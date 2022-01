Ce l-a nemulțumit pe antrenorul de la FCSB după victoria la scor cu Dinamo: ”N-ar fi trebuit să fie”

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat că meciul cu Dinamo, pe care echipa lui l-a câştigat uşor, cu 3-0, în deplasare, a fost aşa cum se aştepta, "cu ambiţii, cu dăruire pe teren".

"A fost un meci disputat, mai ales în prima parte, până când a fost şi acea eliminare, aşa cum mă aşteptam, cu ambiţii, cu dăruire pe teren. Ţin să-i felicit pe cei de la Dinamo că s-au ţinut destul de bine în zece jucători. Important pentru noi este că am câştigat, ceea ce ne-am propus înainte de joc, să ţinem aproape de primul loc, de lider, şi să vedem ce va fi la meciul lor.

A intervenit şi un pic de relaxare, care n-ar fi trebuit să fie, totuşi, în condiţiile în care conduci cu 1-0 din startul meciului după care beneficiezi şi de un om în plus, ar fi trebuit să ţinem mult mai mult de minge, să pasăm mai mult, să-i obosim şi atunci aveam şi mai multe situaţii de poartă. Aşa, am intrat într-un joc de uzură, care nu ne-a avantajat foarte mult. Important că am reuşit să mai marcăm şi să câştigăm confortabil.

(n.r. - dacă a încercat să închidă meciul cu trei fundaşi în repriza a doua) A trebuit să-l schimbăm pe Tănase pentru că avea deja cartonaşul galben, el e suspendat pentru meciul următor şi deja mă gândeam la o variantă de înlocuire a lui, plus că voiam mai multă siguranţă la un moment dat pe mingile lungi. Ştiam că ei vor încerca cu mingi lungi în spatele liniei noastre de fundaşi şi am încercat să schimbăm puţin sistemul, după care am revenit la formula noastră. Pregătim diverse situaţii ce pot apărea în joc, jucătorii să ştie ce au de făcut în momentul în care schimbăm ceva din mers.

(n.r. - despre prima schimbare a lui Tănase la pauză, aşa cum a ameninţat patronul Gigi Becali) Ăsta a fost principalul motiv pentru care l-am schimbat, riscam să primim al doilea cartonaş galben şi nu voiam să se întâmple lucrul acesta. Se putea întâmpla un fault, o simulare sau ceva şi să riscăm. Mai ales că aveam şi avantaj la pauză pe tabelă şi totul era ok. Nu ştiu asta (n.r. - că l-a ameninţat patronul pe Tănase că va fi schimbat), nu am vorbit despre aşa ceva cu patronul, nici n-am ştiut despre declaraţiile lui, că nu prea citesc ce se scrie prin presă.

Tavi Popescu a mai avut câteva situaţii în prima repriză şi nu a ales soluţia potrivită, însă mă bucur că reuşeşte să marcheze, mă bucur că are evoluţii bune şi constant bune.

(n.r. - dacă a fost ultimul meci pentru Mihai Pintilii, care ar putea ajunge în staff-ul echipei naţionale) Nu ştiu, întrebaţi-l pe el! Eu nu ştiu nimic. Am vorbit cu el, acum e decizia lui, nu pot să-i spun eu ce să facă. Nu îi ştiu decizia. Eu mă înţeleg foarte bine cu el, ne înţelegem foarte bine, ne înţelegem din priviri. Ar fi o pierdere pentru mine pentru că avem o relaţie profesională foarte bună", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, în care gazdele au jucat în inferioritate numerică din minutul 35.

Au marcat Oct. Popescu ‘2, Ianis Stoica ’75 şi Oaidă ’82.

În minutul 35, de la Dinamo a fost eliminat Răuţă, el primind al doilea cartonaş galben.