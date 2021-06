Canicula a adus cel mai mare consum de energie electrica in sezonul verii, din ultimii 20 de ani. Ziua cand a fost atins recordul

Transelectrica, transportatorul national de energie, a anuntat luni ca vineri, pe 25 iunie, s-a inregistrat cel mai mare consum de energie electrica in sezonul verii, din ultimii 20 de ani.

"In contextul valului de canicula care a afectat intreaga tara la sfarsitul saptamanii trecute, vineri, 25 iunie 2021, la nivelul Sistemului Electroenergetic National s-a inregistrat cel mai mare consum de energie electrica din sezonul verii, de la inceputul anilor 2000. Valoarea instantanee maxima atinsa a fost de 8.434 MW, la ora 12:48, valoarea medie orara a fost de 8.349 MW, in intervalul 13-14, iar consumul mediu al zilei a fost de 7.298 MW", a informat compania.

Precedentul record a fost atins in vara anului 2019, in data de 2 iulie, cand s-a inregistrat o medie orara de 8.335 MW, in intervalul 13-14, respectiv o medie a consumului din intreaga zi de 7.287 MW, arata datele Transelectrica.

"Reteaua Electrica de Transport gestionata de Transelectrica este operata la parametri optimi pentru asigurarea continuitatii in alimentare cu energie electrica, in conditii meteorologice de caldura extrema", mai arata compania.

Pentru anul 2021, Transelectrica si-a propus un plan anual de investitii de peste 307 milioane de lei.

Cantitatea totala de energie electrica transportata in trimestrul I 2021 a crescut cu aproximativ 4%, respectiv 14,93 TWh in primele trei luni din acest an, fata de 14,41 TWh in trimestrul 1 din 2020.

Compania a realizat un profit net de 82 de milioane de lei in primul trimestru din 2021, cu 6% mai mare decat rezultatul obtinut in perioada similara a anului trecut. Veniturile totale operationale realizate in primele trei luni ale anului 2021 au inregistrat o crestere de 20% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, respectiv 726 de milioane de lei, fata de 603 milioane de lei in primul trimestru al anului 2020.

Majorarea veniturilor a fost determinata, in principal, de cresterea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor, de majorarea tarifului mediu de transport si de cresterea veniturilor realizate pe piata de echilibrare.