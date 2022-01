Trei ani și șase luni este pedeapsa primită de un traficant de copii din Iași, care a reușit să câștige nu mai puțin de 45.000 de lei în doar trei luni de zile, de pe urma unor fete de 14 și 15 ani pe care le-a ademenit în apartamente ”luxoase”, apoi le-a obligat să se prostitueze.

Pe una dintre ele a vândut-o unor țigani căldărari pentru suma de 200 de euro.

Tribunalul Iași s-a pronunțat în ianuarie 2022 în dosarul de trafic de minori în care inculpat este Valeriu Berescu zis Cioacă.

Individul a fost găsit vinovat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori și a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare în regim de detenție. Instanța l-a obligat să plătească fetelor traficate câte 15.000 de lei pentru fiecare drept daune morale. Cele două fete au cerut în instanță 50.000 de euro daune morale, dar judecătorii au respins solicitarea.

Ads

Valeriu Berescu și-a recunoscut faptele în fața instanței, explicând că a fost nevoit să recurgă la acest mijloc de existență pentru că are de crescut șase copii.

Bărbatul ademenea în special adolescente aflate în situații critice, care proveneau din familii dezorganizate, lăsate de părinți fie în grija rudelor, fie în grija statului. Le promitea îmbogățire rapidă, un trai de lux în centrul Iașiului sau chiar în străinătate, iar fetele naive acceptau oferta bărbatului, încântate de noul stil de viață.

Cele două adolescente, victime în acest dosar, au o poveste de viață similară. Una dintre ele fusese lăsat în grija bunicii de la vârsta de 5 ani, după ce mama sa, divorțată, a plecat la muncă în afara țării. Când a împlinit vârsta de 11 ani, fata ajuns într-un centru de minori aflat în subordinea DGASPC de unde fugea frecvent. Într-una dintre aceste escapade l-a întâlnit pe Cioacă. Experimentat, bărbatul a reușit să-i obțină datele de identitate ale fetei și contul de Facebook, promițând că, atunci când va avea nevoie de ceva, o va ajuta.

Ads

Bărbatul s-a oferit chiar să-i dea bani și țigări, jucând rolul unui tovarăș de încredere. Chiar fata avea să recunoască în fața judecătorilor că ajunsese să-l privească exact ca pe un tată. După două săptămâni de tatonări, Cioacă a reușit să o convingă pe fată să se mute într-un apartament închiriat de el în cartierul Copou din Iași și să întrețină relații sexuale cu diverși bărbați contra unor sume de bani. Copila a acceptat, iar în două zile avea deja cont pe un site de specialitate, la secțiunea matrimoniale. Instructajul i-a fost făcut de colegele de apartament, mai experimentate, care au machiat-o și îmbrăcat-o provocator.

Terorizată de proxenet

Clienții nu au întârziat să apară, ajungând în scurt timp să aibă chiar și câte zece pe zi. Uneori era obligată să întrețină relații sexuale cu prieteni ai bărbatului. Câștiga și câte 1.500 de lei pe zi, doar că toți banii ajungeau la Cioacă. Fata primea doar câteva sute de lei pe lună, restul fiind pentru cheltuielile personale are traficantului. Din noiembrie 2019, când a fost cooptată de Cioacă, și până în februarie 2020, când poliția a pus capăt afacerii, adolescenta a câștigat aproape 20.000 de lei, cei mai mulți fiind luați de proxenet.

Ads

În fața instanței, fata a explicat că s-a simțit terorizată în aceste luni cât a stat în apartamentele închiriate de Cioacă. Bărbatul reușise să o coopteze și pe sora ei mai mare, o tânără de 19 ani care avea un un copil. Ca să le determine să se prostitueze în continuare, Cioacă i-a luat copilul tinerei și a amenințat-o că nu-l va mai vedea dacă nu continuă activitatea. Abia când fata a amenințat că va solicita ajutorul poliției, proxenetul i-a adus înapoi copilul.

Cealaltă adolescentă traficată, doar cu un an mai mare decât colega ei de apartament, are o poveste de viață la fel de tristă. Părinții ei au divorțat cât ea era încă foarte mică, mama sa a plecat în străinătate să muncească, iar ea a fost lăsată în grija bunicii. Când bătrâna a murit, fata, atunci de 11 ani, a fost luată de concubinul mamei, un bărbat alcoolic, care a abuzat-o sexual. A fugit de acasă și așa a ajuns într-un centru de minori, de unde a fost cooptată, la vârsta de 15 ani, de Cioacă. Aproape patru luni a rămas în apartamentul închiriat de proxenet, timp în care avea, în medie, câte cinci clienți pe zi. Ulterior ea a fost vândută unei familii de căldărari din Iași pentru suma de 200 de euro, unde a stat ”în sclavie” aproape un an.

Traficantul de copii a fost arestat în aprilie 2020, aflându-se și în prezent în spatele gratiilor. Sentința dată de Tribunalul Iași nu este definitivă, atât Cioacă, dar și cele două fete au declarat apel la instanța superioară, în data de 28 ianuarie 2022. Un complet de judecători de la Curtea de Apel Iași urmează să dea sentința definitivă în acest dosar.