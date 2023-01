Tom Hanks are trei nominalizări la Zmeura de Aur. Rolurile cu care celebrul actor s-a făcut de rușine

Filmul "Elvis" în care Tom Hanks joacă se află între favorite la premiile Oscar, dar asta nu l-a împiedicat pe actor să obţină trei nominalizări la Zmeura de Aur 2022 (Razzies Awards), premiile care recompensează cele mai slabe producţii din industrie.

Ads

Actorul a fost selectat de organizatorii acestor trofee satirice pentru rolurile sale, Colonelul Tom Parker, impresarul lui Elvis Presley în filmul biografic dedicat regelui rock and roll-ului, şi Gepetto, în remake-ul "Pinnocchio" de la Disney, dar şi pentru "cel mai prost cuplu pe ecran".

Potrivit unei declaraţii a organizatorilor, în filmul "Elvis", Tom Hanks a oferit „cea mai proastă interpretare a anului 2022”. Tom Hanks, împreună cu „faţa lui încărcată de latex (şi accent ridicol)” a fost nominalizat şi la categoria „cel mai prost cuplu de pe ecran” la premiile Zmeura de Aur. În timp ce "Elvis" şi starul Austin Butler au fost apreciaţi, Tom Hanks, în calitate de manager al starului rock and roll, a stârnit furia criticilor.

"Pinocchio" de la Disney a fost unul dintre cele cinci filme aflate în cursa pentru Zmeura de Aur la categoria „cel mai prost film” alături de controversatul film biografic despre Marilyn Monroe "Blonde".

Remake-ul live-action de la Disney "Pinocchio" este nominalizat la şase categorii. Selecţiile includ "cea mai proastă imagine" şi "cel mai prost remake".

În cursa pentru "cel mai prost actor" au fost selectaţi şi: Colson Baker (alias Machine Gun Kelly, a cărui comedie „Good Mourning” a primit şapte nominalizări în total), Davidson (pentru „Marmaduke”), Sylvester Stallone („Samaritan”) şi Jared Leto („Morbius”).

Ads

"Blonde", în care Ana de Armas interpretează rolul lui Monroe, este descris de Razzies drept un film care le-a plăcut „cinefililor chiar mai puţin decât criticilor”.

Criticii de la The Guardian l-au numit „plin de distorsiuni istorice, zvonuri şi proiecţie pur fictivă”. Dar Todd Gilchrist a scris în AV Club că „ceea ce face Ana de Armas în Blonde este mai puţin decât transformare”.

Este selectat pentru "cea mai proastă imagine" şi "cel mai prost scenariu", în timp ce Andrew Dominik este ales pentru trofeul la categoria "cel mai prost regizor" şi la categoria "cel mai prost cuplu de pe ecran".

„Golden Raspberry Awards”, denumirea oficială a Razzies, au fost inventate în Los Angeles, în 1981, de foşti studenţi la film şi profesionişti de la Hollywood. Premiile Zmeura de Aur sunt de obicei anunţate cu o zi înainte de decernarea Premiilor Academiei.

Ads

Fericiţii câştigători primesc un trofeu reprezentând o zmeură de mărimea unei mingi de golf aşezată pe o bobină de film Super 8.

Lista nominalizărilor Razzies Awards

Cel mai prost film

“Blonde”

“Disney’s Pinocchio”

“Good Mourning”

“The King’s Daughter”

“Morbius”

Cea mai proastă interpretare

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), “Good Mourning”

Pete Davidson (Voice Only), “Marmaduke”

Tom Hanks (As Gepetto), “Disney’s Pinocchio”

Jared Leto, “Morbius”

Sylvester Stallone, “Samaritan”

Cea mai proastă interpretare feminină

Ryan Kiera Armstrong, “Firestarter”

Bryce Dallas Howard, “Jurassic Park: Dominion”

Diane Keaton, “Mack Rita”

Kaya Scodelario, “The King’s Daughter”

Alicia Silverstone, “The Requin”

Ads

Cel mai prost remake

“Blonde”

BOTH “365 Days” Sequels – “365 Days: This Day” “The Next 365 Days” [a Razzie BOGO]

“Disney’s Pinocchio”

“Firestarter”

“Jurassic World: Dominion”

Cea mai proastă interpretare a unei actriţe într-un rol secundar

Adria Arjona, “Morbius”

Lorraine Bracco (Voice Only), “Disney’s Pinocchio”

Penelope Cruz, “The 355”

Bingbing Fan, “The 355” “The King’s Daughter”

Mira Sorvino, “Lamborghini: The Man Behind the Legend”

Cea mai proastă interpretare masculină într-un rol secundar

Pete Davidson (Cameo Role), “Good Mourning”

Tom Hanks, “Elvis”

Xavier Samuel, “Blonde”

Mod Sun, “Good Mourning”

Evan Williams, “Blonde”

Cel mai prost cuplu pe ecran

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) Mod Sun, “Good Mourning”

Both Real Life Characters in the Fallacious White House Bedroom Scene, “Blonde”

Tom Hanks His Latex-Laden Face (and Ludicrous Accent), “Elvis”

Andrew Dominik His Issues with Women, “Blonde”

The Two “365 Days” Sequels (both Released in 2022)

Cel mai prost regizor

Judd Apatow, “The Bubble”

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) Mod Sun, “Good Mourning”

Andrew Dominik, “Blonde”

Daniel Espinosa, “Morbius”

Robert Zemeckis, “Disney’s Pinocchio”

Cel mai prost scenariu

“Blonde” / Written for the Screen by Andrew Dominik, Adapted from the “Bio-Novel” by Joyce Carol Oates

“Disney’s Pinocchio” / Screenplay by Robert Zemeckis Chris Weitz (Not Authorized by the Estate of Carlo Collodi)

“Good Mourning” / “Written” by Machine Gun Kelly Mod Sun

“Jurassic World: Dominion” / Screenplay by Emily Carmichael Colin Treverrow,Story by Treverrow Derek Connolly

“Morbius” / Screen Story and Screenplay by Matt Sazama Burk Sharpless