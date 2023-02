Motivul pentru care este mai rentabil să circuli cu mașina decât cu trenul, în România. ”Stăm mai rău ca acum 100 de ani”

Trenul este cel mai sigur, rapid, ieftin, confortabil și mai puțin poluant miljoc de transport terestru. Însă această afirmație nu se aplică României, unde oamenii preferă să stea ore în șir blocați în mașini pe drumuri înguste decât să se urce în tren.

Și nu vorbim de mentalitatea românilor care vor confortul cu orice preț. Dar chiar prețul este mai mic pentru o familie de 4-5 membri dacă folosește mașina decât dacă ar merge cu trenul.

Sunt magistrale unde se ajunge mai repede pe calea ferată decât pe drum, mai ales în zilele cu trafic rutier intens, însă acestea sunt puține momentan. Cea mai cunoscută variantă este București-Brașov care, în zilele de weekend, scurtează timpul de stat în trafic pe DN1 cu ore bune.

Altfel, avem trenuri degradate și locomotive poluante care așteaptă o reconversie pe bani europeni. Iar șinele nereparate de mulți ani, iar din această cauză sunt multe zone unde deși s-ar putea circula cu peste 100 km/h, viteza este de doar 30-40 km/h.

Numărul românilor care merg cu trenul în prezent, de trei ori mai mic față de anii 90

România are în prezent circa 10.000 de kilometri de cale ferată, iar pe acestea circulă aproximativ 300 de locomotive și 800 de vagoane. Dar viteza maximă medie pentru trenurile de călători nu depășește 60 de kilometri pe oră pentru că sunt porțiuni foarte mari unde șinele nu mai sunt sigure și au fost impuse restricții de viteză. Au început lucrări de reabilitare dar acestea vor mai dura câțiva ani.

Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor în echipa lui Cătălin Drulă, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com situația actuală a căilor ferate din România.

Deși mai este mult până ne vom lăuda cu trenuri moderne oamenii încep să accepte și un astfel de mijloc de transport semn că investițiile în infrastructura feroviară poate fi cu adevărat profitabilă pentru statul român.

”O sută de vagoane reparate sau vagoane noi înseamnă aur curat pentru CFR, fiindcă sunt multe linii. Pe traseul acesta dinspre București spre munte, cererea este foarte bună. De asemenea cererea este în creștere în ultimii doi ani și pe rutele București-Aeroport Otopeni sau pe București-Constanța și chiar și pe București-Craiova și București-Suceava. Pe măsură ce o să fie finalizate toate modernizările liniilor o să devină tot mai atractiv și acesta este obiectivul de fapt”, a mai spus fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Însă cererea din prezent este încă foarte mică față de ce se întâmpla acum 20-30 de ani când trenurile erau pline și liniile erau bune. Nici atunci nu era un confort deosebit, dar oamenii preferau să se urce în tren la București și să coboare la Timișoara, de exemplu, decât să meargă cu mașina personală, cu autocarul sau microbuzul pe aceeași rută și să se expună riscului de accident din cauza oboselii sau a drumurilor proaste.

Acum avem câteva drumuri de mare viteză, unele în lucru, altele în proiectare, altele în plan, iar românii preferă să circule pe ele, chiar dacă le ia foarte mult timp să ajungă la destinație, darămite frustrări și oboseală.

”În anii '90 circulau pe calea ferată românească peste 160 de milioane de călători anual.

Acum sunt aproximativ 55 de milioane pe an. Deci a scăzut de trei ori numărul de călători. Obiectivul nostru pe termen mediu și lung e să-i aducem înapoi pe calea ferată de pe rutier unde s-au mutat. La nivel internațional se discută chestiuni legate de mediu, poluare.

Iar circulația pe calea ferată electrificată e mult mai puțin poluantă și este viitorul pe care și-l dorește și Comisia Europeană și din acest motiv investesc și foarte mulți bani în astfel de proiecte. Și noi trebuie să profităm de aceste oportunități și pentru modernizarea parcului rulant dar în special pentru modernizarea liniilor și reabilitarea lor. Fiindcă degeaba avem trenuri noi, moderne, frumoase, cu aer condiționat și cu toate serviciile, dacă ele merg în continuare cu 30-40 kilometri la o viteză medie”, a mai spus Horațiu Cosma.

Horațiu Cosma: ”Am putea reabilita cei 10.000 de kilometri de cale ferată în 400 de ani”

Din cauza căii de rulare cu probleme, trenurile sunt obligate să circule cu viteză foarte mică. Uneori ai impresia că ai ajunge la destinație mai repede mergând pe jos decât cu trenul.

