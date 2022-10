Tenismenul cu 9 titluri la Wimbledon a suferit un infarct: ”Căutam simptome pe Google”

Australianul Todd Woodbridge (51 de ani), fost lider mondial în clasamentul ATP la dublu, cu 9 titluri de Grand Slam la Wimbledon în palmares, a suferit un infarct minor, în ciuda stilului sănătos de viață pe care îl avea.

„Am încercat să-mi păstrez rutina după ce am călătorit la US Open și la Londra, făceam mișcare, dar aveam dureri în piept. Căutam simptome pe Google și mă simțeam îngrozitor.

Am avut un infarct mic, care se numește un atac de cord ușor, ceea ce a fost un pic șocant pentru mine. E greu să îmi explic, deoarece consider că duc un stil de viață destul de bun, în formă și sănătos. Mă mențin activ, mănânc bine, fac toate lucrurile corect, îmi place să fac asta. A fost un semnal de alarmă pentru mine să mă asigur că am grijă de mine

Dacă mi se poate întâmpla mie, înseamnă că i se poate întâmpla oricui”, a spus Todd Woodbridge, conform The Guardian.