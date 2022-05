Procesul securiștilor Pîrvulescu și Hodiș: Un martor a relatat cum era torturat disidentul Gheorghe Ursu în detenție

Disidentul Gheorghe Ursu era bătut constant în celulă de cei doi deținuți Marian Clită și Radu Gheorghe, puși special acolo de Securitate ca să-l tortureze. Un martor a confirmat, marți, 10 mai, că agresorii erau pe-o mână cu anchetatorii, fapt recunoscut chiar de Marian Clită într-o depoziție mai veche. Când a „îndrăznit” să se plângă anchetatorilor că nu mai suportă țipetele care se auzeau din celula lui Ursu, martorul a fost mutat la carceră.

Cristian Martin a fost arestat pentru deținere de valută în martie 1985, ținut în anchetă timp de 7 luni, apoi condamnat la închisoare. Deținerea de valută era interzisă în regimul comunist, indiferent de cuantum.

În cazul lui Gheorghe Ursu, acuzația era mai mult un pretext de a fi băgat în beciurile Miliției, deoarece securiștii Vasile Hodiș și Marin Pîrvulescu au găsit acasă la disident echivalentul în valută a 16 dolari, în diferite monede, printre care și drahme. Asta l-a mirat chiar pe Vasile Hodiș, care a declarat la proces că până atunci nu mai văzuse drahme.

„Cu aceeași ocazie s-a găsit și valută: mărci germane, lire italiene, shekeli israelieni și valuta...îmi scapă...drahme! Atunci am văzut și eu cum arată (drahmele). Nu era o sumă mare. S-au mai ridicat 40-50 de caiete ale domnului Ursu, cu însemnări personale”, spunea Hodiș (foto) când a fost audiat pe fond.

În schimb, martorul Cristian Martin a spus că la el au fost găsită suma de 200 de mărci, iar la una alt coleg de celulă, un marinar pe nume Gică Godeanu, mai mult valută, dar și cafea. Dar cantitatea nu conta pentru Securitate, așa că și unii și alții erau bătuți la anchetă pentru a recunoaște că aveau și aur sau pentru a-i „turna” pe apropiați.

În cazul lui Gheorghe Ursu însă, lucrurile au stat altfel, deoarece acesta nu era bătut pentru a vorbi despre bani sau aur, ci despre ceea ce a scris cu privire la Elena și Nicolae Ceaușescu.

Gheorghe Ursu a fost torturat timp de o săptămână

Iată ce povestește Cristian Martin că a trăit în beciurile Miliției, în locul unde acum, în București, se află Arestul Central al Poliției Capitalei.

Martor: Eram arestat în arestul IGP pentru infracțiunea de operațiuni interzise cu valută și metale prețioase. Perete în perete cu celulă mea, un bărbat era bătut foarte rău și i se aduceau tot felul de acuzații, cum că uneltește împotriva Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu cum că ar fi scris ceva, i se reproșa tot timpul că a făcut uneltiri împotriva regimului comunist. După ce m-am eliberat am aflat a acea persoană era Gheorghe Ursu. Am aflat asta de la procurorul Dan Voinea, care știa că eram in celula alăturată.

Judecător: Ce anume auzeați în celulă?

Martor: Am auzit bătăile pe care i le dădeau. Se auzea cum doi îl băteau pe unul. Se auzeau țipete, se auzea înfundat cum îl loveau. Supraveghetorul intervenea, dar era un aranjament între Miliție și cei care îl băteau. El intervenea la șeful de cameră și îl amenința că îi taie pachetul și țigările. Și ăla când auzea asta, mai tare îl bătea și spunea: ia auzi mă, din cauza ta îmi taie pachetul și țigările! Eu am spus supraveghetorului că nu mai rezistăm să auzim bătăile din celulă cealaltă și în loc să se ia măsuri cu privire la ce se întâmplă am fost luat și băgat în carceră. Mai eram cu un domn Gheorghe Godeanu, nea Gică cum îi spuneam noi, unul Pascal și un tip Ionuț. Nu m-am întâlnit niciodată cu domnul care era bătut în celulă de alături. O săptămână sigur au durat acele bătăi după care au încetat.

Judecător: Dumneavoastră erați bătut, bruscat la anchete?

Martor: La anchete, da. Nu cunosc dacă și persoană din celulă apropiată să fi fost bătut la anchetă.

Procuror: Să detalieze ce i se spunea victimei de către agresor.

Martor: I se spunea să urce la patul 2, deși în timpul zilei nu aveam voie să folosim paturile. Și atunci intra supraveghetorul și zicea: ce cauți la patul 2?! Se lua de șeful de cameră și șeful de cameră iar îl bătea. Tot timpul i se aduceau reproșuri.

Procuror: Era chestionat în legătură cu activitatea anterioară arestării?

Martor: Da, că ar fi scris un protest care ar fi ajuns la Europa Liberă.

Procuror: Le-ați perceput ca pretext pentru agresiune?

Martor: Nu. Erau cu ocazia agresiunii.

Cum puteau fi recunoscuți informatorii Securității în pușcărie

Avocatul părților civile: Își aduce aminte din ce auzea că i s-a reproșat și faptul că sus declara ceva și lor altceva?

