Cum arată ultimul dealer de droguri al grupării Hells Angels căruia judecătorii i-au „îndulcit” șederea în România FOTO EXCLUSIV

Ultimul motociclist dintre cei trei membri ai grupării „Hells Angels” pe care DIICOT îi cercetează pentru trafic de droguri, iar procurorii din SUA cer să fie extrădați pentru fapte similare, a fost lăsat de judecători să „viziteze România”.

Ads

Michael Matthews Murray avea obligația de a nu părăsi Bucureștiul, dar - la fel ca Mark Patrick Johnson și Marius Lazăr - a cerut înlocuirea măsurii obligației de a nu părăsi localitatea cu cea de a nu părăsi țara.

Cei doi neozeelandezi, Mark Patrick Johnson și Michael Matthews Murray, alături de românul Marius Lazăr (liderul „Hells Angels Bucharest”), au fost prinși în flagrant de DIICOT pe data de 18.11.2020 în timp ce negociau plata unui transport de cocaină care urma să ajungă în Noua Zeelandă.

„În cadrul negocierilor desfășurate, reprezentanții români ai grupării organizate, le-au solicitat și ei o cantitate de droguri furnizorilor și au discutat despre posibilitatea asasinării unui membru al unei grupări rivale”, se arăta într-un comunicat al DIICOT dat publicității după reținerea celor trei.

Pe numele motocicliștilor din Hells Angels – atât pe cele ale neozeelandezilor, cât și pe cel al românului – există cereri de extrădare în SUA, unde sunt vizați de o anchetă a DEA (Drug Enforcement Administration – n.r.) însă procedura a fost blocată de CEDO la solicitările avocaților lor.

Ads

De aceea, ei figurează pe portalul instanțelor de judecată ca „persoane extrădabile”, procedură care se desfășoară de urgență. Numai că cei trei sunt încă în România, după ce s-au plâns Curții de la Bruxelles că le sunt încălcate drepturile fundamentale, iar judecătorii români au constata o „împiedicare la extrădare”. Astfel DEA-ul american trebuie să aștepte finalizarea anchetei DIICOT.

Pe data de 26 iulie, Marius Lazăr a scăpat de măsura controlului judiciar, iar cu privire la Mark Patrick Johnson (foto) judecătorii au înlocuit obligația de a nu părăsi Bucureștiul cu cea de a nu părăsi țara pe data de 7 iulie.

Cum i-a convins Murray pe judecători să-l lase să viziteze România

Joi, 4 august, a venit rândul lui Michael Matthews Murray să ceară lărgirea limitelor controlului judiciar, iar judecătorii au acceptat.

Îmbrăcat într-o pereche de pantaloni trei-sferturi, cu logo-ul „Hells Angels” tatuat pe gamba stângă și o imagine a Fecioarei Maria pe cea dreaptă, Michael Matthews Murray s-a prezentat în instanță pentru a-i convige pe judecători să-l lase și pe el să „viziteze România”, făcând referire la cererile deja acceptate ale celorlalți doi motocicliști.

Ads

Ziare.com a încercat să stea de vorbă cu Michael Matthews Murray pentru a vedea cum se raportează la acuzațiile pe care procurorii le-au reținut în sarcina lui, dar tot ce am reușit să obținem a fost versiunea no comment a unui membru Hells Angels: „Fuck off, I don’t talk to the press” (n.r. – Du-te dracului, nu vorbesc cu presa”).

Însă, Michael Matthews Murray și-a ales cuvintele mai atent în sala de judecată:

„Solicit modificarea controlului judiciar prin înlocuirea obligației de a nu părăsi municipiul București cu obligația de a nu părăsi țara. Precizez că am respectat întru totul obligațiile măsurii preventive pentru o perioadă de peste 8 luni. Celelalte persoane (n.r. – din dosar) au posibilitatea în prezent de a se deplasa pe întreg teritoriul României. Apreciez că nu reprezint un pericol pentru societate și nu voi părăsi teritoriul țării”, a declarat în fața instanței Michael Matthews Murray prin intermediul unui translator.

Procurorul de ședință al DIICOT a solicitat respingerea cererii formulate de acesta, arătând că nu au apărut împrejurări noi care să justifice înlocuirea măsurii obligației de a nu părăsi localitatea.

Ads

„Nu a depus acte din care să reiasă că muncește într-un al județ. Doar pentru liniștea sa psihologică nu se justifică înlocuirea măsurii”, a arătat procuroarea de la DICOT.

Decizia judecătorilor Curții de Apel București

Cu toate acestea, la câteva ore de la proces a venit și decizia instanței:

„Admite cererea persoanei extrădabile Murray Michael Matthews de înlocuire a obligației de a nu depăşi teritoriul mun. București, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată cu obligația de a nu depăşi teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată

Constată legalitatea și temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate față de persoana extrădabilă Murray Michael Matthews (ns. 13.10.1989, cu numele prevăzut în pașaport Matthews Murray John), măsură pe care o menține în următorul conținut: (…) - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; să informeze de îndată instanţa de judecată sau organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea - secţia de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are locuinţa (mun. Bucureşti), conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată.

Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare.

Stabilește termen pentru verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive la data de 29.09.2022, ora 10:00, sală Fonduri, pentru când se citează persoana extrădabilă și se asigură apărarea și interpretarea. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia persoanei extrădabile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.08.2022.”

Ads

Pe data de 07.07.2022, aceeași decizie a fost pronunțată și cu privire la celălalt neozeelandez, Mark Patrick Johnson, despre care Ziare.com a relatat aici.

Acuzațiile DIICOT pentru cei trei membri ai Hells Angels

Marius Lazăr a fost arestat preventiv la București, în noiembrie 2020 împreună cu neozeelandezii Mark Patrick Johnson și Michael Murray Matthews într-o operațiune comună a autorităților americane în colaborare cu procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea crimei organizate.

Infracțiunile reținute de care sunt acuzați sunt trafic transfrontalier de droguri de mare risc, spălare de bani şi instigare la omor calificat.

Potrivit DIICOT, grupul infracțional ar fi responsabil de obţinerea unor cantităţi însemnate de cocaină și metamfetamină în Statele Unite ale Americii şi în alte state şi distribuirea acestor droguri în cadrul Uniunii Europene şi în Noua Zeelandă.

„La data de 18.11.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO au efectuat 3 acțiuni de prindere în flagrant după cum urmează:

surprinderea a doi cetățeni neozeelandezi, imediat după ce negociaseră plata unei cantități de cocaină, ce urma să fie transmisă în Noua-Zeelandă;

surprinderea, într-un depozit, al unui membru al grupării după ce acesta negociase preluarea unei cantități de cocaină, având ca destinație România;

surprinderea, într-o locație utilizată ca loc de întâlnire al membrilor grupării, a liderului acesteia din România, având asupra sa suma 50.000 euro, în numerar şi actele de proprietate a doua imobile, reprezentând o parte din plata cantităţii de cocaină care ar fi trebuit să ajungă în România”, se arată în comunicatul DIICOT.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate un număr de 12 motociclete și două autoturisme de lux.

În urma activităților desfășurate au fost indisponibilizate suma de 200.000 USD, o armă letală și cantitatea de 100 de grame de cocaină.

„La activități au participat polițiști și investigatori americani de la D.E.A., U.S. Marshals Service, Homeland Security Investigations, precum și doi procurori din cadrul Departamentului de Justiție al Statelor Unite”, se mai arată în comunicat.