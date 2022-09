Cum explică Tudor Pendiuc că i-a luat apartament cu banii jos fiicei lui: Nu cu mită, ci printr-un turc și o bunică

Tudor Pendiuc, condamnat pe fond la 8 ani de închisoare în Dosarul Publitrans, a fost audiat în apel, în fața instaței care va pronunța decizia definitivă.

Fostul edil s-a întins la povești până în punctul în care trebuia să dea detalii despre mită, episod pe care l-a negat expeditiv. Totuși, Pendiuc a trebuit să explice în ce condiții și-a cumpărat fiica lui un apartament de 130.000 de euro în numerar și așa a ajuns la a relata o poveste cu un turc și o bunică.

Fostul primar al Piteștiului urca scările Curții de Apel București, miercuri, 21 septembrie, cu expresia resemnată unui Sisif care din 2015 încoace tot trage de un proces pe rolul instanțelor, cu excepția că Pendiuc se bucură când lucrurile se rostogolesc în același punct.

Până la termenul de azi, Tudor Pendiuc a recuzat completul de judecată, a invocat prescripța faptelor, iar la ultima înfățișare avocații lui au cerut un supliment de expertiză, deși se știe din dezbaterile anterioare că autobuzele pe care le-a achiziționat valorează cât un morman de fier vechi.

Cu toate astea, fostul primar al Piteștiului n-a scăpat de audierea în calitate de inculpate. Trei ore a vorbit Tudor Pendiuc în fața judecătoarelor Maria Cristina Cristea și Cristina Grecu, iar dacă acestea nu l-ar fi întrebat despre faptele de luare de mită, el n-ar fi suflat o vorbă, ci ar fi continuat să vorbească despre procedurile din Primărie, de parcă ar fi fost invitat să țină o prelegere de administrație publică.

Reamintim, pe scurt, că Tudor Pendiuc a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de pușcărie pentru luare de mită şi abuz în serviciu în legătură cu achiziția frauduloasă a 80 de autobuze, în beneficiul firmelor „de casă” ale Primăriei Pitești.

Audierea lui Pendiuc, un „curs” de administrație publică

„Cu privite la inițierea contractului de asociere în participațiune, arăt că la nivelul municipiului Pitești transportul public era defectuos până în anul 2000. Pe lângă autobuze, existau acele maxi-taxi-uri care nu respectau nicio regulă, niciun orar, nu opreau în toate stațiile…erau mari nemulțumiri! (…) Eu sunt condamnat și pentru că n-aș fi luat măsuri. Ba am luat! În 1999 am achiziționat 6 autobuze noi și 15 second-hand, pe care le-am dat gratuit către Publitrans. Dar bugetul local nu avea capacitatea de a susține cererile Publitrans, de suplimentare a numărului de autobuze – fie prin achiziționarea unora noi, fie printr-un parteneriat public-privat. Acum, procurorii au contorsionat acestă exprimare: au spus că a fost vorba de achiziție și încheierea unui parteneriat public-privat. (…) Publitrans era o societate pe acțiuni înființată de Consiliul Local, membrii Adunării Generale a Acționarilor (AGA) erau toți membri ai Consiliului Local (CL). (…) După ședințele CL, consilierii locali rămâneau pentru AGA a Publitrans. În calitate de primar participam și eu la AGA, dar nu în scop infracțional cum spun procurorii!”, a explicat Tudor Pendiuc.

Fostul edil a relatat că în cursul acestor ședințe – pe care le-a descris de-a fir a păr cu dată, oră și participați – s-a agreat ideea că încheierea unui contract în participațiune e cea mai bună soluție.

„Eu nu am impus nimic vreunui membru al CA. Am vrut doar să vad ce se întâmplă acolo, care este atmosfera, atât. (…) Eram foarte interesat să scăpăm de aceasta problemă mare și gravă. (…) Am fost condamnat că aș fi avut un interes infracțional. Nu, nu am avut un astfel de interes, interesul meu era să rezolvăm aceasta problemă. (…) N-am spus nimănui vreodată să câștige ai noștri, așa cum rețin procurorii. Nu îmi aparține formularea și nici nu am folosit alta de același tip. Nu am avut nicio intervenție sau contribuție la atribuirea contractului de asociere în paticipatiune către un anume operator”, a declarat Tudor Pendiuc.

După alte două ore în care fostul primar al Piteștiului a dat detalii despre fiecare document pe care l-a semnat pentru că alții i l-au dat, avocatul lui Pendiuc s-a apropiat de el și i-a șoptit ceva la ureche.

„Am simțit că pierde auditoriul, vreau doar să se calmeze, că vrea să spună atâtea”, a explicat avocatul.

Tudor Pendiuc, surprinzător de concis cu privire la mită

„În sfârșit ajungem și la acuzația de luare de mită”, a răsuflat ușurată președinta completului de judecată.

„Eu nu am luat niciun ban de la domnul Vișoiu (n.r. – afaceristul Valentin Vișoiu) și nici nu am discutat despre vreun împrumut sau pe astfel de teme”, a răspuns Tudor Pendiuc surprinzător de scurt.

„Atât?”, l-a întrebat judecătoarea, de parcă nu-i venea a crede.

„Da”, a răspuns Pendiuc.

„Colega mea de complet ar vrea să știe ce știți despre achiziția acelui apartament”, i-a transmis judecătoarea lui Pendiuc.

Magistrații se refereau la apartamentul despre care procurorii DNA susțin că Pendiuc l-ar fi cumpărat pentru fiica lui, Emanuela, cu banii din mita primită de la Vișoiu, în schimbul atribuirii contractului.

