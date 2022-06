Fosta vedetă TVR Ema Pendiuc - fiica lui Tudor Pendiuc, pe vremuri edil PSD al Piteștiului - și-a luat un apartament de 130.000 de euro, un sfert cu „banii jos”, restul pe datoria tatălui.

Judecătorii l-au audiat, miercuri, pe afaceristul Valentin Vișan în Dosarul Publitrans, cel în care DNA îl acuză pe Pendiuc că a luat mită pentru un contract „cu dedicație” pentru achiziția a 39 de autobuze.

Autobuzele lui Pendiuc au ajuns să valoreze cât greutatea lor la fier vechi, iar acuzațiile fostului edil și ale altor inculpați stau sub semnul prescripției, context în care magistrații de la Curtea de Apel București au anunțat că Dosarul Publitrans va avea termene de judecată chiar și peste vară, în plină vacanță judecătorească.

La termenul de miercuri, presați de alegerile de la CSM, judecătorii l-au audiat pe Valentin Vișan, singurul inculpat despre care instanța a apreciat că poate vorbi preț de două ore.

Ceilalți ori nu erau în prezența avocaților aleși, ori spuneau că au nevoie de mai mult timp pentru a relata tot ce știu.

Cum prescripța faptelor se apropie - având în vedere că dosarul e din 2015, iar presupusele infracțiuni din 2008 - judecătorii fac tot ce pot să grăbească ritmul dezbaterilor în apel.

Reamintim că Tudor Pendiuc a primit, pe fond, o condamnare de 8 ani de închisoare, iar fiica acestuia, Ema Pendiuc - 5 ani, pentru luare de mită și spălare de bani.

Afaceristul Valentin Vișoiu: „Consemnările au fost tendențioase!”

Afaceristul Valentin Vișan a vorbit despre modalitatea în care Ema Pendiuc a cumpărat de la el apartamentul de 130.000 de euro, despre care procurorii spun că ar fi fost parte din mita luată de Tudor Pendiuc. Iată cum au decurs discuțiile din sala de judecată:

Judecător: Bănuiesc ca deja, în faza apelului, știți care sunt infracțiunile reținute în sarcina dvs. Darea de mită, începem cu ea.

Vișoiu: Dacă nu aveți nimic împotivă, eu aș vrea să încep cu complicitatea la abuz în serviciu și așa ajungem și la mită. Consemnările au fost tendențioase, în ambele faze, atât la urmărirea penală cât și la fond. Sunt acuzat că am dat mită un apartament de 130.000 de euro ca să obțin 1% din 132 de milioane de lei, după o perioadă de 6 ani, ceea ce înseamnă vreo 30.000 euro!

Sunt acuzat că am dat un apartament din cele 143 de la compania la care eram acționar, Conarg Real Estate. Acționarul majoritar 100% era Conarg SA, la care acționar majoritar eram eu. Pentru că sunt argeșean, foarte multe apartamente (n.r. – construite de firma lui în Pitești) erau cumpărate de argeșeni. Unul a fost cumpărat de fata...de Emanuela Pendiuc. A fost plătit în 2 tranșe, conform procedurii. Avans în baza unui contract (am factură: contravaloarea a 30.000 euro) și diferența de 100.000 fiind plătită tot pe factură. Așa cum reiese din raportul de expertiză, valoarea apartamentelor era de peste 20 de milioane de euro. Au fost și alte persoane care au plătit în numerar. S-a mai presupus (n.r. - de către procurori) că alte 2 apartamente au fost date mită de mine, dar acel dosar disjuns s-a închis. Toate persoanele au plătit în numerar.

Judecător: Când ați aflat că Emanuela Pendiuc a cumpărat?

