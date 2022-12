Cele mai bune filme din 2022: ce producție se detașează în topul preferințelor criticilor

Criticii de film Owen Gleiberman și Peter Debruge și-au alcătuit, separat, totul celor mai bune 10 filme din 2022.

Variety a publicat topul celor mai bune filme din 2022, conform opiniilor lui Owen Gleiberman și Peter Debruge, doi prestigioși critici de film.

Ierarhiile alcătuite de aceștia sunt diferite, însă cei doi s-au pus de acord în privința câștigătorului.

Este vorba despre filmul Tár, care spune povestea Lydiei Tár, una dintre cele mai importante compozitoare-dirijoare din istorie și prima femeie care a condus o orchestră germană importantă. Cate Blanchett face un rol extraordinar, iar într-un articol din Vogue se precizează că actrița a luat lecții de pian, de germană și a exersat la nesfârșit mișcările unui dirijor de orchestră. "Puteți să îi dați Oscarul de pe acum", se arată în articolul menționat.

Topul alcătuit de Owen Gleiberman: 1. Tár, 2. The Fabelmans, 3. The Batman, 4. Bros, 5. Navalny, 6. Holy Spider, 7. I Wanna Dance With Somebody, 8. Vengeance, 9. Turn Every Page — The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb, 10. 13:The Musical

Topul alcătuit de Peter Debruge: 1. Tár, 2. Saint Omer, 3. Good Luck to You, Leo Grande, 4. Playground, 5. The Batman, 6. Corsage, 7. Happening, 8. After Yang, 9. The Whale, 10. You Won't be Alone

Mai multe despre aceste filme, în articolul publicat de Variety.