„Eu am aflat de acel apartament în ianuarie 2008, după ce se încheiase deja antecontractul de vânzare-cumpărare. Am avut o discuție foarte urâtă cu fiica mea, nu îi doresc nimănui. Ea avea un job sau mai multe, eu nu știam, eram foarte supărat! Mi-a spus că avansul e în bani pe care i-a primit de la bunica ei, respectiv mama mea. A plecat din cameră și nu a mai vrut să discute cu mine vreo 2 luni”, a relatat Pendiuc.

„Cu ce s-a plătit restul de bani?”, a întrebat magistratul.

„Prin aprilie-mai, când am început să ne vorbim din nou, am aflat că a luat un împrumut pentru plata integrală a apartamentului. A spus că împrumutul îl va plăti în curs de 10 ani și că, în cel mai rău caz, după 10 ani va vinde apartamentul pentru a restitui banii. Atunci am aflat despre relația ei cu un turc, că el i-a dat bani. I-am spus că e treaba ei, nu a mea, și că va trebui să găsească o soluție să îi restituie banii. Tot atunci mi-a spus despre o eventuală căsătorie cu cetățeanul turc”, s-a destăinuit Pendiuc.

Versiunea afaceristului Vișoiu o contrazice pe cea a primarului Pendiuc

La termenul din 22 iunie, afaceristul Valentin Vișoiu a vorbit despre modalitatea în care Ema Pendiuc a cumpărat de la el apartamentul de 130.000 de euro, despre care procurorii spun că ar fi fost parte din mita luată de Tudor Pendiuc.

„A fost plătit în 2 tranșe, conform procedurii. Avans în baza unui contract (am factură: contravaloarea a 30.000 euro) și diferența de 100.000 fiind plătită tot pe factură. (…) Domnul primar, auzind că dezvolt acest proiect imobiliar, a întrebat dacă mai sunt apartamente de vânzare, că fiica lui se mută în oraș și are nevoie de un apartament în zona respectivă. L-am pus în legătură cu managerul. El i-a prezentat apartamentul și a urmat procedurile normale. Apoi am aflat că a și cumpărat. Nu am mai discutat până atunci. A achiziționat apartamentul prin toamna lui 2007 și câteva luni mai târziu a plătit și diferența. A fost unul dintre ultimele apartamente vândute. Până atunci, eu voiam să închid situațiile financiare și de aceea i-am dat 100.000 de euro împrumut. Am zis că e mai bine (n.r. - ca Tudor Pendiuc) să aibă datorii la mine personal, că voiam să închid situația. Nu am primit bani. A spus domnul primar că nu poate, dar că o să se achite de datorie. Apoi au început problemele. A fost o relație personală a mea cu domnul primar. Puteți să ziceți orice, dar nu mă băgați la spălare de bani că nu i-am dat gratis, i l-am vândut! Primarul m-a rugat să îl mai las, dar i-am zis că vreau că datoria să rămână la mine ca persoană”, a relatat Valentin Vișoiu.

Cum a motivat instanța de fond pedepsele din dosarul lui Pendiuc

Instanța a explicat motivele pentru care a hotărât să îl condamne pe Tudor Pendiuc la o pedeapsă de 8 ani de închisoare.

„Față de întreagă activitate infracțională pe larg expusă în prezenta sentință, instanța de judecată apreciază că numai executarea în mediu carceral este aptă să asigure scopul preventiv și educativ al pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, modul concret de săvârșire a faptelor reprezentând un criteriu care stă la baza funcției de exemplaritate ce trebuie să primeze”, motivează Tribunalul București.

De asemenea, judecătorul fondului a explicat de ce a condamnat-o pe fiica fostului primar la 5 ani de pușcărie. În timpul procesului, Emanuela Pendiuc s-a apărat și a susținut că banii pentru apartament i-a avut din economii, de la bunica sa și dintr-un împrumut de la un prieten. Instanța a desființat această apărare.

„Instanța de judecată nu poate primi apărarea inculpatei Pendiuc Emanuela-Elena în sensul că apartamentul a fost achitat din fonduri proprii și din donații din partea bunicii (avansul contractului de vânzare - cumpărare), respectiv dintr-un împrumut de bani primit de la numitul Inal Cagri, în condițiile în care toate aceste afirmații sunt contrazise de probele administrate în cauză. Astfel, relativ la economiile pretins a fi fost făcute, deși inculpata a afirmat că a lucrat încă din timpul studenției, nu a reușit să facă dovada împrejurării că sumele de bani astfel câștigate îi ajungeau atât pentru plata chiriei, a utilităților și nevoilor proprii, cu atât mai mult cu cât în perioada de referință nu figurează cu depozite la bănci”, explică Tribunalul București.

Acuzațiile procurorilor DNA în „Dosarul Publitrans”

Dosarul are legătură cu un contract de achiziţie a unor autobuze de către SC Publitrans 2000 SA, societate care asigura transportul public local în Piteşti, având ca acţionar unic Consiliul Local Piteşti.

Potrivit DNA, în strategia de dezvoltare durabilă a serviciului de transport public local de călători în municipiul Piteşti era prevăzut că Publitrans să înlocuiască parcul auto cu 80 de autobuze noi, achiziţionate de Consiliul Local prin alocare de fonduri.

Anchetatorii susţin că fostul primar Tudor Pendiuc a făcut demersuri astfel încât, cu încălcarea prevederilor legale, să fie încheiat, executat şi prelungit un contract de asociere în participaţiune între Publitrans şi societăţile private CNCD/Girexim Universal SA, în folosul ultimelor două firme.