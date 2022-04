O localitate din județul Alba este furnizorul principal de trandafiri din România. La Ciumbrud se cultivă anual între 1,5 milioane și 2 milioane de fire de trandafiri.

Majoritatea localnicilor a făcut un business din vânzarea butașilor, care înfrumusețează locuri din toate colțurile țării, cei mai importanți clienți fiind marile lanțuri de hipermarketuri.

Ciumbrudul este o localitate aparținătoare municipiului Aiud, din județul Alba, cu tradiție de zeci de ani în cultivarea trandafirilor. Oamenii spun că Ciumbrudul și localitățile învecinate aprovizionează 80-90% din piața de butași de trandafiri din țară, în total fiind peste 70 de soiuri, cultivate pe zeci de hectare de teren

Producția pe un hectar este de aproximativ 60.000 de plante, care se vând în cantități foarte mari, cu prețuri între 10 și 20 de lei. Producătorii susțin că trandafirii rămân o afacere bună pentru agricultură, iar profitul variază între 20 și 25% din investiția inițială. Florile dar şi dulceţurile şi siropurile făcute din petalele trandafirilor, se vând inclusiv în Polonia, Ungaria şi Italia.

Foto Facebook

Plantaţiile de trandafirii colorează vara dealurile în zeci de culori şi împrăştie până departe parfumul delicatelor flori. Sunt grădini în care cresc peste 45 de soiuri de trandafiri pe un singur hectar. Anual de la Ciumbrud pleacă aproape 2 milioane de fire de trandafiri să înfrumuseţeze parcurile şi curţile clienţilor. La sfârşitul lunii iunie localnicii organizează în fiecare an şi o sărbătoare a trandafirului denumită Ziua Rozelor.

Aproape toți locuitorii din Ciumbrud trăiesc în prezent din această activitate, care s-a dezvoltat după 1990. Întreprinzătorii şi-au făcut firme sau asociaţii familiale. Toţi au contribuit la renumele naţional al satului, drept capitală neoficială a trandafirilor.

Foto Facebook

„Aventura cu trandafiri a început în momentul în care am primit banii de «ordonanţă», de la fabrica la care lucram. Am mai pus şi ce am câştigat la muncă în străinătate, tot la altoit. I-am investit în portaltoi de trandafiri. Am început cu 5.000, apoi cu 10.000. Acum, produc peste un hectar de trandafiri, undeva la 150.000 de fire“, spune Iliu Csiki, unul dintre agricultorii din Ciumbrud. Acesta a apelat şi la fonduri europene în valoare de 25.000 de euro, din care şi-a cumpărat utilaje agricole, care să-i uşureze munca.

Afacerea a fost pornită prin anii comunismului de tatăl său. A învăţat atunci, în grădina casei, nu numai să altoiască, ci şi tot alfabetul cultivării butaşilor de trandafiri şi viţă de vie: „În grădina casei a fost prima şcoală. Produceam atunci în jur de 2.000 – 3.000 de butaşi. Cultivam la început o suprafaţă de 30 de ari de teren şi acum am ajuns la peste 10 hectare“. De la 15 soiuri la început, familia Csiki are acum peste 70.

Foto Facebook

„Este o afacere rentabilă. Noi suntem generaţia a III-a, iar copiii noştri vor fi generaţia a IV-a care se ocupă de astfel de cultură. A fost un pic mai greu să cucerim piaţa. Avem produse de calitate şi cu un marketing bine gândit am reuşit să răzbatem, să ne dezvoltăm. Producţia de trandafiri şi pomi fructiferi dintr-un an ajunge în întreaga ţară, iar unele dintre soiurile de trandafiri sunt exportate în ţări ca Polonia şi Italia”, mai spune agricultorul de la Ciumbrud.

Tradiția cultivării trandafirilor s-a moștenit din tată în fiu, la Ciumbrud. Producătorii de aici sunt principalii furnizori pentru marile hipermarketuri din România. Altă parte din marfă înfrumusețează parcurile din marile orașe, dar și curțile oamenilor, care aleg să cumpere direct de la producător.