Legătura dintre leacurile pentru tuse și intoxicațiile în rândul copiilor. „Există o linie fină cu un medicament prescris”

Oficialii Food and Drug Administration (FDA) avertizează cu privire la un medicament popular pentru tuse și legătura cu creșterea dramatică a intoxicațiilor în rândul copiilor.

Un studiu publicat de FDA a constatat o creștere cu 158% a otrăvirilor pediatrice pe o perioadă de opt ani, care implică medicamentul Benzonatate, vândut sub numele de marcă Tessalon, conform The Hill. Deși medicamentul pentru combaterea tusei este prescris copiilor cu vârsta de 10 ani sau mai mult, majoritatea cazurilor de expunere neintenționată au implicat copii sub vârsta de cinci ani.

Capsulele Tessalon arată ca niște bomboane, despre care FDA consideră că contribuie la creșterea otrăvirilor accidentale, în principal în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. Dr. Anthony Santella, specialist în boli infecțioase și profesor de politici de administrare a sănătății la Universitatea din New Haven, spune că el consideră și că potențiala supramedicație de către părinți ar putea fi un alt factor.

„Există o linie fină cu cât de mult mergi mai departe cu un medicament prescris”, a spus el. „Un părinte poate decide să dea copilului o doză suplimentară, în speranța că va ameliora tusea, dar în schimb acest lucru poate duce la otrăvire și moarte.”

Dr. Santella observă că semnele unei posibile intoxicații pot apărea la 15 minute după ingestie. El spune că simptomele într-un caz sever ar putea include tremor, convulsii, convulsii, ritm cardiac lent și modificări majore ale respirației.

Tessalonul este considerat o alternativă bună la opioidele care creează dependență și devine din ce în ce mai frecvent în dulapurile cu medicamente. Academia Americană de Pediatrie spune că este imperativ să nu se administreze medicamente pentru tuse copiilor cu astm bronșic, la orice vârstă, deoarece ingredientele ar putea provoca reacții adverse severe.

Medicii recomandă remedii la domiciliu pentru copiii mici, care sunt specifice vârstei. Dr. Santella recomandă lichide limpezi copiilor sub vârsta de un an.

„Pentru copiii peste un an, adăugați niște miere, iar pentru copiii peste șase ani adăugați niște picături de tuse pentru a ușura simptomele”

FDA recomandă ca înainte de a oferi copilului dumneavoastră orice medicament pe bază de rețetă, să discutați despre starea lui cu medicul pediatru.