Frans Timmermans, vice-președintele Comisie Europene, cadou special de la un fost internațional român FOTO

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans, s-a ales cu un cadou special din România.

El a primit din partea fostului internațional Bogdan Lobonț: o pereche de mănuși personalizate pe care actualul selecționer al naționalei U20 a României le-a utilizat în perioada în care era jucător activ.

Frans Timmermans (61 de ani) este un mare microbist și un suporter înfocat al formației italiene AS Roma, pe care a început s-o îndrăgească în tinerețe, când a locuit în capitala Italiei în calitate de tânăr diplomat. “Am primit azi un cadou deosebit de la «pisica» Bogdan Lobonț. A jucat șase ani la Ajax și nouă ani pentru AS Roma. Fiu adoptiv al Romei și una peste alta un tip foarte simpatic”, a notat Timmermans pe contul său de pe o rețea de socializare.