”La marfă, aici e cel mai dramatic, viteza medie a trenurilor este de undeva la 15-17 km/h față de peste 50 km/h în Europa. Acum 80-100 de ani, viteza medie a trenurilor de marfă în România era de 30 de kilometri la oră. Deci noi stăm acum mult mai rău decât eram în urmă cu un secol.

La fel stăm și la trenurile de călători. Viteza medie aici este de 40-45 de ore față de acum 100 de ani când era 50-60 km/h. Iar dacă ne uităm la parametri constructivi ai liniilor, media ar fi la aproximativ 70 km/h”, a mai spus expertul.

Noi avem însă o foarte mare capacitate de creștere a acestei viteze medii, dar totul ține de întreținerea liniilor, de modernizarea lor.

Dar și aici ar fi mai multe de discutat. ”Până în anii nouăzeci, CFR avea o politică de reabilitare, așa numitele RK-uri în limbaj tehnic, reparații capitale ale liniilor. Ca orice infrastructură din lumea asta, și calea ferată, la un interval de timp, trebuie reparată să trebuie întreținută.

Iar respectivul interval de timp pentru reparații capitale este undeva la 20-25 de ani. Atunci trebuie schimbată șina, trebuie schimbate traversele, macazele, pentru ca după tot acest proces, pe respectiva linie să se poată circula cu aceeași viteză ca în momentul inaugurării. Iar CFR făcea acest lucru până în anii 90.

Când eram copil, mergem din Zalău la mare sau la munte și era extraordinar că ajungeam în la Brașov în 4-5 ore, la Constanța în 10-11 ore. Acum, un tren din zona respectivă a țării până a Constanța face 17-18 ore, în funcție de funcție de moment. S-a pierdut extrem de mult timp, iar problema principală a fost faptul că s-a renunțat la acea politică de reparare constantă a liniilor și de menținere a lor în viteza constructivă. Și s-a schimbat politica pe reconstrucția de la zero”, a mai spus Cosma.

Prioritar este acum Coridorul 4: Constanța-București-Brașov-Sighișoara-Alba Iulia-Deva-Arad- Curtici. Aici s-au dus cea mai mare parte, aproximativ 95% din banii disponibili la nivel național și din fonduri europene, în ultimii 20 de ani.

În timp ce pe restul celor 9.000 de kilometri de linie ferată s-a reparat undeva la 10-20, maxim 30 de kilometri, an de an.

”Este extrem de puțin. Adică la ritmul de degradare a liniilor, trebuie să reparăm câte 500-600 de kilometri în fiecare an astfel încât să reușim să facem ca linia să fie tot timpul corespunzătoare.

Și măcar dacă s-ar fi făcut ceva și pe acest coridor principal. Însă, din păcate, din cei 900 de kilometri cât are magistrala de la Constanța până la Curtici s-au reabilitat undeva la 550 km în 20 de ani. Dacă dacă e să facem un calcul putem face o reabilitare completă pe toți cei 10.000 de kilometri, ne-ar lua cam 400 de ani. Și dacă la Compania de Drumuri există viteza X de realizare a autostrăzilor, la CFR este viteza x/10”, a mai arătat Horațiu Cosma.

Dar lucrurile nu par să iasă din ritmul lor lent.

”De cinci ani de zile nu sunt în stare să taie un bot de pădure, câțiva zeci de metri pătrați ca să deblocheze un lucrare la un tunel pe Valea Bureciului, între Deva și Arad sau să finalizeze descărcarea arheologică în zona Mintia, pe lângă Deva”, a mai spus expertul.

Și totuși, se poate

”Trebuie să facem aceste lucrări de modernizare a liniilor dar în același timp sper să revenim în paralel la politica de acum câțiva ani CFR prin care se schimbă șine, traverse și pe celelalte linii care stau să cadă. Avem un exemplu, linia Buzău- Făurei. Este o linie de 40 de kilometri care la momentul construcției se circula cu 120 de kilometri, dar din cauza lipsei de întreținere, ajunsese să aibă restricții și de 30 de kilometri la oră.

Noi, când eram la minister, am făcut o licitație în iulie 2021 s-a finalizat, și până în decembrie, deci în 5 luni, constructorul a reușit să schimbe șine, traverse, macaze pe toată distanța. Lucrarea a cost 60 de milioane de lei, deci 1,5 milioane de lei pe kilometru și s-a revenit la viteza de 120 km/h pe un fir”, a mai arătat expertul

De la Craiova la București făceam două ore cu trenul, apoi timpul s-a dublat

O altă rută extrem de circulată leagă Bucureștiul de capitala Olteniei-Craiova, apoi mai departe, de Timișoara. Până la Craiova este câmpie, iar șinele sunt în linie dreaptă. Este un drum perfect pentru viteze mari. Și chiar au fost la un moment dat.

