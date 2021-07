Legenda Realului si-a gasit echipa: unde va juca Sergio Ramos in sezonul viitor VIDEO

Dupa 16 ani la Real Madrid, Sergio Ramos este gata de o noua aventura.

El a fost prezentat oficial de PSG. Fundasul de 35 de ani a semnat un contract pe doi ani cu vicecampioana Frantei si va purta tricoul cu numarul 4.

Ramos va castiga peste 20 de milioane de euro in cei doi ani pe care-i va petrece in capitala Frantei.

"Am venit sa castig noi trofee", a declarat omul care are in palmares, printre altele, 5 titluri de campion al Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, un Campionat Mondial si doua Europene.