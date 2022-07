Tornada de pe plaja din Grecia care a băgat spaima în turiști: ”Fraților, din aia adevărată”

Mai mulți români aflați în vacanță în Grecia au tras o sperietură zdravănă după ce au asistat la o scenă pe care au mai văzut-o doar în filme.

Un român a povestit pe Forum Grecia cum, din senin, umbrelele de la șezlonguri s-au ridicat la 40-50 de metri înălțime, iar apoi a văzut cum o tornadă s-a format aproape de țărm și s-a deplasat pe plajă”.

”Ieri pe la prânz în Parga, plaja din Valtos (dreapta castelului), stăteam ca tot omul la masă, clătindu-mi ochii cu priveliștea mării de un turcoaz perfect.

Aud țipete de pe plajă, și necrezându-mi ochilor, încep să văd umbrelele de la șezlonguri ridicându-se în aer.

Când spun "în aer", a nu fi înțeles greșit - discutăm despre 40-50 de metri înălțime.

Și nu doar umbrelele, ci și colacii copiilor, saltelele.

O tornadă fraților, din aia adevărată.

A început să se formeze aproape de țărm, s-a deplasat pe plajă, apoi înapoi în apă, unde a dispărut după câteva minute.

Fără victime, din fericire, doar o sperietură zdravănă, câteva umbrele aterizând în mare, iar unele saltele au revenit după 2 minute în zona iahturilor din zare. Picând din cer, la propriu.

Încălzirea globală nu e minciună, se pare.

În rest, frumos în Parga, ca de obicei”, a scris Dragoș C. pe Forum Grecia.

Mai mulți oameni au scris în comentarii că au văzut și ei tornada, recunoscând că s-au speriat.

”Am urmărit-o de la Stefanos. S-au rotit saltelele alea prin aer minute bune. Bine că n-a pățit nimeni nimic”

”Și noi eram la plaja Valtos. Când a început "zborul" umbrelelor.. saltelelor.. O secundă am crezut că este un spectacol.. ceva organizat.. Când am realizat că este o tornadă ne-am gândit că poate se amplifică.. Vine spre noi.. Ne-am speriat puțin.. Apoi ne-am amuzat că minunata Parga ne-a oferit și o peripeție pe lângă atâtea frumuseți. Nu am apucat să filmăm.. A fost totul scurt și șocant”, au fost două dintre comentarii.