Fostul secretar de stat spune că în anii 90 erau trenuri care făceau fix două ore pe această distanță.

”Este un relief ca în palmă, linia e dreaptă și e o rută mult mai bună decât cea rutieră care ocolește pe la Pitești.

Dar din cauză că nu a fost întreținută, a ajuns în 2020 ca distanța aceasta să fie parcursă în 4 ore. Noi (echipa USR când era în coaliția de guvernare n.r) ne-am propus să ajungem la 3 ore prin lucrări punctuale de ridicarea restricțiilor de viteză, așa numitele lucrări ”quick wins”.

Am reușit să avem din nou viteze de 120-140 km/h, astfel că la finalul anului 2021 am reușit să scădem timpul la 3 ore și câteva minute. În continuare ne propusesem să ajungem la 2 ore și jumătate. Și am și inclus acest lucru în PNRR. Undeva la un miliard de euro am reușit să includem.

Făcusem o comparație, banii cuprinși în PNRR sunt mai mult decât toți banii incluși de către CFR sau de Ministerul Transporturilor în ultimii 20 de ani pentru repararea căii ferate”, a mai spus Horațiu Cosma.

Există risc să nu mai primim această tranșă de bani din cauza jalonului neîndeplinit

Dar pentru că lucrurile se mișcă la fel de greu precum viteza trenurilor pe șinele învechite, există riscul să nu mai primim bani prin PNRR din cauza unui jalon neîndeplinit.

”În 2021, când eram la Ministerul Transporturilor, aceasta a fost una dintre direcțiile principale pe zona feroviară. Am văzut că materialul rulant folosit de CFR Călători este vechi, nemodernizat, cu multe probleme. Foarte multe vagoane și locomotive stateau ”pe bară”.

Atunci am zis să profităm de această oportunitate numită PNRR. În urma discuțiilor cu Comisia Europeană am securizat aproximativ 400 de milioane de euro pentru achiziția a 20 de trenuri electrice noi, interregionale, 12 trenuri cu hidrogen, 16 locomotive electrice cu sisteme moderne de semnalizare, iar pentru parcul de locomotive și vagoane existent s-a propus modernizarea a 55 de locomotive electrice, 139 de vagoane și reconversia a 20 de locomotive Diesel în locomotive electrice.

Și mai este un jalon în PNRR care spune că până anul acesta, în iunie, toate contactele de achiziție pentru aceste locomotive noi, fie modernizate, vor trebui încheiate. Și, din păcate, cu această anulare de licitație nu se va putea.

Nu este posibil ca în următoarele patru luni să se și lanseze licitația să se depună și ofertele și să se încheie și contractul”, a explicat Horațiu Cosma.

Din păcate, neîndeplinirea jaloanelor poate duce la riscul să nu primim banii pentru una dintre tranșe. Și nu va fi afectată doar infrastructura feroviară sau rutieră, ci și alte proiecte care stau blocate din această cauză.

”Întârzierea aceasta va fi extrem de problematică în momentul în care România va trebui să depună următoarea solicitare de de plată către Comisia Europeană, bazată pe o serie de jaloane îndeplinite. Acum riscul maximal este că pierdem banii. Sigur, există anumite anumite termene de discuție cu Comisia Europeană, adică la momentul iunie 3023 va fi lista de jaloane care trebuie îndeplinite. Dar solicitarea de plată se poate face, poate transmite în următoarele șase luni și în acele șase luni există o mapă de timp în care să fie îndeplinit, dar cu cât timpul trece și nu e îndeplinit șansa să fie depusă cererea în timp util e tot mai mică.

Și până la urmă riscul mare e că nu va fi, nu va putea fi trimisă către Comisie și atunci banii nu au cum să ajungă în România în respectiva tranșă și asta impactează și alte domenii, fiindcă aici e totul interconectat. Suma respectivă de peste 2 miliarde de euro care vine în fiecare tranșă e alocată și pentru autostrăzi, și pentru trenuri, și pentru căi ferate, și pentru spitale, școli și practic toate stau blocate și așteaptă banii din cauza unui astfel de jalon neîndeplinit la timp”, a mai spus specialistul în infrastructură.