și-a depus dosarul. „Mai vedem la anul... Nu am vrea ca, acordându-ți bursa, să ne asociem cu numele tău.” Mi s-a cerut și să fiu mai... cuminte. Deja eram de peste 3 ani periculos pentru establishment-ul din UAIC, iar Toader intuia că i-aș putea face probleme, încă din vara lui 2016, când am intrat intempestiv peste el în birou (pentru că a refuzat un dialog programat) ca să îi pun pe masă niște probleme stringente ale studenților. Atunci nu am făcut mare scandal cu bursa, am zis că depun din nou, în 2017.

2. Între timp, Toader ajunsese ministru al Justiției și deja îi taxasem propunerile de modificare a legilor justiției și condițiile de admitere la INM, solicitându-i să aibă o dezbatere cu studenții. Nu am făcut proteste, nu i-am zis că e prietenul penalilor etc. Încă! Am depus dosarul pentru bursa de performanță cu tot ce trebuie: CV, materiale publicate sau în curs de publicare, dovada susținerii unor comunicări la conferințe naționale, internaționale etc. Două cadre didactice, apropiate lui Toader, m-au repezit atunci și m-au întrebat dacă „nu am înțeles mesajul”. Nu mai eram bine primit în Facultate. Deja decanul îmi interzisese să vorbesc la începutul anului universitar, deși eram reprezentantul studenților în Senat. Devenisem „dușman al poporului”, iar poporul trebuia protejat de mine. Comisia de analiză (organizată neregulamentar) m-a tratat în mod ostil, negându-mi realizările și ignorând prevederile din regulamentul de acordare a burselor. Au căutat tot felul de chichițe ca să îmi invalideze dosarul, sustrăgând chiar înscrisuri din el la un moment dat. Nu am primit bursa. Încă 12.000 lei pierduți! Ba chiar anumiți indivizi partizani ai lui Toader s-au lansat într-o campanie de denigrare împotriva mea, că aș fi o nulitate academică, că nu aș avea rezultate științifice, că nu aș fi demn de statutul de student reprezentant pe care îl am etc.

Am dat Universitatea în judecată. Tribunalul nu a judecat după regulament (legalitate) și a zis că ține doar de oportunitate. Curtea de Apel a respins recursul pe o chestiune procedurală, discutabilă. Cheltuieli de judecată 3000+2000 lei, adică 5000 de lei.

Putea Universitatea să nu îmi ceară banii deloc (cum fac, de fapt, în general, universitățile în litigiile cu proprii studenți) sau să mi-i ceară atunci, în 2019, când s-au comunicat hotărârile.

Notificarea de plată este răzbunarea lui Toader mai ales pentru ultimele mele „năzbâtii”:

A. Faptul că am făcut verificări asupra faptului că fiul său nu și-a publicat teza de doctorat până să depună dosarul pentru gradul didactic de lector (exact cum a relatat presa) și că am făcut demersuri ca Senatul să îi respingă dosarul pentru post.

B. Implicarea mea directă în dosarele din justiție legate de teza de doctorat plagiată a procurorului Codruț Olaru, coordonat chiar de Toader.

3. În 2018 am dat admiterea la doctorat la Facultatea de Istorie. Am intrat la frecvență redusă, ceea ce înseamnă că nu am avut niciun beneficiu pe cale ferată ca doctorand (gratuitate/reducere), fiind obligat să îmi plătesc la preț întreg toate deplasările pentru cercetare (umblat pe la arhive și biblioteci, prin țară). Nu am prins nici bursă de la minister, ci doar o bursă de la universitate, mai mică, de unde am pierdut, prin diferență, 21.000 de lei în 3 ani de doctorat, bani pe care îi puteam folosi pentru a-mi cumpăra cărți și a-mi finanța deplasările pentru cercetare, în special pentru arhive din străinătate.

Corul Tudoreliștilor a avut grijă să mă avertizeze să nu îmi mai continui studiile la „Cuza”, dar și să se laude și să îmi confirme că prin intermediul unui membru din comisia de admitere, bun prieten cu Toader, nota mea a fost compromisă.

După admitere, un reprezentant al studenților din facultate, susținător fățiș al lui Toader, a încercat să determine o situație de fapt prin care eu să nu semnez contractul în timp util, astfel încât să fiu exmatriculat și un prieten de-al lui să-mi ia locul.

Am fost constant amenințat prin interpuși că nu voi termina doctoratul, că vor face tot posibilul ca să fiu exmatriculat, că am să fiu distrus, că îmi voi dori să nu fi existat etc. Cu rectoratul nu mai am niciun fel de dialog.

În trei ani de doctorat nu am primit niciun ban pentru deplasări, conferințe etc.

La toate acestea adaug demonizarea mea constantă în universitate, în special, dar și în oraș, în general. Susținătorii lui au făcut tot posibilul să îmi murdărească imaginea în Universitate și în Iași în cele mai abjecte feluri cu putință.

Nenorociții ăștia lucrează cu o finețe juridică extraordinară ca să poată evita rigorile legii.

Am fost și victima unor infracțiuni legate de toate aceste evenimente, dar asupra acestui aspect și a multor altora voi reveni ulterior.

Parcă toată lumea a uitat de Tudorel Toader după ce a plecat de la Ministerul Justiției. Dar el și acoliții săi nu au uitat să se răzbune pe mine și să îmi facă viața un calvar.

Îți revendici drepturile ca student? Iată ce pățești! Ce au făcut „reprezentanții studenților” și asociațiile care se laudă că le apără interesele în fața acestor abuzuri? Au tăcut! Unele chiar au pactizat cu regimul.

Să mă întorc în trecut și să fi făcut altă alegere? Nici gând! Cu ăștia trebuie luptat până la capăt!

Atât m-a costat pe mine curajul. Voi ce ați fi făcut în locul meu?