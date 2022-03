Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri, 23 martie, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă, hotărârea fiind definitivă. Consecințele nu au întârziat să apară, iar beneficiile pe care le avea ca fost șef de stat i-au fost revocate.

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - RA-APPS a transmis luni, 28 martie, că Traian Băsescu și familia sa au la dispoziție 60 de zile pentru a se muta din vila de care beneficiază gratuit, numărătoarea începând din ziua deciziei ÎCCJ, adică 23 martie.

Locuința de care beneficia fostul președinte se află pe strada Gogol nr.2, în Sectorul 1 din București.

La o simplă căutare pe agențiile imobiliare, casele în zona respectivă au prețuri exorbitante și variază între 850.000 și 4.600.000 de euro.

Casa în una dintre cele mai exclusiviste zone din București nu este singurul beneficiu de la care Traian Băsescu este nevoit să își ia adio. Foștii șefi de stat primesc, pe tot parcursul vieții, o indemnizație lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu. Potrivit declarației de avere pe care a completat-o Băsescu în 2021, suma lunară pe care o încasa astfel era de circa 16.848 de lei.

Lista beneficiilor nu se termină nici aici. Acesta mai avea la dispoziție, în mod gratuit, următoarele:

Un cabinet de lucru

Doi angajați la cabinet

Mașină și șofer

Pază reședință oficială asigurată de SPP

Pază individuală asigurată de SPP

Traian Băsescu: ”Domnule, eu am bani, slavă domnului!”

Traian Băsescu a declarat adesea public că are o situație materială bună și susținea că situația nu era diferită nici înainte să intre în politică.

”Domnule, eu am avut bani, slavă Domnului, ca lup de mare, am avut bani şi înainte de Revoluţie, cât am lucrat în Belgia, deci, eu am venit în politică cu Audi 80. Să limpezim lucrurile. Năstase a venit în politică în Trabant. Pe bune, uite, Năstase a intrat în politică cu Trabantul, şi ăla, din orgoliu nemăsurat, l-a vopsit în negru, să pară Chaika. În ziua Revoluţiei, eu aveam Audi 80, el un Trabant”, declara anterior Băsescu într-un interviu pentru Academia Cațavencu, citat de Mediafax.

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2021, din funcția de europarlamentar, Băsescu nu o duce deloc rău nici acum. Ies în evidență:

Apartament în București de 250 de metri pătrați

Bijuterii de 28.000 de euro

Ceasuri de 52.000 de euro

Tablouri de 19.000 de euro

Circa 500.000 de lei, 40.000 de euro și 10.000 de dolari în bancă

Titluri de stat în valoare de circa 1.616.000 lei, 331.000 de euro

Acțiuni la Romgaz în valoare de aproximativ 82.838 de lei

Venituri anuale de 83.931 de euro ca europarlamentar, adică aproximativ 6.994 de euro pe lună.

Băsescu aka Petrov

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri, 23 martie, că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică și că a dat declarații sub numele conspirativ ”Petrov”.

CNSAS a transmis că Băsescu a dat note informative ce au dus la menținerea în țară a unui coleg de la marină, că ar fi avut un ofiţer de legătură desemnat de fosta Securitate, cu gradul de locotenent-colonel, şi că ar fi dat două note informative olografe. Mai exact, Securitatea a avizat negativ desemnarea acestuia pe nave româneşti care plecau în afara graniţelor ţării ca urmare a uneia dintre notele informative date de Băsescu.

Conform CNSAS, Traian Băsescu a furnizat informaţii prin care se denunţau activităţi potrivnice regimului totalitar comunist, precum intenţia de a pleca în străinătate şi relaţii cu cetăţeni străini, existente în notele informative date în 05.05.1975.

Băsescu: ”Nu am știut că mi s-a dat un nume conspirativ”

În prima reacție publică pe care a avut-o în urma deciziei ÎCCJ, Traian Băsescu a transmis că nu va comenta public hotărârea, dar că va face demersurile legale la CEDO.

Totuși, în timpul procesului de la Curtea de Apel București, a negat colaborarea cu Securitatea.

”Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. (...) Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale.

Niciodată n-am știut că mi s-a dat un nume conspirativ. Abia când mi s-au dat cele două note, colonelul Tudor mi-a zis: Semnează Petrov. Niciodată nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am știut că contrainformațiile militare reprezintă Securitatea. Eu abia după Revoluție am aflat de legătura contrainformațiilor militare. Am crezut că este un serviciu subordonat comandamentului forțelor navale, așa scrie și pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie nu la Securitate și sunt semnate „Căpitan Traian Băsescu”. Dacă eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov”, a spus Băsescu în fața instanței, potrivit Hotnews.