Vișoiu: Nu am aflat. În 99 când am devenit acționar majoritar, aveam o relație cu primarul (n.r. - Tudor Pendiuc) prin prisma unei pasiuni, adică susțineam echipa de baschet a orașului. Domnul primar, auzind că dezvolt acest proiect imobiliar, a întrebat dacă mai sunt apartamente de vânzare, că fiica lui se mută în oraș și are nevoie de un apartament în zona respectivă. L-am pus în legătură cu managerul. El i-a prezentat apartamentul și a urmat procedurile normale. Apoi am aflat că a și cumpărat. Nu am mai discutat până atunci. A achiziționat apartamentul prin toamna lui 2007 și câteva luni mai târziu a plătit și diferența. A fost unul dintre ultimele apartamente vândute. Până atunci, eu voiam să închid situațiile financiare și de aceea i-am dat 100.000 de euro împrumut. Am zis că e mai bine (n.r. - ca Tudor Pendiuc) să aibă datorii la mine personal, că voiam să închid situația. Nu am primit bani. A spus domnul primar că nu poate, dar că o să se achite de datorie. Apoi au început problemele. A fost o relație personală a mea cu domnul primar. Puteți să ziceți orice, dar nu mă băgați la spălare de bani că nu i-am dat gratis, i l-am vândut! Primarul m-a rugat să îl mai las, dar i-am zis că vreau că datoria să rămână la mine ca persoană.

Opt ani de pușcărie pentru Tudor Pendiuc în „Dosarul Publitrans”

Fostul primar al municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti, pe dată de 12 februarie 2020, la 8 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

În acelaşi dosar, fiica lui Pendiuc, Emanuela, a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită şi spălare de bani. Asta pentru că - spun procurorii - o parte din mita pe care Tudor Pendiuc ar fi primit-o în acest caz de la afaceristul Valentin Visoiu ar fi constat într-un apartament în București, într-un ansamblu rezidențial, în valoare de 130.900 de euro, pentru fiica sa.

Afaceritul Valentin Vişoiu (acţionar la CNCD SA, SC Conarg SA, Conarg Real Estate SRL) a primit 7 ani şi 8 luni de închisoare, iar Gheorghe Văsîi şi Constantin Scarlat (reprezentanţi ai SC Girexim Universal SA şi SC CNCD SA) - câte 6 ani de închisoare fiecare.

Cum a motivat instanța de fond pedepsele grele din dosarul lui Pendiuc

Instanța a explicat motivele pentru care a hotărât să îl condamne pe Tudor Pendiuc la o pedeapsă de 8 ani de închisoare.

„Față de întreagă activitate infracțională pe larg expusă în prezenta sentință, instanța de judecată apreciază că numai executarea în mediu carceral este aptă să asigure scopul preventiv și educativ al pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, modul concret de săvârșire a faptelor reprezentând un criteriu care stă la baza funcției de exemplaritate ce trebuie să primeze”, motivează Tribunalul București.

De asemenea, judecătorul fondului a explicat de ce a condamnat-o pe fiica fostului primar la 5 ani de pușcărie. În timpul procesului, Emanuela Pendiuc s-a apărat și a susținut că banii pentru apartament i-a avut din economii, de la bunica sa și dintr-un împrumut de la un prieten. Instanța a desființat această apărare.

„Instanța de judecată nu poate primi apărarea inculpatei Pendiuc Emanuela-Elena în sensul că apartamentul a fost achitat din fonduri proprii și din donații din partea bunicii (avansul contractului de vânzare - cumpărare), respectiv dintr-un împrumut de bani primit de la numitul Inal Cagri, în condițiile în care toate aceste afirmații sunt contrazise de probele administrate în cauză. Astfel, relativ la economiile pretins a fi fost făcute, deși inculpata a afirmat că a lucrat încă din timpul studenției, nu a reușit să facă dovada împrejurării că sumele de bani astfel câștigate îi ajungeau atât pentru plata chiriei, a utilităților și nevoilor proprii, cu atât mai mult cu cât în perioada de referință nu figurează cu depozite la bănci”, explică Tribunalul București.

Acuzațiile procurorilor DNA în „Dosarul Publitrans”

Dosarul are legătură cu un contract de achiziţie a unor autobuze de către SC Publitrans 2000 SA, societate care asigura transportul public local în Piteşti, având ca acţionar unic Consiliul Local Piteşti.

Potrivit DNA, în strategia de dezvoltare durabilă a serviciului de transport public local de călători în municipiul Piteşti era prevăzut că Publitrans să înlocuiască parcul auto cu 80 de autobuze noi, achiziţionate de Consiliul Local prin alocare de fonduri.

Anchetatorii susţin că fostul primar Tudor Pendiuc a făcut demersuri astfel încât, cu încălcarea prevederilor legale, să fie încheiat, executat şi prelungit un contract de asociere în participaţiune între Publitrans şi societăţile private CNCD/Girexim Universal SA, în folosul ultimelor două firme.