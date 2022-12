Tudor Chirilă are doi băieți, unul de 8 ani și altul de 6 ani, pe care a evitat să îi expună în presă sau în mediul online.

Totuși, sunt situații în care artistul povestește despre cei mici. Acesta a relatat recent discuția pe care a avut-o cu băieții când au cerut telefoane mobile, la fel ca ceilalți elevi de la școală.

Ads

"Părinții noștri stau foarte mult pe telefon"

"La școala copiilor mei s-a pus la un moment dat întrebarea «Ce vă place?/ce nu vă place?», la școală, la părinți, la mediu, la context și așa mai departe.

Foarte mulți copii au spus că "nu ne place că părinții noștri stau foarte mult pe telefon".

Adică ăsta e, cumva, și exemplul pe care noi îl dăm lor. Telefoanele au devenit niște calculatoare portabile, iar eu le spun mereu copiilor mei când mai aduc vorba, pentru că din păcate văd alți copii de vârsta lor, 8 ani, 6 ani, cu telefoane până la școală, pentru că nu au voie cu telefoane în clasă, dar îi văd până la școală și mă întreabă: "Dar noi când o să avem telefon?""

"Telefon o să aveți și mâine"

"Voi, telefon o să aveți și mâine. «Aaa, păi dă-ni-l pe al tău». Nu, nu, ăla e calculator. Calculator o să aveți mai târziu. Dacă vreți telefon, Nokia 1611, alea vechi de ani de zile. Ia cărămidă cu antenă, pune-i cartelă și du-te cu cărămida la școală. Și vezi ce faci cu el. Că, de fapt, nu este vorba despre telefon, este vorba despre tot ce aduce: este vorba despre social media, aplicații, jocuri, poze și scrolling”, a povestit Tudor Chirilă în studio la Radio 3Net.

Ads

Ads

"Viitorul este tehnologie"

În comentariile din mediul online, părerile sunt împărțite. Unii sunt de acord cu artistul, alții cred că cei mici au nevoie de acces la tehnologie.

"Educația pleacă din familie, de la părinți prin puterea exemplului nu prin îndrumarea verbală: faci așa că așa este bine!"

"Absolut. Fetița mea a avut telefon în clasa a 5a."

"Eu am avut de mic, am făcut și sport de performanță, am știut și să mă feresc de belele. Nu tehnologia e problema, ci felul în care o folosești."

"Primul telefon lui fii-miu la 18 ani, doar motivându-i mai scoatem ceva din ei în timpurile astea."

Ads

"Suntem în plin proces de digitalizare, copiii noștri nu pot avea copilăria noastră, din păcate."

"Greșit. Toate lucrurile interzise acasă sunt folosite în alte locuri. Viitorul este tehnologie. Nu tehnologia este problema, ci modul în care este înțeleasă. Sunt alte vremuri!"

"Eu zic să le facilitați accesul la tehnologie din momentul în care ei doresc lucrul ăsta, altfel veți crea o generație de șoferi și zidari."