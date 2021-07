Rapid, super lovitura pe piata transferurilor! Giulestenii au luat un fotbalist de nationala, care a facut perfomanta la Dinamo

FC Rapid a anuntat, joi, ca a obtinut serviciile fundasului Dragos Grigore, acesta semnand un contract pe un an, cu optiune pentru inca un sezon.

"Sunt fericit ca am reusit sa semnez cu Rapid, este un club mare, cu traditie si cu niste fani superbi. Imi doresc sa avem rezultate bune si sa ii facem fericiti pe toti cei care iubesc acest club", a declarat Grigore.

In varsta de 34 de ani, Dragos Grigore are 38 de meciuri in nationala Romaniei, iar in ultimele trei sezoane a castigat campionatul in Bulgaria, cu Ludogoret Razgrad.

Nascut la Vaslui, fundasul a mai evoluat in cariera la CFR Timisoara, Dinamo Bucuresti, Toulouse si Al Sailiya SC.

Dragos Grigore este cel de-al cincilea transfer al verii pentru FC Rapid, dupa Nicolae Carnat, Alexandru Albu, Claudiu Belu si Ljuban Crepulja.