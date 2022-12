Veste minunată pentru tenisul românesc. Premiul oferit de WTA: ”Îi mulțumim lui Dracula”

WTA a anunțat vineri că turneul Taransylvania Open de la Cluj-Napoca a fost recompnsat drept cea mia reușită competiție a anului, în competiție cu celelalte de categorie 250.

Aflat abia la a doua ediție, Transylvania Open 2022 i-a impresionat pe oficialii WTA, astfel că întrecerea din România a primit un premiu prestigios.

WTA 500 de la Charleston și WTA 1000 de la Indian Wells au fost celelate două turnee care au fost premiate de WTA la categoriile lor.

Rusoaica Anna Blinkova a câștigat Transylvania Open în 2022, după o finală cu italianca Jasmine Paolini.

”Mulțumin organizatorilor de la Cluj Napoca (și localnicului Dracula)”, a fost mențiunea de pe pagina de Twitter a WTA.

Thank you to the Cluj-Napoca team (and local Dracula) for a one-of-a-kind tournament experience 🦇#WTAAwards pic.twitter.com/IbcIFXmV3M— wta (@WTA) December 16, 2022