Martor: Da, îmi aduc aminte. Ziceau: sus ai declarat nu știu ce și nouă altceva. Sus însemna la anchetă.

Avocatul părților civile: Care era apelativul folosit de agresori către victimă?

Martor: Ursule, așa îi spuneau.

Avocat: Cum ar fi putut cei doi să știe ce declara la anchetă?

Martor: Bănuiesc că luau legătura cu anchetatorii lui Ursu.

Avocat: În celulele Miliției erau și informatori printre arestați?

Martor: Da. Aveau un fel anume de a te chestiona și de multe ori regăseai cuvintele tale în ancheta de sus.

Avocat: Cine aplica măsură mutării arestaților?

Martor: Bănuiesc că era colonelul Mihail Creangă care era șeful arestului. Fără aprobarea lui nu se întâmplă nimic acolo.

Avocat: Cine v-a făcut raportul de pedepsire?

Martor: Nu știu, supraveghetorul avea o porecla, dacă vreți v-o spun. „Pâș-Pâș” era porecla.

Avocatul lui Vasile Hodiș: A avut conexiuni cu Adrian Păunescu?

Martor: Da.

Avocatul lui Vasile Hodiș: Dacă a auzit de numele Ursu în rândurile disidenților.

Martor: Nu.

Avocat: Era o limita anume a valutei pentru cei arestați sub acuzația asta? Era mult, era puțin?

Martor: Eu pentru 200 de mărci am am fost arestat. În 1985 am fost arestat în martie și am stat vreo 7 luni, apoi am fost trimis la penitenciar Gigă Godeanu, marinarul, avea mai mult, dar el avea și cafea și mai multe chestii.

Procuror: De ce erau bătuți la anchetă?

Martor: Eram bătuți pentru a spune mai mult decât s-a găsit. Mai mulți bani, mai mult aur, să declarăm despre cunoscuți. (n.r. – Agresorii din celulă) nu îl întrebau pe Gheorghe Ursu despre valuta.

Avocat părți civile: A spus că nu a auzit numele lui Gheorghe Ursu printre cele ale disidenților. A discutat cu Adrian Păunescu despre disidenți?

Martor: Nu, niciodată.

Ce a declarat Marian Clită, ucigașul lui Gheorghe Ursu

Cei doi criminali introduși de securiști în celula lui Gheorge Ursu din infama aripă „Catanga” a arestului Miliției Capitalei – Marian Clită și Radu Gheorghe – au fost condamnați imediat după Revoluție.

„Am primit dispoziții să execut un regim de teroare asupra lui Gheorghe Ursu... În urma unor angajamente de colaborare cu organele de Miliție și Securitate... trebuia să ne spună tot ce știa și făcuse cu privire la acele note... în care și-a adus dezacordul față de regimul ceaușist... Noi trebuia să aflăm și eventualele rețele care l-au ajutat pe Gheorghe Ursu să scoată materiale scrise din țară cu direcția unor cotidiene occidentale sau posturi de radio care făceau denigrări la adresa regimurilor comunisto-totalitare din Est”, recunoștea Marian Clită, ucigașul lui Gheorghe Ursu.

Ultimii torționari trimiși în judecată de Parchetul General

În august 2016, Parchetul General i-a trimis în judecată pentru crime împotriva umanității pe Marin Pîrvulescu (maior în rezervă), Vasile Hodiş (colonel în rezervă), ambii fiind foşti ofiţeri ai Departamentului Securităţii Statului. Alături de ei au fost deferiți justitiției și George Homoştean (fost ministru de interne), precum și Tudor Postelnicu (șef al Departamentului pentru Securitatea Statului în timpul regimului Ceaușescu). Numai că ultimii doi au murit înainte ca dezbaterile pe fond să înceapă la Curtea de Apel București. La sfârșitul procesului pe fond, Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiș au fost achitați.

Gheorghe Ursu, inginer de construcţii, poet şi scriitor, a fost cercetat de Securitate în anii '80, după ce a trimis scrisori către „Europa Liberă” şi pentru că ţinea un jurnal în care nota ororile conducerii comuniste.

Procurorii susţin că, în perioada ianuarie - noiembrie 1985, inginerul disident Gheorghe Ursu a făcut obiectul urmăririi informative şi judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, fiind arestat la 21 septembrie 1985. A murit pe 17 noiembrie 1985, în Spitalul Penitenciar Jilava.

Procurorii militari au stabilit că Marin Pârvulescu şi Vasile Hodiş au exercitat acţiuni represive şi sistematice (filaj, urmărire informativă, percheziţii, audieri sistematice, acte de violenţă fizică şi psihică) asupra lui Gheorghe Ursu, acţiuni care „au avut ca urmare producerea de suferinţe fizice sau psihice grave şi au fost de natură să îi aducă o atingere gravă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în principal a dreptului la viaţă”.

Vasile Hodiș și Marin Pîrvulescu au fost ultimii doi torționari trimiși în judecată de Parchetul General. Procurorii au obținut condamnarea lui Alexandru Vișinescu și Ioan Ficior la câte 20 de ani pentru infracțiuni contra umanității. Atât primul, fost comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, cât și al doilea, fost șef al coloniei de muncă Periprava, au murit în pușcărie.