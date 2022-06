Ministerul britanic al Apărării consideră că rușii nu intenționau să lanseze o lovitură cu rachete asupra centrului comercial ”Amstor” din Kremenciuk, regiunea Poltava, ci o unitate de infrastructură. Însă din cauza lipsei de arme moderne de înaltă precizie, rușii nu au nimerit ținta.

„Inexactitatea Rusiei în loviturile cu rază lungă a dus și anterior la victime în masă în rândul populației civile, în special la gara Kramatorsk, pe 9 aprilie 2022”, a declarat serviciile de informații britanice.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Britanicii consideră că Forțele Armate Ruse vor fi în continuare predispuse la un nivel ridicat de daune colaterale atunci când vor lovi diverse ținte. Este probabil ca rușii să continue să lovească pe teritoriul Ucrainei, încercând să împiedice furnizarea de întăriri pentru forțele ucrainene în zonele din prima linie.

„Lipsa armelor de foc moderne de înaltă precizie și deficiențele profesionale ale trăgătorilor lor ar putea duce la noi victime civile”, a spus Ministerul Apărării britanic.

Reamintim că, pe 28 iunie, șeful Ministerului Afacerilor Interne, Denis Monastirski, a declarat că numărul victimelor în urma loviturii asupra centrului comercial din Kremenciuk a crescut la 25. Sub fragmente ale clădirii au fost găsite 18 cadavre și 7 rămășițe de cadavre.

Serviciile secrete britanice au raportat că Rusia și-a epuizat resursele în timpul ultimelor bombardamente masive din întreaga Ucraină. În timpul ultimelor lovituri ei au folosit rachete sovietice X-22.

Find out more about the UK government's response: https://t.co/UdgwRxBbYS

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JL6rXj2V2M— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 29, 2022