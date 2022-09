Românul cerut de britanici pentru tragedia în care au murit 39 de imigranți vrea să scape pe cauțiune: „Am să îmi dovedesc cât se poate de bine nevinovăția!”

Marius Drăghici – românul cerut pentru a fi judecat în Marea Britanie pentru tragedia în care 39 de vietnamezi au murit în timpul unui transport ilegal de migranți, pe 23 octombrie 2019 – cere să fie pus în libertate pe cauțiune pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale înainte de extrădare.

Marius Drăghici este unul dintre cei trei români care făceau parte din rețeaua de traficanți de migranți care opera pe teritoriul Marii Britanii, cerut acum de autroritățile de la Londra pentru a răspunde pentru moartea prin asfixiere a celor 39 de migranți vietnamezi în Essex.

Capul rețelei, Gheorghe Nica, a fost deja condamnat de o instanță britanică la 27 de ani de pușcărie, în timp ce un alt român – Dragoș Ștefan Damian, cu rol de cărăuș de migranți – a primit o pedeapsă de 3 ani și 10 luni de închisoare.

Numai că Marius Drăghici nu vrea să fie predat, astfel că face obiectul unui dosar de extrădare pasivă aflat pe rolul Curții de Apel București.

Românul, apărat de o „armată” de avocați

Autoritățile din Marea Britanie au trimis la dosar, în formă tradusă în limba română, mandatul de arestare emis pe numele lui Drăghici. Însă avocații românului au cerut, vineri, 16 septembrie, să studieze documentele în original, în limba engleză.

Asta pentru că Mircea Drăghici are o armată de avocați: unul român, de drept penal, o tânără româncă specializată în drept în Marea Britanie, plus alți câțiva avocați britanici, în legătură cu care acesta va intra prin videoconferință sâmbătă, 17 septembrie, ora 9.45.

Pe lângă toți aceștia, instanța i-a numit lui Marius Drăghici și un avocat din oficiu, care îl aștepta, cuminte, în sala de judecată.

„Vă bateți joc de banii statului!”, a declarat avocatul ales al lui Marius Drăghici, care a ajuns cu 5 minute înainte de proces.

„Nu ne batem joc de banii statului, dumneavoastră vă bateți joc!”, i-a răspuns grefiera de ședință.

„V-am sunat de 5 ori!”, a protestat avocata numită din oficiu.

Scandalul iscat între cele trei doamne înainte de a începe ședința de judecată a pornit de la faptul că avocata lui Marius Drăghici nu a răspuns la telefon, iar instanța nu știa dacă acesta are sau nu apărător, așa că i-a dat unul gratis.

„Nu trebuie să vă răspund la telefon, sunt avocatul lui ales, am termen în cunoștință și m-am prezentat înainte de începerea ședinței”, a lămurit-o pe grefieră avocata lui Drăghici.

Marius Drăghici riscă în Marea Britanie o pedeapsă cu două cifre

Din discuțiile purtate în sala de judecată înainte să intre maagistratul Andrei Viorel Iugan rezultă că autoritățile din Marea Britanie au scris în mandatul de arestare că îl solicită pe Marius Drăghici pentru 39 de capete de acuzare de omor prin imprundență, corespondentul britanic al infracțiunii de omor din culpă, precum și pentru complicitate la trafic ilegal de migranți.

Problema lui Marius Drăghici e că în dreptul saxon pedepsele se adună aritmetic, nu se face media lor aritmetică, precum în România. Astfel, dacă va fi găsit vinovat, Marius Drăghici s-ar putea uita la o pedeapsă cu 2 cifre.

Numai că românul a depus, vineri, acte medicale din care reiese că suferă de o anumită afecțiune, care presupune analize săptămânale și, în viitorul apropiat, o posibilă intervenție chirurgicală.

Avocații lui Marius Drăghici au solicitat fie înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă: fie a arestului la domiciliu, fie controlul judiciar pe cauțiune. Instanța se va pronunța pe data de 22 septembrie, iar pe data de 23 va avea loc următorul termen de judecată.

„În Arestul Central mi s-a comunicat că nu pot să fac programări pentru ca escorta să mă ducă la analize. Nu m-aș sustrage cu nimic. Am o familie și o societate comercială. Am să îmi dovedesc cât se poate de bine nevinovăția. Eu cer niște probe în apărarea mea, dar avocata îmi spune că nu le poate scoate din Marea Britanie decât dacă mă duc acolo. Or, dacă le-aș scoate, n-ar mai fi nevoie să mă duc acolo”, a declarat Marius Drăghici în ultimul cuvânt.

39 de vietnamezi au murit sufocați într-un camion al traficanților români

La 23 octombrie 2019, 39 de persoane – 31 de bărbaţi, printre care doi adolescenţi de 15 ani, şi opt femei, cu vârste între 15 şi 44 de ani – au fost găsite decedate într-un camion frigorific al cărui container sosise cu feribotul de la Zeebrugge, Belgia.

Fiecare dintre victime plătise peste 10.000 de lire sterline (13.000 de dolari) pentru a ajunge din Vietnam în Marea Britanie. Însă, după ce au stat închise cel puţin 12 ore în camion, au murit sufocate când temperatura a ajuns la aproape 40 de grade Celsius.

Autopsiile au stabilit drept cauză a deceselor hipoxia şi hipertermia într-un spaţiu închis.

Din rețeaua de traficanți de migranți care aducea vietnamezi în Marea Britanie făceau parte și trei români: Gheorghe Nica (cetățean român și britanic, de 45 de ani), Dragoş Ştefan Damian (în vârstă de 28 de ani, cel care urma să îi preia pe cei 39 de migranți la „debarcare”) și Marius Mihai Drăghici, de 48 de ani.