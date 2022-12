Ce mândrie pentru clujeni! Transylvania Open a fost desemnat cel mai bun turneu WTA 250

Transylvania Open, turneul organizat la Cluj-Napoca, a fost desemnat de WTA cel mai bun turneu de categorie 250.

"Mulțumim echipei de la Cluj-Napoca (și localnicului Dracula) pentru o experiență unică", se arată pe site-ul WTA.

"Să fii cel mai bun WTA 250 din lume la doar a doua ediție este copleșitor. Acum, asta este ceva cu adevărat imens și înseamnă mult pentru noi. Vă mulțumim tuturor că ați luat parte la asta, vă promitem că acesta este doar începutul.

Cu drag din inima Transilvaniei", au scris organizatorii turneului pe facebook.

Transylvania Open, turneu al cărui director este fostul jucător Patrick Ciorcilă, le-a cucerit pe jucătoare prin condițiile foarte bune oferite și atenția acordată.

Thank you to the Cluj-Napoca team (and local Dracula) for a one-of-a-kind tournament experience 🦇#WTAAwards